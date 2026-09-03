Andrea Kimi Antonelli verkeert in opperbeste stemming bij start van thuisweekend in Monza. Hij weet dat hij de race door een motorstraf vanuit het achterveld moet starten, en vreest voor nog een straf. Hij gebruikte namelijk een scheldwoordje tijdens de persconferentie van de FIA.

WK-leider Antonelli staat dit weekend in het middelpunt van de aandacht. De Mercedes-coureur beleeft tot nu toe een geweldig seizoen en hij is zeer populair in zijn thuisland. Hij wil zijn fans belonen met een sterke race, maar dat wordt een uitdaging. Mercedes heeft namelijk besloten om zijn motor te wisselen voor dit raceweekend, en dat levert hem een gridstraf op. Hij gaat de uitdaging vol aan, maar weet ook dat hij geen grote risico's moet nemen.

Wat was er aan de hand?

Antonelli weet hoe het is om te crashen op Monza, en kletste er gezellig over tijdens de FIA-persconferentie: "In een snelle bocht, of ik dan over een crash nadenk? Nee, dat gaat te snel. Weet je, je gaat er gewoon voor. Anders bereid je je maar voor op de klap. Maar we weten allemaal hoe gevaarlijk de sport is. Uiteindelijk is dat wat we het liefste doen, maar we weten dat er een risico bij hoort. En ik vind dat de Formule 1, samen met de FIA, fantastisch werk levert op het gebied van veiligheid. De auto's zijn nu veel veiliger dan vroeger."

Antonelli zoekt naar de juiste woorden, maar gebruikt daarbij de term 'shit'. Het is bekend dat ze bij de FIA geen fan zijn van scheldwoordjes, en Antonelli schiet dan ook in de verdediging: "We zijn ons er natuurlijk terdege van bewust van het risico dat er bestaat, want... Oh shit. Oh mijn hemel! Sorry, sorry, ik heb gevloekt! Mijn god, wat heb ik nu gedaan? Nu ga ik me zorgen maken over de boete die eraan komt!"

De taakstraf van Verstappen

Of Antonelli echt een boete krijgt, is niet bekend. In 2024 werd Max Verstappen bestraft met een taakstraf, omdat hij 'fuck' zei tijdens een persmoment. Charles Leclerc kreeg later dat jaar een boete voor een soortgelijk vergrijp, maar verder deelde de FIA geen straffen op dit vlak meer uit.