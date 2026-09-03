user icon
icon

Verstappen hakt knoop door over deelname GT3-race in Portugal

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen hakt knoop door over deelname GT3-race in Portugal

Max Verstappen lijkt dit jaar niet achter het stuur te kruipen tijdens een GT-race in Portugal. Rond het Verstappen Racing-team werd op de Nürburgring gespeculeerd dat de Nederlander zelf zou deelnemen aan de wedstrijd op het circuit van Portimão. Verstappen heeft die mogelijkheid in Monza echter van de hand gewezen.

De viervoudig wereldkampioen kende na zijn thuisrace in Zandvoort een zware periode. Verstappen voelde zich tijdens zijn laatste Nederlandse Grand Prix allesbehalve fit en had na afloop nog enkele dagen nodig om volledig te herstellen. Een korte rustperiode kwam dan ook als geroepen voor de Red Bull Racing-coureur.

Meer over Max Verstappen Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

FIA-stewards openen onderzoek naar Verstappen

22 aug

Verstappen herstelde van zware periode na Zandvoort

"Wat de impact betreft voelde ik me eigenlijk goed. Ik raakte een SAFER-barrier en die heeft zijn werk uitstekend gedaan. Het was de eerste keer dat ik zo'n barrier raakte en ik was onder de indruk van hoe goed die zijn werk deed", blikt Verstappen terug op zijn incident in het bijzin van diverse pers.

Veel zwaarder was voor de Nederlander de ziekte waarmee hij in Zandvoort kampte. "Ik was echt heel ziek. Pas als je weer volledig bent hersteld, besef je hoe fijn het is om je goed te voelen. Het hele weekend was verschrikkelijk en ook na Zandvoort voelde ik me nog een paar dagen slecht. Die extra week rust heeft me daarom enorm geholpen. Het was lang geleden dat ik me zo had gevoeld."

Tijdens zijn rustperiode kon Verstappen bovendien de verrichtingen van zijn eigen GT-team volgen. Op de Nürburgring ontstond vervolgens het gerucht dat de Red Bull-coureur later dit seizoen zelf zou deelnemen aan een GT-race in Portimão. Dat weekend valt tussen de Grand Prix van Singapore en de Formule 1-race in Austin, waardoor een deelname op papier mogelijk zou zijn.

Verstappen hakt knoop door over GT-race in Portugal

Verstappen maakt voorlopig echter geen plannen om zelf in Portugal te racen. "Nee", luidt zijn duidelijke antwoord wanneer hem wordt gevraagd naar een mogelijke deelname. "Er is een overlap met het WEC, waardoor ik twee van mijn GT-coureurs moet missen. We bekijken daarom momenteel wie hen het beste kan vervangen."

Het Verstappen Racing-team hoeft daarbij niet meteen in de problemen te komen. Volgens Verstappen is er binnen het team een reservecoureur beschikbaar die eventueel kan invallen. "Gelukkig hebben we ook een reservecoureur die mogelijk kan inspringen. We moeten nog bekijken wat de beste oplossing is, maar op dit moment lijkt het er dus niet op dat ik zelf in Portugal zal rijden."

Een deelname zou bovendien betekenen dat Verstappen opnieuw lange tijd van huis zou zijn. Tussen Singapore en Austin zit een vrij weekend, maar de Nederlander zou daarmee opnieuw meerdere weken onderweg zijn. Voorlopig lijkt de focus van Verstappen dan ook volledig op de Formule 1 te liggen.

StevenQ

Posts: 10.710

Als hij nog vrijgezel zou zijn en geen kinderen had zou hij dat vast doen

  • 2
  • 3 sep 2026 - 17:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.714

    Jammer, had graag gezien dat hij die race meepakte.

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 17:39
    • StevenQ

      Posts: 10.710

      Als hij nog vrijgezel zou zijn en geen kinderen had zou hij dat vast doen

      • + 2
      • 3 sep 2026 - 17:47
  • monzaron

    Posts: 1.152

    Met kleine kinderen in je huis loop je meer kans op een infectie/griepje, de kans is groot dat er meerdere race-weekenden komen waar Verstappen niet ‘frisjes’ is. Wel jammer dat ie de gt-race in oktober zelf niet gaat racen.

    • + 1
    • 3 sep 2026 - 19:01

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar