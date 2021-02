Campos Racing legt Belgische tiener Amaury Cordeel vast voor 2021

Amaury Cordeel maakt komend seizoen zijn opwachting in het internationale Formule 3-kampioenschap. De 18-jarige Belg heeft voor 2021 onderdak gevonden bij Campos Racing, de renstal die vorige week opgeschrikt werd door het plotse overlijden van oprichter en naamgever Adrian Campos. Het aanstaande autosportjaar staat dan ook in teken van racen ter ere van de Spanjaard.

Cordeel mag daar onderdeel van uitmaken. In 2018 veroverde hij de titel in het Spaans Formule 4-kampioenschap. Vorig jaar begon beroerd voor de jonge Belg, met een crash in een vrije training voor het openingsweekend van de Toyota Racing Series waarna hij zich uit het kampioenschap terug moest trekken. Vervolgens racete hij nog in de Formule Renault Eurocup en de Aziatische Formule 3, zonder veel aansprekende resultaten te boeken.

Nu krijgt hij de kans in de Formule 3 bij Campos. Cordeel: "De hele winter hebben ik en de mensen om me heen keihard gewerkt. We hebben uiteindelijk een mooie overeenkomst met Campos Racing gesloten. Dit team beschikt namelijk over de kennis om mij als rookie goed te begeleiden. De afgelopen jaren hebben ze met hun opleidingsprogramma bewezen rijders klaar te kunnen stomen voor het hoogste niveau."

Namens het team gaf Adrian Campos junior - de zoon van - als commentaar: "Ik wil Amaury namens iedereen binnen het team welkom heten, vooral ook namens mijn vader. Amaury is een coureur die weet wat het is om te winnen, zoals hij in 2018 heeft aangetoond in het Spaans Formule 4-kampioenschap. We hebben hoge verwachtingen van hem."