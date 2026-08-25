Autosportfederatie FIA heeft een fel statement gedeeld nadat er in de afgelopen dagen haatberichten en bedreigingen werden gedeeld richting de stewards. In Zandvoort kreeg Alpine-coureur Franco Colapinto twee tijdstraffen, en dat viel niet goed bij zijn fans en sponsors. De FIA heeft hard uitgehaald naar de reacties op sociale media.

Colapinto raakte afgelopen weekend betrokken bij meerdere incidenten in de chaotische Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het ging vooral om momenten onder de gele vlaggen, waar Colapinto zich niet aan de regels zou hebben gehouden. De Argentijn zou een grens over zijn gegaan na de crash van Max Verstappen, en dat leverde hem een drive through penalty op. Hij was het er niet mee eens, en zijn fans reageerden woedend op sociale media. Het resulteerde in een storm van onlinehaat.

Bedreigingen richting de stewards

De FIA kan dit niet waarderen, en ze deelden vandaag een fel statement: "Na de Nederlandse Grand Prix werden FIA-stewards het slachtoffer van onlinehaat nadat ze sportieve straffen hadden uitgedeeld die in lijn zijn met de FIA-regels. De coalitie van United Against Online Abuse veroordeelt alle gevallen van haat en beledigingen. Dat je het oneens bent met beslissingen, hoort bij de sport, maar het is nooit iets om bedreigingen of persoonlijke aanvallen goed te praten."

Bizarre uithaal van sponsor

De aanvallen kwamen niet alleen van Colapinto's fans, maar ook van zijn sponsor. Mercado Libre-CEO Sean Summers haalde namelijk keihard uit op sociale media: "De stewards ondermijnen de integriteit van de Formule 1. Dit seizoen laten ze zien dat ze echt verschrikkelijk zijn en dat ze de uitslagen van de race beïnvloeden. Incompetentie? Oneerlijkheid? Beide? Er is iets ernstigs mis met de cultuur binnen de organisatie."

Colapinto was het zelf ook oneens met zijn straffen, maar liet zich minder fel uit dan zijn fans en zijn sponsor. Hij kwam uiteindelijk als veertiende over de streep met een achterstand van twee rondjes op racewinnaar Lando Norris.