Autosportfederatie FIA heeft met een nieuwe aankondiging voor twijfel gezorgd over de Formule 1-kalender. Door de onrust in het Midden-Oosten zijn er al de nodige races en evenementen geschrapt, maar de F1-top wil het seizoen nog steeds afsluiten in Qatar en Abu Dhabi. Een nieuwe stap van de FIA zorgt echter voor extra twijfel.

De onrust in het Midden-Oosten heeft ervoor gezorgd dat er de nodige races zijn geschrapt van de kalenders. De Formule 1 besloot de races in Saoedi-Arabië en Bahrein van de kalender te halen, en er bestaat nog veel twijfel over het doorgaan van de wedstrijden in Qatar en Abu Dhabi. De FIA en de F1-top wilden hier echter weinig over zeggen, en het lijkt erop dat ze het besluit blijven uitsluiten.

De FIA grijpt in

Het lijkt er voorlopig dan ook op dat ze beide Grands Prix 'gewoon' willen laten doorgaan. Opvallend genoeg heeft de FIA wel besloten om de rally van Saoedi-Arabië te schrappen van de WRC-kalender. De rally gaat wel door, maar zal alleen nog deel uitmaken van het FIA Middle East Rally Championship. De coureurs uit het WRC-kampioenschap zullen een vervangende rally in Italië gaan rijden, en het is niet de eerste opvallende keuze van de FIA. Eerder werd er immers ook besloten dat het WEC niet gaat rijden in Qatar en Bahrein.

Het feit dat de FIA wél besluit om de rally in Saoedi-Arabië te schrappen, maar nog niets lijkt te willen besluiten over de F1-kalender, zorgt voor verbazing. Bij de koningsklasse van de autosport lijken ze tot het allerlaatste moment te willen wachten. Het besluit is al meerdere keren naar een later moment verschoven, en de F1-top bleef doen alsof er weinig aan de hand is.

Wat gaat er volgend jaar gebeuren?

Eerder deze week werd ook de F1-kalender voor 2027 gepresenteerd, en men heeft het plan om het seizoen af te trappen in Bahrein. Ook moet er voorafgaand aan het seizoen een testweek worden afgewerkt op het circuit van Sakhir. Of deze races door kunnen gaan, is twijfelachtig. Ook voor begin volgend jaar zijn er namelijk al de nodige wedstrijden verplaatst of geschrapt. Zo worden de races van de Asian Le Mans Series afgewerkt, en wijkt de 24 uur van Dubai uit naar Kyalami in Zuid-Afrika. De F1-top blijft echter vasthouden aan de huidige plannen.

Mocht men toch besluiten om niet af te reizen naar het Midden-Oosten, dan lijkt het erop dat het huidige F1-seizoen wordt afgesloten op het circuit van Imola.