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FIA-president reageert op verhalen over 'partijdige stewards'

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FIA-president reageert op verhalen over 'partijdige stewards'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem stelt dat hij werk gaat maken van de harde kritiek op de stewards. Na de Nederlandse Grand Prix regende het woedende reacties na de straffen voor Franco Colapinto, en Ben Sulayem neemt echte kritiek serieus. Hij denkt na over het aanstellen van een diversere groep stewards.

Na afloop van de race op het circuit van Zandvoort regende het klachten na strenge straffen van de stewards. Colapinto en Arvid Lindblad hadden drive through penalty's ontvangen voor het inhalen onder de gele vlaggen, en ze vonden die straffen te ver gaan. Colapinto's fans gingen daarna ook een grens over door een vrachtlading aan haatreacties achter te laten op sociale media. De FIA haalde hard uit naar deze reacties, maar met echte feedback willen ze wel wat doen.

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Hoe kijkt Ben Sulayem naar de kritiek?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet tijdens het FIA American Congres in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn licht schijnen over de situatie: "Voor ons gaat het om de coureurs. Maar ik ben het er wel mee eens. We zijn nu bezig met een opleiding en zelfs met een trainingscursus. We vragen de autosportautoriteiten van alle landen om ons namen op te sturen van stewards die we kunnen opleiden, want we gaan ze rouleren."

'Wees altijd eerlijk'

De kritiek kwam dit keer uit Argentijnse hoek, maar in de voorgaande jaren was er bijvoorbeeld ook kritiek van Verstappen-fans. Ben Sulayem neemt het bloedserieus: "Ik ga er wel naar kijken, want ik heb anderen ook horen zeggen dat de stewards tegen een bepaalde groep zijn. Hetzelfde gebeurt bij mij. Ze denken dat de FIA tegen de Britten is, maar we zijn niet tegen hen. Maar soms is het ook goed om naar de stewards te gaan en te zeggen: wees altijd eerlijk. Ze mogen streng zijn, maar ze moeten eerlijk zijn. Eerlijkheid is de missie van de FIA."

'Twee jaar geleden hadden we ook een probleem'

Ben Sulayem zal Colapinto bellen om over deze situatie te praten, en gaat verder met zijn verhaal: "Met misbruik is gericht tegen coureurs, journalisten, officials en velen van ons. Zo'n twee jaar geleden zei ik dat onze sport niet meer te herstellen zou zijn als ik er niets aan zou doen. Twee jaar geleden hadden we ook een probleem in Miami. Eén van onze stewards, een vrouw uit Spanje, werd bedreigd. Ze dreigden haar en haar familie te vermoorden. Toen hebben we het initiatief tegen online misbruik opgericht."

Hij wil deze richting blijven volgen: "Nu gaat de impuls door. De teams staan achter ons, maar dit is een marathon en dat kan ik niet alleen. De FIA kan dat ook niet alleen; we moeten echt samenwerken."

F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem GP Italië 2026

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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Hongarije Hungaroring
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AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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