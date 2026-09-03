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Antonelli vreest voor FIA-straf na 'foute' uitspraak

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Antonelli vreest voor FIA-straf na 'foute' uitspraak

Andrea Kimi Antonelli verkeert in opperbeste stemming bij start van thuisweekend in Monza. Hij weet dat hij de race door een motorstraf vanuit het achterveld moet starten, en vreest voor nog een straf. Hij gebruikte namelijk een scheldwoordje tijdens de persconferentie van de FIA.

WK-leider Antonelli staat dit weekend in het middelpunt van de aandacht. De Mercedes-coureur beleeft tot nu toe een geweldig seizoen en hij is zeer populair in zijn thuisland. Hij wil zijn fans belonen met een sterke race, maar dat wordt een uitdaging. Mercedes heeft namelijk besloten om zijn motor te wisselen voor dit raceweekend, en dat levert hem een gridstraf op. Hij gaat de uitdaging vol aan, maar weet ook dat hij geen grote risico's moet nemen.

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Wat was er aan de hand?

Antonelli weet hoe het is om te crashen op Monza, en kletste er gezellig over tijdens de FIA-persconferentie: "In een snelle bocht, of ik dan over een crash nadenk? Nee, dat gaat te snel. Weet je, je gaat er gewoon voor. Anders bereid je je maar voor op de klap. Maar we weten allemaal hoe gevaarlijk de sport is. Uiteindelijk is dat wat we het liefste doen, maar we weten dat er een risico bij hoort. En ik vind dat de Formule 1, samen met de FIA, fantastisch werk levert op het gebied van veiligheid. De auto's zijn nu veel veiliger dan vroeger."

Antonelli zoekt naar de juiste woorden, maar gebruikt daarbij de term 'shit'. Het is bekend dat ze bij de FIA geen fan zijn van scheldwoordjes, en Antonelli schiet dan ook in de verdediging: "We zijn ons er natuurlijk terdege van bewust van het risico dat er bestaat, want... Oh shit. Oh mijn hemel! Sorry, sorry, ik heb gevloekt! Mijn god, wat heb ik nu gedaan? Nu ga ik me zorgen maken over de boete die eraan komt!"

De taakstraf van Verstappen

Of Antonelli echt een boete krijgt, is niet bekend. In 2024 werd Max Verstappen bestraft met een taakstraf, omdat hij 'fuck' zei tijdens een persmoment. Charles Leclerc kreeg later dat jaar een boete voor een soortgelijk vergrijp, maar verder deelde de FIA geen straffen op dit vlak meer uit.

Larry Perkins

Posts: 67.607

Jij denkt misschien dat jij in staat bent om te denken maar je flapt er gewoon van alles uit. In jouw geval heet dat gel*l.

  • 6
  • 3 sep 2026 - 19:18
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (8)

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  • NicoS

    Posts: 21.176

    Ach, als je sorry zegt is er niks aan de hand……;)

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 18:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.070

    Op die leeftijd denk je niet na met wat je zegt.
    Op die leeftijd denk je met je tampeloeres....tenminste, ik wel toen.
    Afijn, ik denk nog steeds met m'n tampeloeres.....waarom?...omdat het kan!

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 19:10
    • Larry Perkins

      Posts: 67.607

      Jij denkt misschien dat jij in staat bent om te denken maar je flapt er gewoon van alles uit. In jouw geval heet dat gel*l.

      • + 6
      • 3 sep 2026 - 19:18
    • Snork

      Posts: 23.023

      Mannen blijven met hun tampeloeres denken totdat ze tussen zes planken liggen.

      • + 1
      • 3 sep 2026 - 20:47
  • Larry Perkins

    Posts: 67.607

    Off-topic:

    The 2026 Italian GP Trophy 💀 What Were They Thinking?

    urlr.me/HAp5Fd

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 19:29
  • Pietje Bell

    Posts: 36.549

    Hier vertelt Kimi het aan Max:

    www.instagram.com/p/Dc1QfMUOTO-/

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 19:38
  • Pietje Bell

    Posts: 36.549

    Hier vertelt Kimi het aan Max:

    urlr.me/qetQD5

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 19:39

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ITGrand Prix van Italië

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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