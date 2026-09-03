Andrea Kimi Antonelli blikt met vertrouwen vooruit op zijn thuisrace tijdens de Grand Prix van Italië. De Mercedes-coureur sprak in Milaan uitgebreid over zijn band met Max Verstappen, zijn bijzondere samenwerking met race-engineer Peter Bonnington en de zware opdracht die hem in Monza te wachten staat.

Antonelli maakt zich op voor een bijzonder weekend in Italië. De Mercedes-coureur moet de Grand Prix van Italië vanaf de achterkant van de grid beginnen vanwege een gridstraf voor het wisselen van een power unit. Toch weigert de jonge Italiaan de handdoek al op voorhand in de ring te gooien. Monza biedt volgens hem juist voldoende mogelijkheden om terrein goed te maken.

"Het is beter om Max aan je kant te hebben"

Tijdens een evenement van horlogemerk IWC Schaffhausen in Milaan sprak Antonelli onder meer over zijn relatie met Verstappen. De twee coureurs kunnen het naast de baan uitstekend met elkaar vinden. "We hebben een heel goede band. Ik weet eigenlijk niet precies waarom Max zo goed met mij kan opschieten, maar ik klaag er niet over. Het is altijd beter om hem aan je kant te hebben", vertelt Antonelli.

De Mercedes-coureur heeft bovendien een gedeelde passie met Verstappen: racen met GT-auto's. "Max is buiten de baan een geweldige persoon. We houden allebei van GT's en het zou mooi zijn om ooit samen een wedstrijd te rijden, misschien wel een 24-uursrace. Hij is ontzettend sterk en compleet. Als hij voor je rijdt, is het lastig om hem in te halen, maar als hij achter je zit, geeft dat ook geen rust. Het is net een horrorfilm: je denkt dat je hem hebt verslagen, maar ineens komt hij weer terug."

Ook zijn samenwerking met Bonnington, de voormalige race-engineer van Lewis Hamilton, kwam ter sprake. Antonelli moest in het begin wennen aan de Britse mentaliteit van zijn engineer. "Als Italiaan zocht ik in het begin veel meer contact, met een high five of een knuffel. Bono was dat duidelijk minder gewend en werd daar soms een beetje ongemakkelijk van. Inmiddels is hij helemaal losgekomen. We hebben zelfs een soort geheime taal en ik heb hem inmiddels behoorlijk wat Italiaanse scheldwoorden geleerd."

"Ik moest eigenlijk niet eens meer de baan op"

Antonelli kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste optreden in Monza met Mercedes. In 2024 maakte hij tijdens de eerste vrije training zijn officiële debuut voor het team, maar dat eindigde met een crash. Kort daarna moest hij alweer in actie komen in de Formule 2. "Het was een ontzettend moeilijke dag. Na die crash wilde ik eigenlijk niet eens meer de baan op voor de kwalificatie in de Formule 2. Achteraf heeft die fout me echter enorm geholpen. Ik heb er veel van geleerd en ben er zowel als persoon als coureur door gegroeid."

In de komende Grand Prix staat Antonelli opnieuw voor een grote uitdaging. Door zijn gridstraf moet hij vanaf de laatste startrij beginnen, maar volgens de Italiaan is Monza misschien wel de ideale plek om die straf uit te zitten. "Natuurlijk is het jammer dat dit tijdens mijn thuisrace gebeurt. Als je naar de kalender kijkt, is Monza echter waarschijnlijk de beste plek om zo'n straf te pakken. We hebben hier lange rechte stukken en daardoor zijn er genoeg mogelijkheden om in te halen. We starten achteraan, maar ik denk dat we alsnog een geweldige race kunnen rijden. Er zijn genoeg voorbeelden van coureurs die vanaf de achterkant naar het podium of zelfs de overwinning zijn gereden. Wij gaan daar alleen nog niet aan denken. We moeten gewoon alles geven en daarna zien we wel waar we eindigen."