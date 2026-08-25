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FIA-deelt fel statement na haatreacties Colapinto-fans

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FIA-deelt fel statement na haatreacties Colapinto-fans

Autosportfederatie FIA heeft een fel statement gedeeld nadat er in de afgelopen dagen haatberichten en bedreigingen werden gedeeld richting de stewards. In Zandvoort kreeg Alpine-coureur Franco Colapinto twee tijdstraffen, en dat viel niet goed bij zijn fans en sponsors. De FIA heeft hard uitgehaald naar de reacties op sociale media.

Colapinto raakte afgelopen weekend betrokken bij meerdere incidenten in de chaotische Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het ging vooral om momenten onder de gele vlaggen, waar Colapinto zich niet aan de regels zou hebben gehouden. De Argentijn zou een grens over zijn gegaan na de crash van Max Verstappen, en dat leverde hem een drive through penalty op. Hij was het er niet mee eens, en zijn fans reageerden woedend op sociale media. Het resulteerde in een storm van onlinehaat.

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Bedreigingen richting de stewards

De FIA kan dit niet waarderen, en ze deelden vandaag een fel statement: "Na de Nederlandse Grand Prix werden FIA-stewards het slachtoffer van onlinehaat nadat ze sportieve straffen hadden uitgedeeld die in lijn zijn met de FIA-regels. De coalitie van United Against Online Abuse veroordeelt alle gevallen van haat en beledigingen. Dat je het oneens bent met beslissingen, hoort bij de sport, maar het is nooit iets om bedreigingen of persoonlijke aanvallen goed te praten."

Bizarre uithaal van sponsor

De aanvallen kwamen niet alleen van Colapinto's fans, maar ook van zijn sponsor. Mercado Libre-CEO Sean Summers haalde namelijk keihard uit op sociale media: "De stewards ondermijnen de integriteit van de Formule 1. Dit seizoen laten ze zien dat ze echt verschrikkelijk zijn en dat ze de uitslagen van de race beïnvloeden. Incompetentie? Oneerlijkheid? Beide? Er is iets ernstigs mis met de cultuur binnen de organisatie."

Colapinto was het zelf ook oneens met zijn straffen, maar liet zich minder fel uit dan zijn fans en zijn sponsor. Hij kwam uiteindelijk als veertiende over de streep met een achterstand van twee rondjes op racewinnaar Lando Norris.

The Wolf

Posts: 1.394

Niks van meegekregen van wat Colapinto allemaal gedaan heeft tijdens de race. Maar buiten dat, onlinehaat is natuurlijk altijd wel cool, ik denk dat we het daarover eens zijn.

  • 3
  • 25 aug 2026 - 14:13
F1 Nieuws Franco Colapinto Alpine GP Nederland 2026

Reacties (12)

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  • The Wolf

    Posts: 1.394

    Niks van meegekregen van wat Colapinto allemaal gedaan heeft tijdens de race. Maar buiten dat, onlinehaat is natuurlijk altijd wel cool, ik denk dat we het daarover eens zijn.

    • + 3
    • 25 aug 2026 - 14:13
    • brabham-bt50

      Posts: 11.769

      Een van de betere dingen die social media ons heeft gebracht.

      • + 2
      • 25 aug 2026 - 15:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.008

      Je kan iedereen de grond intrappen...en niemand weet wie je bent....heerlijk!!

      Twee dingen die we van het internet gekregen hebben.....porno en online haat.

      Oh ja....en You-Tube.

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 16:16
    • The Wolf

      Posts: 1.394

      Bier, porno, onlinehaat......

      kortom; de geneugten des levens

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 16:56
  • Need5Speed

    Posts: 4.359

    Alpine heeft geen protest ingediend tegen de straffen voor Colapinto, dat geeft al aan hoe 'onterecht' die waren.

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 14:39
  • Larry Perkins

    Posts: 67.433

    "De stewards ondermijnen de integriteit van de Formule 1. Dit seizoen laten ze zien dat ze echt verschrikkelijk zijn en dat ze de uitslagen van de race beïnvloeden. Incompetentie? Oneerlijkheid? Beide? Er is iets ernstigs mis met de cultuur binnen de organisatie."

    Dit heeft niets met haatacties of onlinehaat te maken maar is gewoon (harde) kritiek...

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 14:42
    • Pietje Bell

      Posts: 36.400

      Dat klopt, maar de haatreacties van zijn fans vlogen je om de oren, niet meer normaal. Dat is al vaker voorgekomen.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 15:01
    • HarryLam

      Posts: 5.686

      Dat wordt nog leuk als we een argentijnse gp krijgen.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 15:35
    • Larry Perkins

      Posts: 67.433

      @Pietje. Het gaat mij erom dat ze verschillende dingen (haat en kritiek) op één hoop gooien.
      1. Dan snap je er de ballen van.
      2. Of je bent alleen maar bezig om veel clicks te verzamelen.
      3. Dan werk je eraan mee dat mensen of instanties geen kritiek meer mogen hebben.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 18:43
    • Pietje Bell

      Posts: 36.400

      @Larry, dat begreep ik. Daarom schreef ik ook "Dat klopt". Ik voegde er alleen wat info aan toe van zijn idiote fans.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 18:47
    • Pietje Bell

      Posts: 36.400

      Mij wordt ook verweten dat ik Kelly haat. Kolder, nonsens.
      Ik heb alleen veel kritiek op hoe zij zich profileert en die feiten geef ik
      hier weer, maar dat mag niet van de Kelly lovers. Dan HAAT je iemand.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 18:50
    • Larry Perkins

      Posts: 67.433

      En jouw ouwe Kel-kritiek is altijd opbouwend, dus laat ze maar l*llen...

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 18:53

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1
Mercedes
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2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

AR Franco Colapinto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AR
  • Geb. datum 27 mei 2003 (23)
  • Geb. plaats Buenos Aires, AR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Alpine
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