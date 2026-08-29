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Oekraïne roept FIA op om Russische coureurs te weren

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Oekraïne roept FIA op om Russische coureurs te weren

De Oekraïense autosportfederatie FAU heeft een officiële klacht ingediend bij de ethische commissie van de FIA. De Oekraïners zijn woedend over het besluit om Russische en Wit-Russische coureurs weer grotendeels onder hun eigen vlag te laten racen en eisen dat de versoepelingen direct worden teruggedraaid.

De FIA besloot op 13 augustus om een groot deel van de maatregelen die sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 golden, te schrappen. Russische en Wit-Russische deelnemers mogen daardoor weer onder hun eigen vlag uitkomen, terwijl ook het volkslied opnieuw is toegestaan. Daarnaast hoeven coureurs niet langer een verplichte neutraliteitsverklaring te ondertekenen.

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Volgens de FAU gaat de Russische autosportfederatie ondertussen zelf in tegen de internationale sportcode. De RAF zou kantoren hebben geopend in door Rusland bezette gebieden, waaronder de Krim, Sebastopol en delen van de regio's Donetsk en Zaporizja. Volgens de Oekraïense bond mag er binnen de FIA-regels slechts één erkende autosportfederatie per land actief zijn.

FAU-voorzitter Oleksandr Feldman heeft de FIA in een brief opgeroepen om snel in te grijpen. "Dit is een duidelijke schending van de FIA-statuten. De Russische autosportfederatie is als lid van de FIA verplicht om zich aan die regels te houden. We vragen de FIA-president daarom om onmiddellijk actie te ondernemen, deze kantoren te laten sluiten en de Russische federatie te bestraffen", aldus Feldman.

Ook de Oekraïense minister van Jeugd en Sport, Matvii Bidnyi, schaart zich achter de klacht. Hij wijst erop dat de oorlog volgens Oekraïense cijfers inmiddels het leven heeft gekost aan meer dan 770 Oekraïense atleten en coaches. De klacht komt bovendien op een gevoelig moment voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die volgens ingewijden zelf betrokken was bij het voorstel om de beperkingen te versoepelen.

Rusland spreekt van 'grote overwinning'

In Rusland is de beslissing van de FIA juist met enthousiasme ontvangen. Boris Rotenberg, voorzitter van de Russische autosportfederatie, noemt het besluit een belangrijke overwinning. "Achter deze beslissing zit enorm veel diplomatiek werk van de Russische autosportfederatie. Sport en cultuur zouden los moeten staan van politiek. Ze kunnen mensen juist met elkaar verbinden. Gerechtigheid heeft gezegevierd", stelt Rotenberg.

Volgens de Russische bestuurder is de versoepeling bovendien een belangrijke stap richting een volledige terugkeer van zijn land in de internationale autosport. De FIA houdt echter vast aan een belangrijke beperking: internationale races in Rusland en Wit-Rusland blijven voorlopig verboden. "De FIA blijft de situatie in Oekraïne nauwlettend volgen en behoudt zich het recht voor om haar standpunt in de toekomst aan te passen", liet de autosportfederatie weten.

De ethische commissie moet zich nu over de Oekraïense klacht buigen. Daarbij ligt een extra gevoeligheid op de loer, aangezien de commissie na recente wijzigingen binnen de FIA onder controle staat van Ben Sulayem en senaatsvoorzitter Carmelo Sanz de Barros.

Snorremans

Posts: 374

Kijkcijfers en (sponsor)gelden genieten bij de FIA nog altijd de boventoon. Ethisch bewustzijn bungelt er maar een beetje bij.

  • 4
  • 29 aug 2026 - 16:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Mohammed Ben Sulayem

Reacties (6)

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  • Snorremans

    Posts: 374

    Kijkcijfers en (sponsor)gelden genieten bij de FIA nog altijd de boventoon. Ethisch bewustzijn bungelt er maar een beetje bij.

    • + 4
    • 29 aug 2026 - 16:03
  • MaxRaw

    Posts: 989

    Als wij dan maar alles over een kam scheren en alle landen die andere landen binnenvallen en mensenrechten schenden, Amerika first?

    • + 2
    • 29 aug 2026 - 17:24
  • Patrace

    Posts: 6.898

    Ik ben het wel eens met de Oekraïne. Dit is een bizarre en ongehoorde actie van de FIA, want de redenen waarom ze de boycot van Russische coureurs na de inval van Rusland in de Oekraïne hebben ingevoerd, gelden vandaag de dag nog altijd. Er is immers weinig veranderd sindsdien. Rusland is nog altijd bezig om om de Oekraïne verder te veroveren en lijken ook niet van plan daarmee te stoppen. Dus zouden alle sportbonden Russische sporters moeten weren. Jammer voor de atleten die zelf ook tegen die oorlog zijn, maar je moet ergens een grens trekken.
    De FIA laat zich hier ook weer van haar slechtste kant zien, maar verassend is dat niet met een dictator als MBS aan het bewind.

    • + 2
    • 29 aug 2026 - 17:58
  • schwantz34

    Posts: 42.721

    Ik krijg hier een heel naar "Ben this is Poetin!" gevoel bij...

    • + 2
    • 29 aug 2026 - 18:39
  • F1 bekijker

    Posts: 513

    Bom erop heeft al genoeg gekost.

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 18:54
  • Bio Dynamic

    Posts: 56

    Sport moet zich niet met politiek bemoeien. Er zitten altijd 2 kanten aan een ruzie/oorlog. Als we Russische atleten gaan uitsluiten dan moeten we ook Amerikaanse atleten gaan uitsluiten. Ik kan een hele waslijst landen opnoemen waar de VS is binnengevallen.

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 19:00

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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Oostenrijk
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3 - 5 jul
Groot Brittannië
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Arabische Emiraten
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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