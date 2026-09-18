Andrea Kimi Antonelli heeft een duidelijk standpunt ingenomen wat betreft zijn relatie met George Russell bij Mercedes. De Italiaan erkent dat de onderlinge titelstrijd in de Formule 1 het een en ander heeft bewogen bij het team uit Brackley, maar dat respect nog altijd de boventoon voert.

Daar waar velen hadden verwacht dat Russell met de wereldtitel aan de haal zou gaan in 2026, is Antonelli simpelweg niet bij te houden. De 20-jarige won maar liefst acht races en is bijna niet meer in te halen door zijn teamgenoot en Lewis Hamilton. Pas in zijn tweede jaar in de Formule 1, lijkt Antonelli zonder enig probleem op zijn eerste wereldtitel af te gaan.

'Er is veel concurrentie'

In gesprek met AutoMoto.it liet Antonelli zijn licht schijnen op zijn relatie met Russell. De Italiaan erkende daarbij dat er meer strijd is tussen de twee topcoureurs nu Mercedes weer een van de betere auto's heeft. "Er is veel concurrentie tussen ons", zo klonk het luid en duidelijk.

"Ik zal niet ontkennen dat we elkaar elke keer dat we de baan op gaan willen verslaan, maar er is altijd respect tussen ons. Onze relatie is sinds vorig jaar veranderd, maar blijft positief omdat we allebei weten hoe belangrijk het is om een goede sfeer in het team te behouden", voegde hij daaraan toe.

'Het laatste wat we willen is ruzie'

In het verleden heeft teambaas Toto Wolff al meerdere branden moeten blussen. Vanaf 2014 tot en met 2016 joegen Hamilton en Nico Rosberg elkaar meerdere keren de tent uit bij de Duitse fabrikant nadat zij de beste auto ter beschikking kregen. Dit resulteerde in meerdere crashes tussen beide wereldkampioenen.

Voor Antonelli, die dit jaar in Canada dicht bij een crash was met Russell, is het duidelijk. "Het laatste wat we willen is een interne ruzie. We zijn geen beste vrienden, maar ik vind George een geweldige coureur, heel compleet en heel snel."