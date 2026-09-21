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Bakoe nog altijd onzeker: Hadjar ondergaat medische keuring

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Bakoe nog altijd onzeker: Hadjar ondergaat medische keuring

Isack Hadjar staat voor een belangrijk moment. De Fransman ondergaat maandag een laatste evaluatie bij Red Bull Racing, waarna wordt bepaald of hij komend weekend terugkeert in de RB22. Hadjar miste de afgelopen drie Grands Prix vanwege een polsblessure die hij opliep tijdens de zomerstop.

De 21-jarige coureur voelt zich inmiddels beter en heeft naar verluidt minder pijn aan zijn hand. Red Bull wil echter eerst volledige zekerheid voordat de beslissing wordt genomen. Hadjar zit maandag in de simulator van het team om te testen of hij fysiek in staat is om de RB22 weer te besturen.

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Hadjar krijgt duidelijkheid over terugkeer

De beslissing wordt later maandag verwacht. Als Hadjar de simulatorproef goed doorstaat, kan hij komend weekend terugkeren tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Die race wordt vanwege de aangepaste kalender al op zaterdag verreden. Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet eerder weten dat Hadjar zijn stoeltje terugkrijgt zodra hij volledig fit is.

De blessure van Hadjar zorgde ervoor dat Liam Lawson de afgelopen drie races naast Max Verstappen reed. Lawson kan in Baku dus voor de vierde achtereenvolgende Grand Prix voor Red Bull uitkomen, maar dat scenario lijkt afhankelijk van de uitkomst van Hadjars laatste test. Pas daarna hakt het team de knoop definitief door.

Lawson terug naar Racing Bulls, Tsunoda reserve

Als Hadjar wordt vrijgegeven om te racen, keert Lawson terug naar Racing Bulls. Hij neemt daar opnieuw plaats naast Arvid Lindblad. Dat betekent tegelijkertijd het einde van de tijdelijke terugkeer van Yuki Tsunoda. De Japanner reed de afgelopen drie Grands Prix voor Racing Bulls en maakte daarbij een goede indruk.

Tsunoda pakte onder meer een punt tijdens de Grand Prix van Italië. Bij een terugkeer van Hadjar naar Red Bull en Lawson naar Racing Bulls, hervat Tsunoda zijn rol als derde en reservecoureur van Red Bull. Voor Hadjar staat maandag dus veel op het spel: de simulator bepaalt of hij in Baku zijn rentree kan maken.

koppie toe

Posts: 5.599

Misschien staat er wel meer dan één?

  • 1
  • 21 sep 2026 - 14:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.820

    Beetje vreemd, want Arvid Lindblad postte in zijn story dat hij vandaag in MK in de sim
    zit en dat is om 3GP's voor te bereiden. Wanneer moet Hadjar dan in diezelfde sim?Dit bericht stond op R.Nieuws 365 en dat men vanmiddag uitsluitsel gaat geven.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 14:17
    • koppie toe

      Posts: 5.599

      Misschien staat er wel meer dan één?

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 14:56
    • Pietje Bell

      Posts: 36.820

      Dat zou een eerste gedachte kunnen zijn, maar Max vertelde dat ze één
      hele luxe simulator hebben en elke coureur van RBR en VCARB heeft zijn
      vaste dag. Zo heeft Max al vanaf het begin de donderdag en had Perez
      destijds de maandag (meen ik).

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 15:11
    • Pietje Bell

      Posts: 36.820

      Heb trouwens weer geen notificatie van jouw bericht ontvangen.
      Jij wel van mijn bericht @koppie?

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 15:12
    • koppie toe

      Posts: 5.599

      Nee krijg geen notificaties.

      • + 1
      • 21 sep 2026 - 16:46
    • Need5Speed

      Posts: 4.549

      Ik denk dat ze vanwege de budget cap beperkt zijn en liever een hele goeie sim hebben dan 2 mindere die samen even duur zijn.

      • + 0
      • 21 sep 2026 - 17:28
    • Pietje Bell

      Posts: 36.820

      Hadjar heeft dus toch in de sim gezeten. Het was trouwens Nikola Tsolov die vandaag ook in de sim zat, maar dat was enkel voor Baku:

      "Een laatste simulator sessie moest uitwijzen of hij fit genoeg was om weer achter het stuur van de RB22 te kruipen in Bakoe.

      Inmiddels heeft XXX van bronnen uit de paddock begrepen dat Hadjar met succes de simulatortest heeft afgerond en dus terugkeert bij Red Bull voor de GP van Azerbeidzjan. De officiële bevestiging zal nog moeten volgen, maar de kans dat het tegenovergestelde blijkt, is nihil.

      Dit zou dan ook betekenen dat Liam Lawson weer terugkeert bij Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda terugkeert in zijn rol als reservecoureur voor Red Bull. Beide coureurs kenden een vrij succesvolle stint bij de teams waarvoor ze invielen. Lawson pakte een degelijke zesde plaats in Madrid, terwijl Tsunoda een punt pakte tijdens de GP van Italië."

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 00:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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