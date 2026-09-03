Andrea Kimi Antonelli zou dolgraag net als Max Verstappen zijn hele loopbaan voor hetzelfde team blijven rijden. De jonge Italiaanse Mercedes-coureur zit nog maar in zijn tweede seizoen in de koningsklasse, maar droomt wel van een langer verblijf bij zijn huidige werkgever.

Verstappen maakte twee weken geleden bekend dat hij zijn krabbel had gezet onder een nieuwe deal bij Red Bull Racing. Hij heeft zijn contract bij het team verlengd tot en met 2030, waardoor hij straks veertien jaar voor dezelfde renstal heeft gereden. Het is een unieke situatie in de Formule 1, waar dit soort dingen niet zo vaak voorkomen. Verstappen vormt een bron van inspiratie, want steeds meer coureurs spreken de wens uit zolang mogelijk voor een team te rijden.

Hoe kijkt Antonelli naar deze keuze?

Dat geldt ook voor Antonelli, die tijdens de persconferentie in Monza werd gevraagd of hij vindt dat Verstappen de juiste keuze heeft gemaakt: "Ik ben waarschijnlijk niet de beste coureur om dit aan te vragen, aangezien ik pas net in de sport zit! Max heeft duidelijk een fantastische relatie met Red Bull. Ze waren ook degenen die hem in een F1-auto hebben gezet op een jonge leeftijd en ze hebben hem dat vertrouwen gegeven."

Antonelli vindt dat Verstappen een goede keuze heeft gemaakt: "Hij lijkt blij te zijn bij het team, voor zover ik kan zien, en hij wil daarom ook daar blijven, ook omdat hij in het project gelooft. Hij heeft genoeg redenen om bij Red Bull te blijven, maar als hij op een dag wel naar een andere werkgever wil, is dat zijn keuze. Zolang hij maar blij is waar hij zit. Waarom niet?"

Gaat Antonelli hetzelfde doen?

Antonelli vindt het te vroeg om nu na te denken over zijn toekomst, maar het pad van Verstappen volgen ziet hij wel zitten: "Ik wil hetzelfde doen bij Mercedes. Ik heb nog zoveel aan hen te geven en als ik gedurende mijn tijd bij het team zo blij kan blijven als nu, dan wil ik ze mijn hele loopbaan wel trouw blijven. Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren, maar als ik naar Max kijk... Hij heeft deze keuze gemaakt omdat hij het gevoel heeft dat dit de juiste is."