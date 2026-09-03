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Antonelli ziet Verstappen-constructie bij Mercedes wel zitten

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Antonelli ziet Verstappen-constructie bij Mercedes wel zitten

Andrea Kimi Antonelli zou dolgraag net als Max Verstappen zijn hele loopbaan voor hetzelfde team blijven rijden. De jonge Italiaanse Mercedes-coureur zit nog maar in zijn tweede seizoen in de koningsklasse, maar droomt wel van een langer verblijf bij zijn huidige werkgever.

Verstappen maakte twee weken geleden bekend dat hij zijn krabbel had gezet onder een nieuwe deal bij Red Bull Racing. Hij heeft zijn contract bij het team verlengd tot en met 2030, waardoor hij straks veertien jaar voor dezelfde renstal heeft gereden. Het is een unieke situatie in de Formule 1, waar dit soort dingen niet zo vaak voorkomen. Verstappen vormt een bron van inspiratie, want steeds meer coureurs spreken de wens uit zolang mogelijk voor een team te rijden.

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Hoe kijkt Antonelli naar deze keuze?

Dat geldt ook voor Antonelli, die tijdens de persconferentie in Monza werd gevraagd of hij vindt dat Verstappen de juiste keuze heeft gemaakt: "Ik ben waarschijnlijk niet de beste coureur om dit aan te vragen, aangezien ik pas net in de sport zit! Max heeft duidelijk een fantastische relatie met Red Bull. Ze waren ook degenen die hem in een F1-auto hebben gezet op een jonge leeftijd en ze hebben hem dat vertrouwen gegeven."

Antonelli vindt dat Verstappen een goede keuze heeft gemaakt: "Hij lijkt blij te zijn bij het team, voor zover ik kan zien, en hij wil daarom ook daar blijven, ook omdat hij in het project gelooft. Hij heeft genoeg redenen om bij Red Bull te blijven, maar als hij op een dag wel naar een andere werkgever wil, is dat zijn keuze. Zolang hij maar blij is waar hij zit. Waarom niet?"

Gaat Antonelli hetzelfde doen?

Antonelli vindt het te vroeg om nu na te denken over zijn toekomst, maar het pad van Verstappen volgen ziet hij wel zitten: "Ik wil hetzelfde doen bij Mercedes. Ik heb nog zoveel aan hen te geven en als ik gedurende mijn tijd bij het team zo blij kan blijven als nu, dan wil ik ze mijn hele loopbaan wel trouw blijven. Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren, maar als ik naar Max kijk... Hij heeft deze keuze gemaakt omdat hij het gevoel heeft dat dit de juiste is."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.070

Ik denk dat over 'n paar jaar Ferrari op de deur komt kloppen bij Mercedes om Kimi op te halen.

  • 1
  • 3 sep 2026 - 16:21
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.070

    Ik denk dat over 'n paar jaar Ferrari op de deur komt kloppen bij Mercedes om Kimi op te halen.

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 16:21
  • Freek-Willem

    Posts: 6.838

    Heeft Kimi gemist dat Max bij TR is begonnen en niet bij RBR?

    • + 0
    • 3 sep 2026 - 19:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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