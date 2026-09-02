Max Verstappen heeft er zin in om dit weekend weer aan de bak te gaan in Monza. De viervoudig wereldkampioen aast op sportieve revanche na zijn uitvalbeurt in Zandvoort, maar blijft wel realistisch. Verstappen stelt dat er nog een aantal dingetjes zijn die Red Bull moet aanpakken.

Verstappen deed er anderhalve week geleden alles aan om goed voor de dag te komen in zijn voorlopig laatste thuisrace op het circuit van Zandvoort. Hij crashte echter hard aan het einde van de eerste ronde, en droop teleurgesteld af. Verstappen voelde zich ziekjes, en reisde daags na de race af naar Sardinië waar hij kon uitzieken op zijn jacht. Nu focust hij zich weer volledig op de Italiaanse Grand Prix, waar hij in het verleden al vaak succesvol was.

'Het was teleurstellend'

Verstappen heeft er zin in, maar richt zich in zijn preview eerst even tot de fans in Zandvoort: "Het was teleurstellend dat we de race in Zandvoort niet zijn gefinisht, maar het was evengoed heel erg bijzonder om de fans nog een laatste keer op het circuit te zien en ze te bedanken voor alle mooie herinneringen."

Wat moet Red Bull nu doen?

Nu focust hij zich weer op de volgende uitdaging: "Op naar Monza, het is lastig te voorspellen hoe competitief we daar zullen zijn. Er zijn een paar dingen waar we aan moeten werken om meer snelheid te kunnen vinden en ervoor te zorgen dat de balans van onze auto goed is."

'We gaan zien wat er mogelijk is'

Verstappen heeft er in ieder geval veel zin in, maar hij durft nog niet te zeggen wat er mogelijk is: "Monza is één van mijn favoriete circuits en ik vind het fijn dat het een old school, snel circuit is. Ik kom hier altijd heel graag, ook vanwege de gepassioneerde fans. Het is een circuit waar we in het verleden doorgaans goed voor de dag zijn gekomen, dus we zullen zien wat er mogelijk is."