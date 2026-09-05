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Verstappen worstelt op Monza: Werk aan de winkel voor Red Bull

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Verstappen worstelt op Monza: Werk aan de winkel voor Red Bull

Red Bull Racing kampt met problemen aan de auto van Max Verstappen. Tijdens de tweede vrije training bleek dat de Nederlander voorlopig met een achterstand te maken heeft op Mercedes, Ferrari en McLaren. Technisch directeur Pierre Waché heeft inmiddels een verklaring gegeven. 

Behoudens de eerste vrije training, waarin Verstappen zijn RB22 afstond aan Ayumu Iwasa, klaagde de Nederlander steen en been tijdens de tweede oefensessie. Op de boordradio ging hij als volgt tekeer: "Dit is enorm slecht. Ik heb helemaal geen downforce op de auto." Even later ging hij nog verder. "De auto heeft ook geen grip in bochten 1, 2, 4 en 5. Het is alsof ik op ijs aan het rijden ben. En de remmen werken ook niet. Met extra benzine is het alleen nog maar erger."

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Verstappen heeft hetzelfde probleem als in Zandvoort  

Inmiddels is Red Bull-kopstuk Waché naar buiten getreden. Volgens de Fransman is het duidelijk waar de problemen van Verstappen liggen. "We hebben duidelijk een probleem met de balans van de auto, dat is het voornaamste", concludeerde hij geciteerd door de Telegraaf.

Vervolgens stelde hij dat het een mankement is waar Red Bull al eerder mee kampte. "Een beetje zoals in Zandvoort. We proberen de problemen te verhelpen, zowel qua set-up als de keuze van bepaalde onderdelen." 

Wat kan Verstappen met de Red Bull-motor?

Vorig jaar wist Verstappen nog te winnen op het circuit van Monza. Toen zorgde de Nederlander samen met Red Bull voor een plottwist in het kampioenschap, waarna hij eveneens vijf races wist te winnen. Dit seizoen wacht hij nog altijd op zijn eerste overwinning van het Formule 1-seizoen. Enkelen hadden hun hoop wederom op Monza gegooid aangezien de FIA volgens de ADUO-regeling, de Red Bull-motor tot de sterkste had gebombardeerd. 

Wat voor Verstappen nog rest is de derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Dan zal duidelijk worden of Red Bull meer balans in de RB22 heeft gevonden. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing GP Italië 2026

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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