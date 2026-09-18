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Antonelli duidelijk: "Ik ben geen beste vrienden met Russell"

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Antonelli duidelijk: "Ik ben geen beste vrienden met Russell"

Andrea Kimi Antonelli heeft een duidelijk standpunt ingenomen wat betreft zijn relatie met George Russell bij Mercedes. De Italiaan erkent dat de onderlinge titelstrijd in de Formule 1 het een en ander heeft bewogen bij het team uit Brackley, maar dat respect nog altijd de boventoon voert. 

Daar waar velen hadden verwacht dat Russell met de wereldtitel aan de haal zou gaan in 2026, is Antonelli simpelweg niet bij te houden. De 20-jarige won maar liefst acht races en is bijna niet meer in te halen door zijn teamgenoot en Lewis Hamilton. Pas in zijn tweede jaar in de Formule 1, lijkt Antonelli zonder enig probleem op zijn eerste wereldtitel af te gaan. 

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'Er is veel concurrentie' 

In gesprek met AutoMoto.it liet Antonelli zijn licht schijnen op zijn relatie met Russell. De Italiaan erkende daarbij dat er meer strijd is tussen de twee topcoureurs nu Mercedes weer een van de betere auto's heeft. "Er is veel concurrentie tussen ons", zo klonk het luid en duidelijk. 

"Ik zal niet ontkennen dat we elkaar elke keer dat we de baan op gaan willen verslaan, maar er is altijd respect tussen ons. Onze relatie is sinds vorig jaar veranderd, maar blijft positief omdat we allebei weten hoe belangrijk het is om een goede sfeer in het team te behouden", voegde hij daaraan toe.

'Het laatste wat we willen is ruzie'

In het verleden heeft teambaas Toto Wolff al meerdere branden moeten blussen. Vanaf 2014 tot en met 2016 joegen Hamilton en Nico Rosberg elkaar meerdere keren de tent uit bij de Duitse fabrikant nadat zij de beste auto ter beschikking kregen. Dit resulteerde in meerdere crashes tussen beide wereldkampioenen. 

Voor Antonelli, die dit jaar in Canada dicht bij een crash was met Russell, is het duidelijk. "Het laatste wat we willen is een interne ruzie. We zijn geen beste vrienden, maar ik vind George een geweldige coureur, heel compleet en heel snel." 

schwantz34

Posts: 42.943

Klopt helemaal, maar voor het maken van goede keuzes heb je wel meer dan één hersencel nodig hé!

  • 1
  • 18 sep 2026 - 14:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

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  • JeanLuc Picard

    Posts: 379

    Choose your friends wisely @ouw..

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 14:27
    • schwantz34

      Posts: 42.943

      Klopt helemaal, maar voor het maken van goede keuzes heb je wel meer dan één hersencel nodig hé!

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 14:49
  • Snork

    Posts: 23.134

    Sjors heeft maar één beste vriend. Een Ouw-gouwe vriend.

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 14:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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