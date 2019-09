Anthoine Hubert overleden bij F2 crash in Spa-Francorchamps

Met groot verdriet melden wij dat Formule 2-coureur Anthoine Hubert is overleden na de heftige crash in de F2-race vanmiddag op Spa-Francorchamps. Dat maakte de FIA zojuist bekend. De crew van GPToday.net deelt hierbij hun condoléances aan de familie en andere naasten.

Anthoine Hubert begon zijn kartcarrière op 10-jarige leeftijd in 2006. In 2010 eindigde hij als vierde in de CIK-FIA Karting Academy Trophy. In 2011 en 2012 werd hij vervolgens derde in het onder 18-CIK FIA Kart wereldkampioenschap. De talentvolle Fransman reed in 2013 voor het eerst in een single-seater in het Franse Formule 4 kampioenschap en won 11 van de 21 races. Nadat hij in de volgende jaren in de Formule Renault 2.0 en het FIA Formule 3 kampioenschap ook enkele zeges pakte, stapte hij in 2017 in het GP3 kampioenschap. Na 4 podiums in zijn debuutjaar in die klasse, werd hij vorig jaar kampioen met maar liefst 11 podiumfinishes in 18 races.

2019 was zijn debuutjaar in de Formule 2 en de Fransman begon veelbelovend door consistent punten te pakken voor zijn team BWT Arden en zelfs de sprintraces in Monaco en zijn thuisrace, Frankrijk te winnen. Ten gevolge van zijn goede prestaties in de Formule 2 beloond met een plek in het opleidingsteam van het Renault F1-team. Anthoine Hubert is helaas slechts 22 jaar oud geworden.

Correa in stabiele toestand in ziekenhuis

Bovendien meldde de FIA dat Juan Manuel Correa, de andere coureur die zwaar gewond raakte bij de fatale crash in Eau Rouge, in stabiele toestand in het CHU in Luik wordt behandeld. Er is verder niets bekendgemaakt over zijn precieze verwondingen.