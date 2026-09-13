Waar Lando Norris in shock was na zijn pole position op de Madring, was Oscar Piastri geschokt door zijn slechte ronde. Piastri zag zijn McLaren-teamgenoot juichen, maar kon zelf geen vuist maken. Hij noteerde slechts de zevende tijd, en klonk na afloop zeer teleurgesteld.

Het team van McLaren leek zich in de kwalificatie op de Madring niet te kunnen mengen in de strijd om de pole position. In de eerdere sessies waren de verschillen met de concurrentie zeer groot, maar uiteindelijk kwam Norris toch als winnaar bovendrijven. Piastri bleef echter hangen in het middenveld, en hij kwam niet verder dan de zevende tijd. Zijn achterstand op Norris was fors, en hij staat voor een flinke uitdaging voor de Grand Prix.

Wat was er aan de hand?

Piastri klonk na afloop dan ook niet heel tevreden. Met een gezicht dat op onweer stond meldde hij zich bij Sky Sports, waar hij duidelijke taal sprak: "De eerste ronde was niet zo slecht, maar de tweede ronde was best schokkend. Heel teleurstellend."

Het ging van kwaad tot erger, zo laat Piastri al balend weten: "Ik begon al niet goed in bocht 1, maar ik was op een paar plekken wel iets beter dan in het eerdere rondje, maar zodra je weer uit je ritme komt, wordt het een heel zwaar rondje."

'Je moet gewoon consistent zijn'

De vraag is ook tot wat Piastri in staat is voor de rest van het weekend. De Australiër ziet zijn achterstand op Norris per dag groeien, maar hij doet zijn uiterste best om nog ergens wat hoop vandaan te halen: "Dit was geen geweldige sessie. De pace was best aardig dit weekend. Het draait hier alleen gewoon om dat je consistent bent. Jammer genoeg was dit één van die sessies die je liever niet nog een keertje meemaakt."

Waar Norris in de Grand Prix voor de zege kan gaan, lijkt Piastri zich vooral bezig te moeten gaan houden met het uit de problemen blijven.