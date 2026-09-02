user icon
icon

FIA-president spreekt steun uit voor F1-comeback Argentinië

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA-president spreekt steun uit voor F1-comeback Argentinië

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft zijn steun uitgesproken voor de mogelijke terugkeer van de Grand Prix van Argentinië. Het land probeert al geruime tijd de koningsklasse terug te halen, en Ben Sulayem ziet dat wel zitten. Hij staat achter het plan, maar stelt ook dat er dan wel eerst een andere race moet verdwijnen.

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. In de afgelopen maanden toonden onder meer Zuid-Afrika, Rwanda, Thailand en Marokko interesse in het organiseren van een F1-race, en werden er Grands Prix in Portugal en Turkije toegevoegd aan de kalender. Vanuit Argentinië is er al geruime tijd interesse, en president Javier Milei sprak zich eerder deze week positief uit over de plannen. Hij ontmoette Ben Sulayem tijdens een FIA-congres in Buenos Aires, en daar waren louter positieve geluiden te horen.

Meer over FIA FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug
 Extreme hitte in Monza: FIA-ingreep lijkt aanstaande

Extreme hitte in Monza: FIA-ingreep lijkt aanstaande

1 sep

Hoe kijkt Ben Sulayem naar de plannen?

Ben Sulayem staat ook achter de plannen, zo legde hij tijdens het congres uit. Bij het lokale nieuwsstation A24 sprak de FIA-president zich uit: "Ik spreek mijn steun uit voor het initiatief om een F1-race te houden in Argentinië. Ik zou het initiatief om hier een F1-race of een ronde van het wereldkampioenschap rally te houden, steunen."

Ben Sulayem vindt dit belangrijke punten: "Verdient Argentinië het om onderdeel te zijn van de F1-kalender? Het antwoord is ja. Ze hebben de historie en ze hebben het track record. De eerste race hier werd gehouden in 1953. De rally begon hier in 1980, het is een big deal. Er is de liefde voor de autosport en de economische situatie is goed. Argentinië is beter nu. We weten dus dat de situatie haalbaar is."

'Dan moet er iemand vertrekken'

Ben Sulayems uitspraken zijn opvallend, want niet de FIA, maar de FOM gaat over de indeling van de F1-kalender. Hij weet dat zelf ook: "Buiten het emotionele aspect, is er ook een rationele kant van het verhaal wanneer het aankomt op de F1-kalender. Verdient Argentinië het? Dat doen ze, maar er is een proces dat ze door moeten gaan. Er is een businessplan en er is maar een gelimiteerd aantal plekjes. Als Argentinië erbij komt, moet iemand anders vertrekken."

Wat zijn de plannen?

De populariteit van de Formule 1 is in Argentinië flink toegenomen. Sinds het debuut van Franco Colapinto in 2024, is de sport hot in het land. Colapinto verlengde recent zijn contract bij het team van Alpine. Begin dit jaar gaf hij een demorun in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, waar zo'n 600.000 mensen op afkwamen.

Mocht de Formule 1 terugkeren in Argentinië, dan lijkt het Autodromo Oscar y Alfredo Galvez de aangewezen plek voor de race te zijn. Het circuit in de buurt van Buenos Aires heeft in de afgelopen maanden een make-over ondergaan en organiseerde de Grand Prix in de jaren '90.

F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (5)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 10.366

    Voor iemand die al jaren strijd voor de terugkeer van de V8 of een V10 snap ik wel dat hij zeer positief is over Achtentienië

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 13:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.055

    Zal voor de Britse rijders link worden om daar te gaan racen.
    Argentinië en Great Britain zijn geen vriendjes.....schijnt.

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 14:19
    • f(1)orum

      Posts: 10.366

      Misschien valt het mee als ze maar niet iets zeggen zoals "The car is fantastic to drive and fast here in Top Gear...."

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 14:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.055

      Haha, toen werd het nog ff naadje daar met die achtervolging.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 15:32
    • f(1)orum

      Posts: 10.366

      Was nog bijna erger dan de Falklands zelf....

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 17:07

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar