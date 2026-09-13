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Montoya ziet het verschil tussen Mercedes-coureurs: "Hij analyseert te veel"

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Montoya ziet het verschil tussen Mercedes-coureurs: "Hij analyseert te veel"

Juan Pablo Montoya is van mening dat Kimi Antonelli de zwakke punten van George Russell heeft blootgelegd. De oud-coureur is daarmee hard voor de Mercedes-rijder. Russell speelt een bijrol in het dominante seizoen van de jonge Italiaan en Montoya denkt te weten waar dat verschil vandaan komt.

Het seizoen van 2026 staat volledig in het teken van de dominantie van Mercedes. Russell leek daarbij de aangewezen coureur om de hoofdrol te spelen in de strijd om de wereldtitel, maar Antonelli heeft die rol volledig overgenomen. De Italiaan heeft momenteel een voorsprong van 66 punten op zijn Britse teamgenoot, die tweede staat in het wereldkampioenschap.

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Verschil tussen Mercedes-coureurs

Op het YouTube-kanaal van de Formule 1 legt Montoya uit waarin hij het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs ziet. "Ik denk dat hij moet leren en begrijpen waarom het zo goed werkte voor Kimi. Ik denk dat de mediumbanden qua snelheid iets beter presteerden dan mensen hadden verwacht, vooral omdat de snelheid na verloop van tijd behouden bleef; er was eigenlijk geen sprake van slijtage aan die banden."

Volgens Montoya lift het probleem bij de twijfels van Russell. De Brit zou tijdens het rijden te veel nadenken over zijn keuzes, terwijl Antonelli sneller een beslissing maakt. "Ik denk dat George alles te veel analyseert tijdens het rijden, hij wil alles perfect doen, terwijl Kimi het meer natuurlijk laat gebeuren. Kimi gaat er gewoon voor en alles loopt goed, wat hij ook doet, het werkt. Het is heel moeilijk om Kimi te verslaan, want hij lijkt nooit een fout te maken", aldus de ex-coureur van Williams en McLaren.

Russell moet leren

Volgens Montoya moet Russell daarom leren om zich aan te passen aan zijn teamgenoot. "George moet begrijpen waarom. Misschien moet hij wat agressiever met de banden omgaan en gewoon blijven proberen. Ik denk dat dit een goede les is voor George om te verbeteren; de snelheid is niet het probleem, maar de uitvoering."

Daarmee stelt Montoya dat Russell volgens hem niet tekortkomt op pure snelheid. Het verschil wordt volgens de Colombiaan vooral gemaakt door de manier waarop beide coureurs hun snelheid uitvoeren en omgaan met de omstandigheden tijdens de race. Antonelli lijkt daarin momenteel de meest natuurlijke van de twee.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.150

Toch denk ik dat Juan Pablo hier de spijker op de kop slaat.....en das de eerste keer dat ik dat denk.

En denken is eigenlijk best wel 'n dingetje bij mij denk ik...

  • 2
  • 13 sep 2026 - 11:44
F1 Nieuws George Russell Juan Pablo Montoya Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.791

    Juan Snuifmafketel

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 11:38
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.150

    Toch denk ik dat Juan Pablo hier de spijker op de kop slaat.....en das de eerste keer dat ik dat denk.

    En denken is eigenlijk best wel 'n dingetje bij mij denk ik...

    • + 2
    • 13 sep 2026 - 11:44
    • hellway666

      Posts: 177

      ik denk dat je daar nog eens over moet na denken denk ik

      • + 1
      • 13 sep 2026 - 11:59
  • snailer

    Posts: 34.753

    JPM gebruikt daar en tegen te veel nose candy.

    • + 0
    • 13 sep 2026 - 13:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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