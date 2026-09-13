user icon
icon

Piastri is het helemaal kwijt: "Heel teleurstellend"

<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri is het helemaal kwijt: "Heel teleurstellend"

Waar Lando Norris in shock was na zijn pole position op de Madring, was Oscar Piastri geschokt door zijn slechte ronde. Piastri zag zijn McLaren-teamgenoot juichen, maar kon zelf geen vuist maken. Hij noteerde slechts de zevende tijd, en klonk na afloop zeer teleurgesteld.

Het team van McLaren leek zich in de kwalificatie op de Madring niet te kunnen mengen in de strijd om de pole position. In de eerdere sessies waren de verschillen met de concurrentie zeer groot, maar uiteindelijk kwam Norris toch als winnaar bovendrijven. Piastri bleef echter hangen in het middenveld, en hij kwam niet verder dan de zevende tijd. Zijn achterstand op Norris was fors, en hij staat voor een flinke uitdaging voor de Grand Prix.

Meer over Oscar Piastri FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Piastri

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Piastri

5 sep
 McLaren trots op Norris: "Niveau van een wereldkampioen"

McLaren trots op Norris: "Niveau van een wereldkampioen"

12 sep

Wat was er aan de hand?

Piastri klonk na afloop dan ook niet heel tevreden. Met een gezicht dat op onweer stond meldde hij zich bij Sky Sports, waar hij duidelijke taal sprak: "De eerste ronde was niet zo slecht, maar de tweede ronde was best schokkend. Heel teleurstellend."

Het ging van kwaad tot erger, zo laat Piastri al balend weten: "Ik begon al niet goed in bocht 1, maar ik was op een paar plekken wel iets beter dan in het eerdere rondje, maar zodra je weer uit je ritme komt, wordt het een heel zwaar rondje."

'Je moet gewoon consistent zijn'

De vraag is ook tot wat Piastri in staat is voor de rest van het weekend. De Australiër ziet zijn achterstand op Norris per dag groeien, maar hij doet zijn uiterste best om nog ergens wat hoop vandaan te halen: "Dit was geen geweldige sessie. De pace was best aardig dit weekend. Het draait hier alleen gewoon om dat je consistent bent. Jammer genoeg was dit één van die sessies die je liever niet nog een keertje meemaakt."

Waar Norris in de Grand Prix voor de zege kan gaan, lijkt Piastri zich vooral bezig te moeten gaan houden met het uit de problemen blijven. 

Rogier hier

Posts: 6.850

Piastri was vorig seizoen heel sterk voor een periode, maar zakte de laatste races weg. Alsof er iets geknakt was. En dit seizoen heb ik nog weinig goeds van hem gezien. Ergens moet hij zich herpakken anders is het snel over met zijn carrière. Je bent zo goed als je laatste race(s), en als je he... [Lees verder]

  • 1
  • 13 sep 2026 - 10:18
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Spanje 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rogier hier

    Posts: 6.850

    Piastri was vorig seizoen heel sterk voor een periode, maar zakte de laatste races weg. Alsof er iets geknakt was. En dit seizoen heb ik nog weinig goeds van hem gezien. Ergens moet hij zich herpakken anders is het snel over met zijn carrière. Je bent zo goed als je laatste race(s), en als je het zo bekijkt is Piastri dus niet zo goed.

    • + 1
    • 13 sep 2026 - 10:18
    • Di Stefano

      Posts: 408

      Vorig jaar Monza, daar is hij geknakt dankzij het team. Toen werd duidelijk dat alles om Norris zou draaien.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 12:20
    • WickieDeViking

      Posts: 1.434

      Dat dus Di Stefano. Neemt niet weg dat Piastri zich moet gaan herpakken.

      • + 0
      • 13 sep 2026 - 12:35

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 913
  • Podiums 28
  • Grand Prix 83
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar