Isack Hadjar staat voor een belangrijk moment. De Fransman ondergaat maandag een laatste evaluatie bij Red Bull Racing, waarna wordt bepaald of hij komend weekend terugkeert in de RB22. Hadjar miste de afgelopen drie Grands Prix vanwege een polsblessure die hij opliep tijdens de zomerstop.

De 21-jarige coureur voelt zich inmiddels beter en heeft naar verluidt minder pijn aan zijn hand. Red Bull wil echter eerst volledige zekerheid voordat de beslissing wordt genomen. Hadjar zit maandag in de simulator van het team om te testen of hij fysiek in staat is om de RB22 weer te besturen.

Hadjar krijgt duidelijkheid over terugkeer

De beslissing wordt later maandag verwacht. Als Hadjar de simulatorproef goed doorstaat, kan hij komend weekend terugkeren tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Die race wordt vanwege de aangepaste kalender al op zaterdag verreden. Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet eerder weten dat Hadjar zijn stoeltje terugkrijgt zodra hij volledig fit is.

De blessure van Hadjar zorgde ervoor dat Liam Lawson de afgelopen drie races naast Max Verstappen reed. Lawson kan in Baku dus voor de vierde achtereenvolgende Grand Prix voor Red Bull uitkomen, maar dat scenario lijkt afhankelijk van de uitkomst van Hadjars laatste test. Pas daarna hakt het team de knoop definitief door.

Lawson terug naar Racing Bulls, Tsunoda reserve

Als Hadjar wordt vrijgegeven om te racen, keert Lawson terug naar Racing Bulls. Hij neemt daar opnieuw plaats naast Arvid Lindblad. Dat betekent tegelijkertijd het einde van de tijdelijke terugkeer van Yuki Tsunoda. De Japanner reed de afgelopen drie Grands Prix voor Racing Bulls en maakte daarbij een goede indruk.

Tsunoda pakte onder meer een punt tijdens de Grand Prix van Italië. Bij een terugkeer van Hadjar naar Red Bull en Lawson naar Racing Bulls, hervat Tsunoda zijn rol als derde en reservecoureur van Red Bull. Voor Hadjar staat maandag dus veel op het spel: de simulator bepaalt of hij in Baku zijn rentree kan maken.