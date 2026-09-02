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Russell maakt zich zorgen om Mercedes: "Anderen zetten druk op ons"

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Russell maakt zich zorgen om Mercedes: "Anderen zetten druk op ons"

George Russell maakt zich zorgen over de ontwikkelingsstrijd die Mercedes momenteel voert in de Formule 1. De Britse coureur ziet dat concurrenten als McLaren, Ferrari en Red Bull Racing de afgelopen weken dichterbij zijn gekomen en waarschuwt dat Mercedes voorlopig een lastigere periode tegemoet kan gaan.

Mercedes begon sterk aan het seizoen, maar zag de voorsprong gedurende het jaar steeds verder verdampen. Vooral McLaren heeft de afgelopen races een flinke stap gezet. De Britse renstal wist inmiddels twee Grands Prix op rij te winnen van Mercedes en maakte onder meer in Hongarije en Zandvoort veel indruk.

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Russell wacht vol spanning op Mercedes-upgrade

"Onze concurrenten hebben hun upgrades duidelijk eerder geïntroduceerd dan wij", vertelt Russell in het bijzijn van diverse pers. "Het wordt daarom interessant om te zien wanneer wij met onze nieuwe onderdelen komen en hoeveel verschil die zullen maken. Ik hoop dat we daarmee weer dichter bij het niveau van het begin van het seizoen kunnen komen, toen we structureel betere resultaten neerzetten."

Volgens Russell is het verschil met de concurrentie inmiddels een stuk kleiner geworden. De Mercedes-coureur verwacht dan ook niet dat zijn team tijdens de Grand Prix van Italië de favoriet zal zijn. "McLaren, Red Bull en Ferrari zijn de laatste tijd enorm dichtbij gekomen en hebben ons flink onder druk gezet. Op dit moment moeten we dus gewoon blijven doen wat we altijd doen en het maximale uit de auto halen."

Mercedes heeft al bevestigd dat er nieuwe onderdelen onderweg zijn, maar een groter updatepakket wordt pas na Monza verwacht. Russell kijkt daar nadrukkelijk naar uit, zeker omdat hij heeft gezien hoeveel invloed updates dit seizoen op de verhoudingen kunnen hebben. Vooral de ontwikkeling van McLaren heeft hem verrast.

'Tot onze upgrade wordt het waarschijnlijk uitdagender'

"We zijn volgens mij allemaal verrast door hoe snel de teams zich dit seizoen hebben ontwikkeld", vervolgt Russell. "Wanneer een team een upgrade meeneemt, lijkt dat vrijwel direct tijdens dat raceweekend in de resultaten terug te zien. Dat gebeurde ook toen wij in Montreal met een update kwamen. We maakten toen een duidelijke stap vooruit, waarna de andere teams met hun upgrades kwamen en opnieuw dichterbij kwamen."

McLaren geldt voor Russell daarbij als het duidelijkste voorbeeld. De Britse renstal maakte in Hongarije een sterke indruk en zag Lando Norris vervolgens ook de Grand Prix van Nederland winnen. "Wat McLaren in Boedapest liet zien, was echt indrukwekkend. Daarom denk ik dat de komende races, vanaf Monza tot het moment waarop wij onze upgrade brengen, misschien wat lastiger voor ons worden. Daarna hoop ik dat onze nieuwe onderdelen ons opnieuw een stap vooruit helpen."

Mercedes lijkt de Grand Prix van Italië voorlopig dan ook vooral te zien als een weekend waarin schade moet worden beperkt. Russell beseft dat de concurrentie momenteel profiteert van een ontwikkelingsvoorsprong en weet dat Mercedes pas met het volgende grote updatepakket kan proberen om de verhoudingen opnieuw te veranderen.

 

Natte Slak

Posts: 479

Ik was pietje voor en je weet t

  • 2
  • 2 sep 2026 - 19:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (13)

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  • Natte Slak

    Posts: 479

    x.com/cytrusf1/sta(...)04491934974276?s=20

    Lando Norris (with investors backing) establishes F3 and F4 teams

    LN4 Fusion Racing

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 19:41
  • Natte Slak

    Posts: 479

    Lando Norris start samen met investeerders een project in f en F3waar ze AIX overnemen.


    Lando Norris reveals LN4 Fusion, a multi-championship junior single-seater racing team that he’s co-founding.

    Launch coming in 2027 in Italian F4, FREC, F3 and they say also hopefully F2.

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 19:53
    • koppie toe

      Posts: 5.556

      Serieus nemen ze Aix over? Zo een mooi team, mijn favoriete team samen met Invicta.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 20:23
  • Natte Slak

    Posts: 479

    Best groot nieuws.

    Mooi dat je dat eigenlijk altijd al weet voordat het hier een nieuwstopic is.

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 19:54
    • koppie toe

      Posts: 5.556

      Dan moet de f2 er ook bijkomen.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 20:24
  • Natte Slak

    Posts: 479

    Ik was pietje voor en je weet t

    • + 2
    • 2 sep 2026 - 19:58
    • koppie toe

      Posts: 5.556

      Dank je Slak

      • + 1
      • 2 sep 2026 - 20:23
    • koppie toe

      Posts: 5.556

      Vergeet niet, @Larty wist het het eerst.
      ;))

      • + 1
      • 2 sep 2026 - 20:33
    • koppie toe

      Posts: 5.556

      Jouw nieuws is opgepikt in een bericht

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 20:34
    • Larry Perkins

      Posts: 67.594

      @koppe toe: "Vergeet niet, @Larry wist het het eerst."

      Kruimels uit de opstapklassen laat ik doorgaans liggen voor anderen @koppie toe...

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 20:42
    • koppie toe

      Posts: 5.556

      Ik vind het echt geen kruimel hoor.
      Ben een brede fan dus ook van de opstap klasses, elk nieuwtje is hier welkom.
      Van wie het ook komt.

      Alles liever dan wie waar en clausules enzo want daar veeg ik mijn kont mee af totdat er officieel bij staat. ;)

      • + 1
      • 2 sep 2026 - 20:46
    • schwantz34

      Posts: 42.754

      Alles liever dan wie waar en clausules enzo want daar veeg ik mijn kont mee af totdat er officieel bij staat. ;)

      Ik heb medelijden met uw poepgaatje koppie toe



      Nou ja, bijna dan....

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 21:07
    • koppie toe

      Posts: 5.556

      Het voelt als Page @Schwantz

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 21:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
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Bahrein
-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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