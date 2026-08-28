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Russell krijgt dringend advies na uitvoeren teamorder

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Russell krijgt dringend advies na uitvoeren teamorder

Volgens Juan Pablo Montoya heeft George Russell het slim aangepakt door in Zandvoort naar de teamorders van Mercedes te luisteren. Russell liet in de slotfase zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli passeren, en Montoya stelt dat dit hem in de toekomst iets kan opleveren.

Russell bleek in de eerste helft van het seizoen net niet snel genoeg te zijn om zijn jonge teamgenoot Antonelli bij te blijven. De jonge Italiaan presteerde boven verwachting, terwijl Russell worstelde en tegen pech aanliep. Ook in Zandvoort was Russell weer langzamer dan Antonelli, maar reed hij in de slotfase ook voor hem, en kwam het team op de lijn. Russell kreeg het verzoek om zijn teamgenoot erlangs te laten, en dat deed hij zonder te klagen.

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'George heeft dat heel erg goed gedaan'

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya stelt bij AS Colombia dat Russell dit goed heeft aangepakt: "Ik denk dat George dit heel erg goed heeft gedaan, politiek gezien. Dat is ook waarom het lastig is om iemand zoals George te vervangen bij Mercedes. Als dit Max was geweest, wat zou er dan zijn gebeurd?"

Montoya vraagt zich wel af of dit de juiste tactiek was: "Om eerlijk te zijn, ik dacht persoonlijk dat het heel oneerlijk was voor George. Ik denk dat het heel oneerlijk was wat ze hebben gedaan tegen George. Ik begrijp het punt van het team, maar ze vechten voor een kampioenschap, en de coureurs kunnen niet op deze manier worden behandeld."

'Ze zijn hem iets verschuldigd'

De Colombiaanse oud-coureur vindt dan ook dat Mercedes nu iets terug moet doen voor Russell: "In theorie hebben ze het juiste gedaan, want George reed veel langzamer, maar de manier waarop hij Hamilton wist te verrassen was spectaculair."

"Op dat punt moet je jezelf gaan afvragen of je het juiste hebt gedaan. En dat is ook waarom Mercedes George op een gegeven moment een wederdienst moet bewijzen. Het is ook niet iets wat je alleen voor jezelf moet houden."

Wat moet Russell nu doen?

Hij stelt dat er intern ook iets zal gebeuren: "Je moet daar ook direct gebruik van maken en intern tegen Mercedes zeggen: 'Kijk, je had het fout, ik heb nog wat tegoed van jullie. Ze zullen dat waarschijnlijk zeggen dat hij gelijk heeft, en dat is het."

F1 Nieuws George Russell Juan Pablo Montoya Mercedes

Reacties (6)

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  • The Wolf

    Posts: 1.448

    Staat weer zo strak als een snaar die grappenmaker, wat bedoelt ie nou op het eind, moet George nou naar het team gaan en roepen "jullie hadden het fout" om vervolgens terug te horen "je hebt gelijk"... wat moet George met dit advies....

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 15:02
  • Flexwing

    Posts: 532

    Is die montoya nog niet weg.
    Wordt zo moe van die man.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 15:03
  • Larry Perkins

    Posts: 67.494

    Juan Snuifmafketel

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 15:48
  • RonHymer

    Posts: 330

    Russell moet maken dat hij zijn vrouwtje zwanger krijgt. Dan kan hij mooi het excuus aandragen dat je per kind 3 tienden langzamer wordt.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 16:14
    • Larry Perkins

      Posts: 67.494

      Hou op, schei uit, dat kun je de wereld niet aandoen, straks lijkt dat kind op zijn/haar vader...

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 16:25
    • RonHymer

      Posts: 330

      Haha

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 16:28

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
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7
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Audi
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Datum
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Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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