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FIA grijpt in: F1-kalender mogelijk in gevaar

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FIA grijpt in: F1-kalender mogelijk in gevaar

Autosportfederatie FIA heeft met een nieuwe aankondiging voor twijfel gezorgd over de Formule 1-kalender. Door de onrust in het Midden-Oosten zijn er al de nodige races en evenementen geschrapt, maar de F1-top wil het seizoen nog steeds afsluiten in Qatar en Abu Dhabi. Een nieuwe stap van de FIA zorgt echter voor extra twijfel.

De onrust in het Midden-Oosten heeft ervoor gezorgd dat er de nodige races zijn geschrapt van de kalenders. De Formule 1 besloot de races in Saoedi-Arabië en Bahrein van de kalender te halen, en er bestaat nog veel twijfel over het doorgaan van de wedstrijden in Qatar en Abu Dhabi. De FIA en de F1-top wilden hier echter weinig over zeggen, en het lijkt erop dat ze het besluit blijven uitsluiten.

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De FIA grijpt in

Het lijkt er voorlopig dan ook op dat ze beide Grands Prix 'gewoon' willen laten doorgaan. Opvallend genoeg heeft de FIA wel besloten om de rally van Saoedi-Arabië te schrappen van de WRC-kalender. De rally gaat wel door, maar zal alleen nog deel uitmaken van het FIA Middle East Rally Championship. De coureurs uit het WRC-kampioenschap zullen een vervangende rally in Italië gaan rijden, en het is niet de eerste opvallende keuze van de FIA. Eerder werd er immers ook besloten dat het WEC niet gaat rijden in Qatar en Bahrein.

Het feit dat de FIA wél besluit om de rally in Saoedi-Arabië te schrappen, maar nog niets lijkt te willen besluiten over de F1-kalender, zorgt voor verbazing. Bij de koningsklasse van de autosport lijken ze tot het allerlaatste moment te willen wachten. Het besluit is al meerdere keren naar een later moment verschoven, en de F1-top bleef doen alsof er weinig aan de hand is.

Wat gaat er volgend jaar gebeuren?

Eerder deze week werd ook de F1-kalender voor 2027 gepresenteerd, en men heeft het plan om het seizoen af te trappen in Bahrein. Ook moet er voorafgaand aan het seizoen een testweek worden afgewerkt op het circuit van Sakhir. Of deze races door kunnen gaan, is twijfelachtig. Ook voor begin volgend jaar zijn er namelijk al de nodige wedstrijden verplaatst of geschrapt. Zo worden de races van de Asian Le Mans Series afgewerkt, en wijkt de 24 uur van Dubai uit naar Kyalami in Zuid-Afrika. De F1-top blijft echter vasthouden aan de huidige plannen.

Mocht men toch besluiten om niet af te reizen naar het Midden-Oosten, dan lijkt het erop dat het huidige F1-seizoen wordt afgesloten op het circuit van Imola.

Sander

Posts: 2.045

Voorlopig maar even tot 2066 even wegblijven uit die zandbakken.

  • 11
  • 18 sep 2026 - 10:58
F1 Nieuws

Reacties (7)

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  • Sander

    Posts: 2.045

    Voorlopig maar even tot 2066 even wegblijven uit die zandbakken.

    • + 11
    • 18 sep 2026 - 10:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.212

      En daarna niet meer teruggaan.

      • + 7
      • 18 sep 2026 - 11:49
    • Snork

      Posts: 23.132

      2066 is een beetje te overdreven Sander.
      2065 zou ik zeggen.

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 13:37
    • Sander

      Posts: 2.045

      Ik denk dat er daar tegen die tijd geen baksteen meer op elkaar staat. Dus alles komt goed.

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 13:38
  • Erwinnaar

    Posts: 5.863

    Prachtige circuits elders te vinden maar ja, contracten etcetera. Dus tevens geld kwestie.

    • + 2
    • 18 sep 2026 - 11:56
    • f(1)orum

      Posts: 10.433

      Als olie een belangrijke voorwaarde is voor het houden van een GP kan Zandvoort goed dienen als alternatief: Zandvoort heeft immers Haarlemmer olie.

      • + 3
      • 18 sep 2026 - 12:15
  • powered by bye

    Posts: 567

    Ben moet gewoon wat patriots raketensystemen kopen bij Trump en dan zelf raketmotors van Toto er in zetten....kan je nog jaren racen daar en het verdient zich zelf terug

    • + 1
    • 18 sep 2026 - 12:23

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Test kalender

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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