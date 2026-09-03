Max Verstappen lijkt dit jaar niet achter het stuur te kruipen tijdens een GT-race in Portugal. Rond het Verstappen Racing-team werd op de Nürburgring gespeculeerd dat de Nederlander zelf zou deelnemen aan de wedstrijd op het circuit van Portimão. Verstappen heeft die mogelijkheid in Monza echter van de hand gewezen.

De viervoudig wereldkampioen kende na zijn thuisrace in Zandvoort een zware periode. Verstappen voelde zich tijdens zijn laatste Nederlandse Grand Prix allesbehalve fit en had na afloop nog enkele dagen nodig om volledig te herstellen. Een korte rustperiode kwam dan ook als geroepen voor de Red Bull Racing-coureur.

Verstappen herstelde van zware periode na Zandvoort

"Wat de impact betreft voelde ik me eigenlijk goed. Ik raakte een SAFER-barrier en die heeft zijn werk uitstekend gedaan. Het was de eerste keer dat ik zo'n barrier raakte en ik was onder de indruk van hoe goed die zijn werk deed", blikt Verstappen terug op zijn incident in het bijzin van diverse pers.

Veel zwaarder was voor de Nederlander de ziekte waarmee hij in Zandvoort kampte. "Ik was echt heel ziek. Pas als je weer volledig bent hersteld, besef je hoe fijn het is om je goed te voelen. Het hele weekend was verschrikkelijk en ook na Zandvoort voelde ik me nog een paar dagen slecht. Die extra week rust heeft me daarom enorm geholpen. Het was lang geleden dat ik me zo had gevoeld."

Tijdens zijn rustperiode kon Verstappen bovendien de verrichtingen van zijn eigen GT-team volgen. Op de Nürburgring ontstond vervolgens het gerucht dat de Red Bull-coureur later dit seizoen zelf zou deelnemen aan een GT-race in Portimão. Dat weekend valt tussen de Grand Prix van Singapore en de Formule 1-race in Austin, waardoor een deelname op papier mogelijk zou zijn.

Verstappen hakt knoop door over GT-race in Portugal

Verstappen maakt voorlopig echter geen plannen om zelf in Portugal te racen. "Nee", luidt zijn duidelijke antwoord wanneer hem wordt gevraagd naar een mogelijke deelname. "Er is een overlap met het WEC, waardoor ik twee van mijn GT-coureurs moet missen. We bekijken daarom momenteel wie hen het beste kan vervangen."

Het Verstappen Racing-team hoeft daarbij niet meteen in de problemen te komen. Volgens Verstappen is er binnen het team een reservecoureur beschikbaar die eventueel kan invallen. "Gelukkig hebben we ook een reservecoureur die mogelijk kan inspringen. We moeten nog bekijken wat de beste oplossing is, maar op dit moment lijkt het er dus niet op dat ik zelf in Portugal zal rijden."

Een deelname zou bovendien betekenen dat Verstappen opnieuw lange tijd van huis zou zijn. Tussen Singapore en Austin zit een vrij weekend, maar de Nederlander zou daarmee opnieuw meerdere weken onderweg zijn. Voorlopig lijkt de focus van Verstappen dan ook volledig op de Formule 1 te liggen.