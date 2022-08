Alpine-junior Caldwell geschorst na bereiken 12 strafpunten

In de Formule 1 werkt men met een strafpuntensysteem. Als een coureur twaalf strafpunten heeft verzameld wordt hij voor de komende race geschorst. Niet alleen in de Formule 1 is dit systeem van kracht, ook in de hoogste opstapklassen wordt er gebruikt gemaakt van de strafpunten.

Dat betekent dus ook dat de talenten in de Formule 2 het niet te bont mogen maken. Toch bereikte dit weekend wederom een coureur de limiet van twaalf strafpunten. Ditmaal was het de beurt aan Olli Caldwell, een junior van Alpine. De coureur van het team van Campos arriveerde in Hongarije met 11 strafpunten en moest op zijn tellen passen. Hij overschreed echter te vaak de track limits en dat leverde hem het strafpunt op.

Caldwell mag tijdens het aankomende raceweekend in België dus niet in actie komen voor Campos, het is nog niet bekend wie hem zal gaan vervangen. Caldwell is de tweede (!) coureur in de Formule 2 die dit seizoen tegen een schorsing aanloopt. Eerder verzamelde de Belg Amaury Cordeel ook twaalf strafpunten waardoor hij de ronde op het circuit van Silverstone aan zijn neus voorbij zag gaan.