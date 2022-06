Verschoor vergooit sterk resultaat in Bakoe na crash

Richard Verschoor was in de zeer chaotische sprintrace op weg naar een sterke eindklassering met zelfs uitzicht op een podium. In de absolute slotfase wilde de Trident-coureur ten koste van alles opponent Liam Lawson van zich afhouden - die bij ingaan van de zevende bocht aan de binnenkant zat - maar moest dat bekopen met een crash. De Nederlander verontschuldigde zich op de boordradio en gaf later via Twitter zijn fout toe.

"Ik gooide alles weg door mijzelf. Ik had beter moeten weten. Totdat moment was het een goede race. We gaan het morgen opnieuw proberen." Verschoor start dan vanaf P6.

Threw that away myself 😓 Should’ve known better, was a good race until that point. We try again tomorrow 👊 — Richard Verschoor (@R_Verschoor1) June 11, 2022

De enerverende wedstrijd volop actie, neutralisaties en harde klappers werd gewonnen door Frederik Vesti, die zijn allereerste zege scoorde in de Formule 2. De Deen wist tijdens een hectisch einde Jehan Daruvala voor zich te houden, die de leiding een aantal ronden eerder uit handen gaf, omdat de Indiër zich vergaloppeerde in de eerste bocht. Lawson pakte het derde en laatste treetje van het podium.

Ralph Boschung kreeg na afloop een gridstraf van drie plaatsen. De Zwitser drukte in bocht één Calan Williams naar buiten toe. Die kon geen kant meer op en knalde keihard in de barrière. Twee andere coureurs konden de wagen van Williams niet ontwijken en dat zorgde tijdens de laatste ronde voor een enorme ravage. Deze klapper was de reden dat de derde vrije training van de Formule 1 was vertraagd.

Felipe Drugovich blijft aan de leiding in het rijderskampioenschap en heeft 113 punten tot nu toe. De Braziliaan die in dienst is van het Nederlandse Motorsport liep opnieuw uit op directe concurrent Theo Pourchaire die zevende werd. De Fransman staat op een flinke achterstand en heeft nu 83 punten.

Zondag staat de hoofdrace op het programma. Red Bull-junior Jüri Vips staat bij die race op pole.