In Qatar doen ze er alles aan om de Grand Prix dit jaar 'gewoon' door te laten gaan. Alhoewel er veel twijfel bestaat over het laten doorgaan van de races in het Midden-Oosten, benadrukt men in Qatar dat alles veilig is en dat ze graag weer aan de slag willen gaan.

Door de onrustige situatie in het Midden-Oosten moest de F1-top begin dit jaar ingrijpen. De Grands Prix van Saoedi-Arabië en Bahrein werden geschrapt, en een plan om toch te racen in Bahrein werd in de prullenbak gegooid. Ter vervanging keerde Maleisië terug op de kalender, maar er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. De Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi staan immers nog steeds op de kalender, en Formule 1-CEO Stefano Domenicali wilde eerder niet zeggen of deze races wel of niet door zouden gaan.

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Hoe is het gevoel in Qatar?

In Qatar bestaat er geen twijfel: ze willen de race organiseren. Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai van de lokale autosportbond is er heel duidelijk over en wordt geciteerd door Al Jazeera: "Qatar is al maanden veilig. Onze luchthaven is al maanden operationeel, inclusief transitvluchten van Azië naar Europa. Als je Qatar bezoekt, zie je dat we terug zijn bij het normale leven, dus we kijken er echt naar uit om binnenkort weer races te organiseren."

Al Mannai stelt dan ook dat er voorbereidingen voor de Grand Prix in volle gang zijn: "We zijn aan de slag en bereiden ons voor op de MotoGP, en hetzelfde geldt voor onze gesprekken met de Formule 1." Het is opvallend, want vorige week lekte uit dat de MotoGP de race op het circuit van Losail wilde afblazen.

'We kunnen niet alles voorspellen'

In Qatar blijven ze echter hard doorwerken, en het gevoel is goed: "Er zijn natuurlijk wat dingen die we niet kunnen voorspellen. Het is moeilijk. We weten niet wat er gaat gebeuren. De situatie is veranderlijk geweest, ook al is het tot nu toe heel erg rustig geweest. Het hangt ervan af wat er in de komende maanden gaat gebeuren."

"We kunnen de plannen niet stopzetten, we moeten er klaar voor zijn. We nemen het stap voor stap om de situatie te bekijken en te beoordelen. Maar tot nu toe is alles goed en staan alle signalen op groen."