FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft zijn steun uitgesproken voor de mogelijke terugkeer van de Grand Prix van Argentinië. Het land probeert al geruime tijd de koningsklasse terug te halen, en Ben Sulayem ziet dat wel zitten. Hij staat achter het plan, maar stelt ook dat er dan wel eerst een andere race moet verdwijnen.

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. In de afgelopen maanden toonden onder meer Zuid-Afrika, Rwanda, Thailand en Marokko interesse in het organiseren van een F1-race, en werden er Grands Prix in Portugal en Turkije toegevoegd aan de kalender. Vanuit Argentinië is er al geruime tijd interesse, en president Javier Milei sprak zich eerder deze week positief uit over de plannen. Hij ontmoette Ben Sulayem tijdens een FIA-congres in Buenos Aires, en daar waren louter positieve geluiden te horen.

Hoe kijkt Ben Sulayem naar de plannen?

Ben Sulayem staat ook achter de plannen, zo legde hij tijdens het congres uit. Bij het lokale nieuwsstation A24 sprak de FIA-president zich uit: "Ik spreek mijn steun uit voor het initiatief om een F1-race te houden in Argentinië. Ik zou het initiatief om hier een F1-race of een ronde van het wereldkampioenschap rally te houden, steunen."

Ben Sulayem vindt dit belangrijke punten: "Verdient Argentinië het om onderdeel te zijn van de F1-kalender? Het antwoord is ja. Ze hebben de historie en ze hebben het track record. De eerste race hier werd gehouden in 1953. De rally begon hier in 1980, het is een big deal. Er is de liefde voor de autosport en de economische situatie is goed. Argentinië is beter nu. We weten dus dat de situatie haalbaar is."

'Dan moet er iemand vertrekken'

Ben Sulayems uitspraken zijn opvallend, want niet de FIA, maar de FOM gaat over de indeling van de F1-kalender. Hij weet dat zelf ook: "Buiten het emotionele aspect, is er ook een rationele kant van het verhaal wanneer het aankomt op de F1-kalender. Verdient Argentinië het? Dat doen ze, maar er is een proces dat ze door moeten gaan. Er is een businessplan en er is maar een gelimiteerd aantal plekjes. Als Argentinië erbij komt, moet iemand anders vertrekken."

Wat zijn de plannen?

De populariteit van de Formule 1 is in Argentinië flink toegenomen. Sinds het debuut van Franco Colapinto in 2024, is de sport hot in het land. Colapinto verlengde recent zijn contract bij het team van Alpine. Begin dit jaar gaf hij een demorun in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, waar zo'n 600.000 mensen op afkwamen.

Mocht de Formule 1 terugkeren in Argentinië, dan lijkt het Autodromo Oscar y Alfredo Galvez de aangewezen plek voor de race te zijn. Het circuit in de buurt van Buenos Aires heeft in de afgelopen maanden een make-over ondergaan en organiseerde de Grand Prix in de jaren '90.