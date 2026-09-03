De Formule 1 hint op groot nieuws voor het aankomende seizoen. De sport deelde zojuist een teaser op sociale media waarin ze hinten op een nieuwe season launch, zoals vorig jaar ook het geval was in Londen. Nu lijken ze een nieuwe locatie op het oog te hebben.

De Formule 1 besloot vorig jaar het 75-jarige bestaan groots te vieren door alle liveries te onthullen tijdens één evenement. Normaal gesproken organiseren de teams allemaal hun eigen launch, maar de F1-top wilde het vorig jaar anders aanpakken. Het evenement was een succes, maar voor dit jaar was alles weer zoals het was. Volgend jaar lijkt daar dus weer verandering in te komen.

Wat gaat er gebeuren?

De Formule 1 deelde zojuist een geheimzinnige video op sociale media, met als bijschrift: "Er komt iets speciaals aan!" In de video wordt gesproken over een season launch, en wordt er verwezen naar 18 tot en met 20 februari begin volgend jaar. Wat ze hiermee precies bedoelen, en of dit betekent dat er een season launch komt die meerdere dagen duurt, is nog niet helemaal duidelijk. Naar verwachting komt de Formule 1 op een later moment met een officiële aankondiging en meer informatie.

Naar Italië?

De speciale season launch van vorig jaar vond plaats in de O2 Arena in Londen, maar het lijkt erop dat het nieuwe evenement op een andere locatie zal zijn. In de korte teaser die werd gedeeld door de Formule 1 wordt er ingezoomd op Italië, en het lijkt dat ze vooral inzoomen op het noorden van het land. Eerder gingen er verhalen rond over een mogelijke launch in Milaan, maar ook dat zijn vooralsnog geruchten.

De Formule 1 werkt dit weekend de Italiaanse Grand Prix af op het circuit van Monza, wat in de buurt van Milaan ligt. Wanneer de sport met een officiële aankondiging komt, en wat er precies gaat gebeuren, is vooralsnog niet duidelijk.