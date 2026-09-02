George Russell maakt zich zorgen over de ontwikkelingsstrijd die Mercedes momenteel voert in de Formule 1. De Britse coureur ziet dat concurrenten als McLaren, Ferrari en Red Bull Racing de afgelopen weken dichterbij zijn gekomen en waarschuwt dat Mercedes voorlopig een lastigere periode tegemoet kan gaan.

Mercedes begon sterk aan het seizoen, maar zag de voorsprong gedurende het jaar steeds verder verdampen. Vooral McLaren heeft de afgelopen races een flinke stap gezet. De Britse renstal wist inmiddels twee Grands Prix op rij te winnen van Mercedes en maakte onder meer in Hongarije en Zandvoort veel indruk.

Russell wacht vol spanning op Mercedes-upgrade

"Onze concurrenten hebben hun upgrades duidelijk eerder geïntroduceerd dan wij", vertelt Russell in het bijzijn van diverse pers. "Het wordt daarom interessant om te zien wanneer wij met onze nieuwe onderdelen komen en hoeveel verschil die zullen maken. Ik hoop dat we daarmee weer dichter bij het niveau van het begin van het seizoen kunnen komen, toen we structureel betere resultaten neerzetten."

Volgens Russell is het verschil met de concurrentie inmiddels een stuk kleiner geworden. De Mercedes-coureur verwacht dan ook niet dat zijn team tijdens de Grand Prix van Italië de favoriet zal zijn. "McLaren, Red Bull en Ferrari zijn de laatste tijd enorm dichtbij gekomen en hebben ons flink onder druk gezet. Op dit moment moeten we dus gewoon blijven doen wat we altijd doen en het maximale uit de auto halen."

Mercedes heeft al bevestigd dat er nieuwe onderdelen onderweg zijn, maar een groter updatepakket wordt pas na Monza verwacht. Russell kijkt daar nadrukkelijk naar uit, zeker omdat hij heeft gezien hoeveel invloed updates dit seizoen op de verhoudingen kunnen hebben. Vooral de ontwikkeling van McLaren heeft hem verrast.

'Tot onze upgrade wordt het waarschijnlijk uitdagender'

"We zijn volgens mij allemaal verrast door hoe snel de teams zich dit seizoen hebben ontwikkeld", vervolgt Russell. "Wanneer een team een upgrade meeneemt, lijkt dat vrijwel direct tijdens dat raceweekend in de resultaten terug te zien. Dat gebeurde ook toen wij in Montreal met een update kwamen. We maakten toen een duidelijke stap vooruit, waarna de andere teams met hun upgrades kwamen en opnieuw dichterbij kwamen."

McLaren geldt voor Russell daarbij als het duidelijkste voorbeeld. De Britse renstal maakte in Hongarije een sterke indruk en zag Lando Norris vervolgens ook de Grand Prix van Nederland winnen. "Wat McLaren in Boedapest liet zien, was echt indrukwekkend. Daarom denk ik dat de komende races, vanaf Monza tot het moment waarop wij onze upgrade brengen, misschien wat lastiger voor ons worden. Daarna hoop ik dat onze nieuwe onderdelen ons opnieuw een stap vooruit helpen."

Mercedes lijkt de Grand Prix van Italië voorlopig dan ook vooral te zien als een weekend waarin schade moet worden beperkt. Russell beseft dat de concurrentie momenteel profiteert van een ontwikkelingsvoorsprong en weet dat Mercedes pas met het volgende grote updatepakket kan proberen om de verhoudingen opnieuw te veranderen.