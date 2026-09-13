Juan Pablo Montoya is van mening dat Kimi Antonelli de zwakke punten van George Russell heeft blootgelegd. De oud-coureur is daarmee hard voor de Mercedes-rijder. Russell speelt een bijrol in het dominante seizoen van de jonge Italiaan en Montoya denkt te weten waar dat verschil vandaan komt.

Het seizoen van 2026 staat volledig in het teken van de dominantie van Mercedes. Russell leek daarbij de aangewezen coureur om de hoofdrol te spelen in de strijd om de wereldtitel, maar Antonelli heeft die rol volledig overgenomen. De Italiaan heeft momenteel een voorsprong van 66 punten op zijn Britse teamgenoot, die tweede staat in het wereldkampioenschap.

Verschil tussen Mercedes-coureurs

Op het YouTube-kanaal van de Formule 1 legt Montoya uit waarin hij het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs ziet. "Ik denk dat hij moet leren en begrijpen waarom het zo goed werkte voor Kimi. Ik denk dat de mediumbanden qua snelheid iets beter presteerden dan mensen hadden verwacht, vooral omdat de snelheid na verloop van tijd behouden bleef; er was eigenlijk geen sprake van slijtage aan die banden."

Volgens Montoya lift het probleem bij de twijfels van Russell. De Brit zou tijdens het rijden te veel nadenken over zijn keuzes, terwijl Antonelli sneller een beslissing maakt. "Ik denk dat George alles te veel analyseert tijdens het rijden, hij wil alles perfect doen, terwijl Kimi het meer natuurlijk laat gebeuren. Kimi gaat er gewoon voor en alles loopt goed, wat hij ook doet, het werkt. Het is heel moeilijk om Kimi te verslaan, want hij lijkt nooit een fout te maken", aldus de ex-coureur van Williams en McLaren.

Russell moet leren

Volgens Montoya moet Russell daarom leren om zich aan te passen aan zijn teamgenoot. "George moet begrijpen waarom. Misschien moet hij wat agressiever met de banden omgaan en gewoon blijven proberen. Ik denk dat dit een goede les is voor George om te verbeteren; de snelheid is niet het probleem, maar de uitvoering."

Daarmee stelt Montoya dat Russell volgens hem niet tekortkomt op pure snelheid. Het verschil wordt volgens de Colombiaan vooral gemaakt door de manier waarop beide coureurs hun snelheid uitvoeren en omgaan met de omstandigheden tijdens de race. Antonelli lijkt daarin momenteel de meest natuurlijke van de twee.