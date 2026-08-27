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Alpine hakt knoop door: Colapinto tekent nieuw contract

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Alpine hakt knoop door: Colapinto tekent nieuw contract

Het komt nauwelijks als een verrassing, maar het team van Alpine heeft bekendgemaakt dat Franco Colapinto zijn contract heeft verlengd. De Argentijnse coureur zal ook in 2027 voor het team rijden en vormt ook volgend jaar een rijdersduo met Pierre Gasly.

Het feit dat Alpine het contract van Colapinto zou verlengen, hing al enige tijd in de lucht. De renstal had weinig andere realistische opties en Colapinto presteert naar verwachting. De Argentijn is daarnaast ook commercieel gezien zeer interessant. Alpine bevestigde zojuist dat Colapinto aanblijft bij het team, nadat het nieuws eerder op de ochtend via Italiaanse media al was uitgelekt.

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De lange weg van Colapinto

Colapinto rijdt sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna van vorig jaar voor Alpine, toen hij Jack Doohan verving. Hij was begin 2025 aangesteld als derde coureur, maar kreeg dus snel promotie. Dit jaar presteert hij naar verwachting, en grote baas Flavio Briatore is tevreden over hem. Alpine heeft dan ook besloten om de line-up voor volgend seizoen hetzelfde te houden, en hiermee valt er weer een puzzelstukje op zijn plaats voor het komende jaar.

Colapinto debuteerde in 2024 in de Formule 1 tijdens de Italiaanse Grand Prix bij het team van Williams. Bij de Britse renstal maakte hij onderdeel uit van de opleidingsploeg en werd hij aangewezen als vervanger van Logan Sargeant. Colapinto maakte een sterke indruk, en omdat er geen plaats was bij Williams, werd hij uitgeleend aan Alpine waar hij nu dus zijn kans grijpt.

'Ik voel me hier gelukkig'

Colapinto is blij met het nieuws, zo laat hij weten in een persbericht: "Ik ben erg blij dat ik ook in 2027 bij dit team mag blijven. Ik voel me hier gelukkig en op mijn gemak, en het is zelfs nog beter dat we dit seizoen zoveel progressie hebben geboekt ten opzichte van vorig jaar. We hebben veel mijlpalen bereikt en ik weet dat het team hard werkt om de prestaties te verbeteren en de auto steeds beter te maken."

Colapinto staat momenteel op de twaalfde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met negentien WK-punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Gasly staat tiende met 44 punten.

Damon Hill

Posts: 19.938

Wel, samen met Lance Stroll, de minste coureur op de grid. Dan had ik toch liever iemand anders gezien.

  • 2
  • 27 aug 2026 - 13:22
F1 Nieuws Franco Colapinto Alpine

Reacties (5)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.377

    Geen topcoureur maar ook niet F1 onwaardig.
    Ik kan me voorstellen dat Alpine hem en zijn sponsors graag houdt.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 13:18
    • Damon Hill

      Posts: 19.938

      Wel, samen met Lance Stroll, de minste coureur op de grid. Dan had ik toch liever iemand anders gezien.

      • + 2
      • 27 aug 2026 - 13:22
    • Need5Speed

      Posts: 4.377

      Er zijn dit jaar geen echt matige coureurs in de F1.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 13:28
  • Damon Hill

    Posts: 19.938

    Gewoon jammer dit. Gasly-Colapinto is gewoon een vrij zwakke line-up. Gasly is een redelijke coureur, niet uitzonderlijk goed en ook niet uitzonderlijk slecht. Maar Colapinto is echt nog 2 maatjes kleiner dan Gasly en dus behoorlijk matig. Colapinto is eigenlijk netaan goed genoeg voor de F1, en dus zou ik veel liever iemand anders in dat stoeltje zien.

    Toch jammer dan de 2027-grid bijna een kopie gaat zijn van de 2026-grid.

    • + 2
    • 27 aug 2026 - 13:23
    • The Wolf

      Posts: 1.421

      Gasly is een prima coureur en tevens een aardige graadmeter voor waar het team momenteel staat / thuishoort.
      Voor wat betreft Colapinto, had een goede invalsbeurten bij Williams, toen dacht ik leuke aanwinst voor de toekomst. Helaas, inmiddels heeft hij zich ontpopt tot vleesch noch visch....
      Briatore heeft met de tweede rijder duidelijk zakelijke afwegingen gemaakt.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 13:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (23)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Alpine
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