user icon
icon

Qatar wil F1-race laten doorgaan: "Het is hier al maanden veilig"

<< Naar nieuwsoverzicht
Qatar wil F1-race laten doorgaan: "Het is hier al maanden veilig"

In Qatar doen ze er alles aan om de Grand Prix dit jaar 'gewoon' door te laten gaan. Alhoewel er veel twijfel bestaat over het laten doorgaan van de races in het Midden-Oosten, benadrukt men in Qatar dat alles veilig is en dat ze graag weer aan de slag willen gaan.

Door de onrustige situatie in het Midden-Oosten moest de F1-top begin dit jaar ingrijpen. De Grands Prix van Saoedi-Arabië en Bahrein werden geschrapt, en een plan om toch te racen in Bahrein werd in de prullenbak gegooid. Ter vervanging keerde Maleisië terug op de kalender, maar er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. De Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi staan immers nog steeds op de kalender, en Formule 1-CEO Stefano Domenicali wilde eerder niet zeggen of deze races wel of niet door zouden gaan.

Meer over GP Qatar 2026 MotoGP zet F1-top onder druk met ingrijpend besluit

MotoGP zet F1-top onder druk met ingrijpend besluit

28 aug

Hoe is het gevoel in Qatar?

In Qatar bestaat er geen twijfel: ze willen de race organiseren. Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai van de lokale autosportbond is er heel duidelijk over en wordt geciteerd door Al Jazeera: "Qatar is al maanden veilig. Onze luchthaven is al maanden operationeel, inclusief transitvluchten van Azië naar Europa. Als je Qatar bezoekt, zie je dat we terug zijn bij het normale leven, dus we kijken er echt naar uit om binnenkort weer races te organiseren."

Al Mannai stelt dan ook dat er voorbereidingen voor de Grand Prix in volle gang zijn: "We zijn aan de slag en bereiden ons voor op de MotoGP, en hetzelfde geldt voor onze gesprekken met de Formule 1." Het is opvallend, want vorige week lekte uit dat de MotoGP de race op het circuit van Losail wilde afblazen.

'We kunnen niet alles voorspellen'

In Qatar blijven ze echter hard doorwerken, en het gevoel is goed: "Er zijn natuurlijk wat dingen die we niet kunnen voorspellen. Het is moeilijk. We weten niet wat er gaat gebeuren. De situatie is veranderlijk geweest, ook al is het tot nu toe heel erg rustig geweest. Het hangt ervan af wat er in de komende maanden gaat gebeuren."

"We kunnen de plannen niet stopzetten, we moeten er klaar voor zijn. We nemen het stap voor stap om de situatie te bekijken en te beoordelen. Maar tot nu toe is alles goed en staan alle signalen op groen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.055

Als je Qatar compleet zou afschermen met Patriot afweer raketten....waarom niet?

Oekraïne heeft er toch genoeg ....oh, wacht.

Onzin natuurlijk om daar te gaan racen tussen die koppensnellers.

  • 1
  • 2 sep 2026 - 14:16
F1 Nieuws GP Qatar 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 10.365

    "Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai"
    Tis niet te hopen voor 'm dat hij vroeger op de lagere school ooit de schrijfstraf heeft gekregen om 100x zijn naam op het schoolbord te schrijven....

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 14:15
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.054

    Als je Qatar compleet zou afschermen met Patriot afweer raketten....waarom niet?

    Oekraïne heeft er toch genoeg ....oh, wacht.

    Onzin natuurlijk om daar te gaan racen tussen die koppensnellers.

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 14:16
  • Need5Speed

    Posts: 4.410

    Iran heeft vast beloofd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om eens een flink statement te maken door raketten af te schieten op een F1 evenement.

    • + 1
    • 2 sep 2026 - 14:23

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender
show sidebar