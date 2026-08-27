Het komt nauwelijks als een verrassing, maar het team van Alpine heeft bekendgemaakt dat Franco Colapinto zijn contract heeft verlengd. De Argentijnse coureur zal ook in 2027 voor het team rijden en vormt ook volgend jaar een rijdersduo met Pierre Gasly.

Het feit dat Alpine het contract van Colapinto zou verlengen, hing al enige tijd in de lucht. De renstal had weinig andere realistische opties en Colapinto presteert naar verwachting. De Argentijn is daarnaast ook commercieel gezien zeer interessant. Alpine bevestigde zojuist dat Colapinto aanblijft bij het team, nadat het nieuws eerder op de ochtend via Italiaanse media al was uitgelekt.

De lange weg van Colapinto

Colapinto rijdt sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna van vorig jaar voor Alpine, toen hij Jack Doohan verving. Hij was begin 2025 aangesteld als derde coureur, maar kreeg dus snel promotie. Dit jaar presteert hij naar verwachting, en grote baas Flavio Briatore is tevreden over hem. Alpine heeft dan ook besloten om de line-up voor volgend seizoen hetzelfde te houden, en hiermee valt er weer een puzzelstukje op zijn plaats voor het komende jaar.

Colapinto debuteerde in 2024 in de Formule 1 tijdens de Italiaanse Grand Prix bij het team van Williams. Bij de Britse renstal maakte hij onderdeel uit van de opleidingsploeg en werd hij aangewezen als vervanger van Logan Sargeant. Colapinto maakte een sterke indruk, en omdat er geen plaats was bij Williams, werd hij uitgeleend aan Alpine waar hij nu dus zijn kans grijpt.

'Ik voel me hier gelukkig'

Colapinto is blij met het nieuws, zo laat hij weten in een persbericht: "Ik ben erg blij dat ik ook in 2027 bij dit team mag blijven. Ik voel me hier gelukkig en op mijn gemak, en het is zelfs nog beter dat we dit seizoen zoveel progressie hebben geboekt ten opzichte van vorig jaar. We hebben veel mijlpalen bereikt en ik weet dat het team hard werkt om de prestaties te verbeteren en de auto steeds beter te maken."

Colapinto staat momenteel op de twaalfde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met negentien WK-punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Gasly staat tiende met 44 punten.