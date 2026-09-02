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Verstappen spoort Red Bull aan: "Paar dingen waar we aan moeten werken"

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Verstappen spoort Red Bull aan: "Paar dingen waar we aan moeten werken"

Max Verstappen heeft er zin in om dit weekend weer aan de bak te gaan in Monza. De viervoudig wereldkampioen aast op sportieve revanche na zijn uitvalbeurt in Zandvoort, maar blijft wel realistisch. Verstappen stelt dat er nog een aantal dingetjes zijn die Red Bull moet aanpakken.

Verstappen deed er anderhalve week geleden alles aan om goed voor de dag te komen in zijn voorlopig laatste thuisrace op het circuit van Zandvoort. Hij crashte echter hard aan het einde van de eerste ronde, en droop teleurgesteld af. Verstappen voelde zich ziekjes, en reisde daags na de race af naar Sardinië waar hij kon uitzieken op zijn jacht. Nu focust hij zich weer volledig op de Italiaanse Grand Prix, waar hij in het verleden al vaak succesvol was.

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'Het was teleurstellend'

Verstappen heeft er zin in, maar richt zich in zijn preview eerst even tot de fans in Zandvoort: "Het was teleurstellend dat we de race in Zandvoort niet zijn gefinisht, maar het was evengoed heel erg bijzonder om de fans nog een laatste keer op het circuit te zien en ze te bedanken voor alle mooie herinneringen."

Wat moet Red Bull nu doen?

Nu focust hij zich weer op de volgende uitdaging: "Op naar Monza, het is lastig te voorspellen hoe competitief we daar zullen zijn. Er zijn een paar dingen waar we aan moeten werken om meer snelheid te kunnen vinden en ervoor te zorgen dat de balans van onze auto goed is."

'We gaan zien wat er mogelijk is'

Verstappen heeft er in ieder geval veel zin in, maar hij durft nog niet te zeggen wat er mogelijk is: "Monza is één van mijn favoriete circuits en ik vind het fijn dat het een old school, snel circuit is. Ik kom hier altijd heel graag, ook vanwege de gepassioneerde fans. Het is een circuit waar we in het verleden doorgaans goed voor de dag zijn gekomen, dus we zullen zien wat er mogelijk is."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • SennaS

    Posts: 12.598

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    • + 0
    • 2 sep 2026 - 20:19

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    Kwalificatie

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ITGrand Prix van Italië

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
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63
7
Haas F1
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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