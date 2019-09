Tweede plaats voor De Vries in sprintrace, Ghiotto wint

Luca Ghiotto heeft de ingekorte sprintrace van de Formule 2 in Rusland gewonnen. De door een zware crash ontsierde race zag Nyck de Vries opklimmen naar de tweede positie, terwijl Callum Ilott de laatste podiumplek voor zich opeiste.

De sprintrace in Sochi zou oorspronkelijk 21 ronden tellen, maar na een vroege onderbreking van een uur werd de afstand ingekort tot 15 ronden. De race werd onderbroken na een zware crash in de eerste ronde. Jack Aitken en Nikita Mazepin gingen wijd in bocht 2 en raakten elkaar toen ze terug wilden keren op de baan. Dat zette een kettingreactie in gang, waardoor Nobuharu Matsushita uiteindelijk hard de muur in ging.

Uiteindelijk bleken alle betrokken coureurs er zonder zware verwondingen afgekomen te zijn en na een uur ging de race verder. Ghiotto had door het incident de leiding geërfd, voor Ilott en De Vries. Bij de herstart wist de kampioen meteen een succesvolle aanval in te zetten op de coureur van het Sauber Junior Team by Charouz, waarmee hij de tweede positie overnam.

Verschillen blijven klein aan het front

Ghiotto probeerde aan het front een gaatje te slaan naar De Vries, maar dat lukte de Italiaan van UNI Virtuosi niet echt. Het gat werd nooit meer dan anderhalve seconde en meerdere keren leek De Vries een kans te maken op een inhaalactie, maar telkens koos Ghiotto de juiste lijn en pakte daardoor de zege.

De Vries, die gisteren de titel veiligstelde, werd tweede, terwijl Ilott keurig naar het podium mocht met P3. Sergio Sette Camara kwam als vierde over de finish, maar viel door een tijdstraf terug naar P6. Nicholas Latifi en Guanyu Zhou profiteerden daarvan. De laatste punten in Rusland werden gesprokkeld door Sean Gelael en Giuliano Alesi.