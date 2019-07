De Vries wederom naar podium in sprintrace Oostenrijk, Sette Camara wint

Sergio Sette Camara heeft de sprintrace van de Formule 2 op de Red Bull Ring gewonnen. In een spectaculaire race was de DAMS-coureur Luca Ghiotto net te snel af. Nyck de Vries pakte zijn tweede podiumplaats van het weekend met de derde plaats.

De Vries kwam goed uit de startblokken en lag na de openingsronde derde, achter Jordan King en Louis Deletraz. Twee ronden later nam de Nederlander zelfs de leiding over, maar dat was van korte duur. Een schakelprobleempje wierp hem snel terug naar de zesde plaats, waarna er een mooi duel ontstond. Sette Camara knokte zich naar de leiding, terwijl Deletraz de tweede positie in handen nam en Guanyu Zhou naar P3 klom.

In de slotfase kwam het hele veld echter weer bij elkaar, nadat Deletraz vanuit kansrijke positie crashte door wat leek op falende remmen. Na de safety car-fase behield Sette Camara de leiding, terwijl Ghiotto de tweede positie overnam van Zhou. Samen reden ze weg, terwijl Zhou moest proberen de concurrenten achter zich te houden. Dat lukte hem niet, want snel kwam ook De Vries aan hem voorbij.

Schumacher bekroont sterke race net niet met podium

Of De Vries die podiumplaats zou pakken, bleef tot het einde onzeker. Mick Schumacher, gestart vanaf P18, wist met een knap staaltje bandenmanagement in de laatste ronde nog nadrukkelijk aan te kloppen bij de ART-coureur. Tot een inhaalactie kwam het echter niet.

Sette Camara pakte dus de zege op de Red Bull Ring, voor Ghiotto en De Vries, die daarmee wederom goede zaken deed in het kampioenschap. Schumacher pakte een knappe vierde plaats, voor Nobuharu Matsushita en Nicholas Latifi. King en Zhou pakten de laatste punten, terwijl Sauber Charouz-coureurs Callum Ilott en Juan Manuel Correa de top 10 voltooiden.