Red Bull Racing kampt met problemen aan de auto van Max Verstappen. Tijdens de tweede vrije training bleek dat de Nederlander voorlopig met een achterstand te maken heeft op Mercedes, Ferrari en McLaren. Technisch directeur Pierre Waché heeft inmiddels een verklaring gegeven.

Behoudens de eerste vrije training, waarin Verstappen zijn RB22 afstond aan Ayumu Iwasa, klaagde de Nederlander steen en been tijdens de tweede oefensessie. Op de boordradio ging hij als volgt tekeer: "Dit is enorm slecht. Ik heb helemaal geen downforce op de auto." Even later ging hij nog verder. "De auto heeft ook geen grip in bochten 1, 2, 4 en 5. Het is alsof ik op ijs aan het rijden ben. En de remmen werken ook niet. Met extra benzine is het alleen nog maar erger."

Verstappen heeft hetzelfde probleem als in Zandvoort

Inmiddels is Red Bull-kopstuk Waché naar buiten getreden. Volgens de Fransman is het duidelijk waar de problemen van Verstappen liggen. "We hebben duidelijk een probleem met de balans van de auto, dat is het voornaamste", concludeerde hij geciteerd door de Telegraaf.

Vervolgens stelde hij dat het een mankement is waar Red Bull al eerder mee kampte. "Een beetje zoals in Zandvoort. We proberen de problemen te verhelpen, zowel qua set-up als de keuze van bepaalde onderdelen."

Wat kan Verstappen met de Red Bull-motor?

Vorig jaar wist Verstappen nog te winnen op het circuit van Monza. Toen zorgde de Nederlander samen met Red Bull voor een plottwist in het kampioenschap, waarna hij eveneens vijf races wist te winnen. Dit seizoen wacht hij nog altijd op zijn eerste overwinning van het Formule 1-seizoen. Enkelen hadden hun hoop wederom op Monza gegooid aangezien de FIA volgens de ADUO-regeling, de Red Bull-motor tot de sterkste had gebombardeerd.

Wat voor Verstappen nog rest is de derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Dan zal duidelijk worden of Red Bull meer balans in de RB22 heeft gevonden.