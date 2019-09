OFFICIEEL: Nyck de Vries nieuwe teamgenoot Vandoorne bij Mercedes

Mercedes heeft haar line-up bekend gemaakt voor het nieuwe Formule E-seizoen. Nyck de Vries zal samen met Stoffel Vandoorne gaan rijden voor het nieuwe Duitse team.

Het afgelopen seizoen deed HWA al mee in de Formule E, maar komend seizoen zal Mercedes meedoen met haar eigen team. HWA was eigenlijk al Mercedes, maar dit jaar treedt de Duitse fabrikant toe onder de naam Mercedes-Benz EQ Formula E Team tot de elektrische raceklasse. De auto en de coureurs van het team zijn net onthuld op de IAA in Frankfurt.