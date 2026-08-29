De Oekraïense autosportfederatie FAU heeft een officiële klacht ingediend bij de ethische commissie van de FIA. De Oekraïners zijn woedend over het besluit om Russische en Wit-Russische coureurs weer grotendeels onder hun eigen vlag te laten racen en eisen dat de versoepelingen direct worden teruggedraaid.

De FIA besloot op 13 augustus om een groot deel van de maatregelen die sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 golden, te schrappen. Russische en Wit-Russische deelnemers mogen daardoor weer onder hun eigen vlag uitkomen, terwijl ook het volkslied opnieuw is toegestaan. Daarnaast hoeven coureurs niet langer een verplichte neutraliteitsverklaring te ondertekenen.

Oekraïne eist ingrijpen van FIA

Volgens de FAU gaat de Russische autosportfederatie ondertussen zelf in tegen de internationale sportcode. De RAF zou kantoren hebben geopend in door Rusland bezette gebieden, waaronder de Krim, Sebastopol en delen van de regio's Donetsk en Zaporizja. Volgens de Oekraïense bond mag er binnen de FIA-regels slechts één erkende autosportfederatie per land actief zijn.

FAU-voorzitter Oleksandr Feldman heeft de FIA in een brief opgeroepen om snel in te grijpen. "Dit is een duidelijke schending van de FIA-statuten. De Russische autosportfederatie is als lid van de FIA verplicht om zich aan die regels te houden. We vragen de FIA-president daarom om onmiddellijk actie te ondernemen, deze kantoren te laten sluiten en de Russische federatie te bestraffen", aldus Feldman.

Ook de Oekraïense minister van Jeugd en Sport, Matvii Bidnyi, schaart zich achter de klacht. Hij wijst erop dat de oorlog volgens Oekraïense cijfers inmiddels het leven heeft gekost aan meer dan 770 Oekraïense atleten en coaches. De klacht komt bovendien op een gevoelig moment voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die volgens ingewijden zelf betrokken was bij het voorstel om de beperkingen te versoepelen.

Rusland spreekt van 'grote overwinning'

In Rusland is de beslissing van de FIA juist met enthousiasme ontvangen. Boris Rotenberg, voorzitter van de Russische autosportfederatie, noemt het besluit een belangrijke overwinning. "Achter deze beslissing zit enorm veel diplomatiek werk van de Russische autosportfederatie. Sport en cultuur zouden los moeten staan van politiek. Ze kunnen mensen juist met elkaar verbinden. Gerechtigheid heeft gezegevierd", stelt Rotenberg.

Volgens de Russische bestuurder is de versoepeling bovendien een belangrijke stap richting een volledige terugkeer van zijn land in de internationale autosport. De FIA houdt echter vast aan een belangrijke beperking: internationale races in Rusland en Wit-Rusland blijven voorlopig verboden. "De FIA blijft de situatie in Oekraïne nauwlettend volgen en behoudt zich het recht voor om haar standpunt in de toekomst aan te passen", liet de autosportfederatie weten.

De ethische commissie moet zich nu over de Oekraïense klacht buigen. Daarbij ligt een extra gevoeligheid op de loer, aangezien de commissie na recente wijzigingen binnen de FIA onder controle staat van Ben Sulayem en senaatsvoorzitter Carmelo Sanz de Barros.