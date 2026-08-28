Volgens Juan Pablo Montoya heeft George Russell het slim aangepakt door in Zandvoort naar de teamorders van Mercedes te luisteren. Russell liet in de slotfase zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli passeren, en Montoya stelt dat dit hem in de toekomst iets kan opleveren.

Russell bleek in de eerste helft van het seizoen net niet snel genoeg te zijn om zijn jonge teamgenoot Antonelli bij te blijven. De jonge Italiaan presteerde boven verwachting, terwijl Russell worstelde en tegen pech aanliep. Ook in Zandvoort was Russell weer langzamer dan Antonelli, maar reed hij in de slotfase ook voor hem, en kwam het team op de lijn. Russell kreeg het verzoek om zijn teamgenoot erlangs te laten, en dat deed hij zonder te klagen.

'George heeft dat heel erg goed gedaan'

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya stelt bij AS Colombia dat Russell dit goed heeft aangepakt: "Ik denk dat George dit heel erg goed heeft gedaan, politiek gezien. Dat is ook waarom het lastig is om iemand zoals George te vervangen bij Mercedes. Als dit Max was geweest, wat zou er dan zijn gebeurd?"

Montoya vraagt zich wel af of dit de juiste tactiek was: "Om eerlijk te zijn, ik dacht persoonlijk dat het heel oneerlijk was voor George. Ik denk dat het heel oneerlijk was wat ze hebben gedaan tegen George. Ik begrijp het punt van het team, maar ze vechten voor een kampioenschap, en de coureurs kunnen niet op deze manier worden behandeld."

'Ze zijn hem iets verschuldigd'

De Colombiaanse oud-coureur vindt dan ook dat Mercedes nu iets terug moet doen voor Russell: "In theorie hebben ze het juiste gedaan, want George reed veel langzamer, maar de manier waarop hij Hamilton wist te verrassen was spectaculair."

"Op dat punt moet je jezelf gaan afvragen of je het juiste hebt gedaan. En dat is ook waarom Mercedes George op een gegeven moment een wederdienst moet bewijzen. Het is ook niet iets wat je alleen voor jezelf moet houden."

Wat moet Russell nu doen?

Hij stelt dat er intern ook iets zal gebeuren: "Je moet daar ook direct gebruik van maken en intern tegen Mercedes zeggen: 'Kijk, je had het fout, ik heb nog wat tegoed van jullie. Ze zullen dat waarschijnlijk zeggen dat hij gelijk heeft, en dat is het."