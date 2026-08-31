Het grote kledingmerk Nike lijkt te werken aan een terugkeer in de Formule 1. Veel grote kledingbedrijven hebben in de afgelopen jaren deals gesloten met Formule 1-teams, en mogelijk volgt Nike nu dit pad. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over een mogelijke partner.

Veel grote sportmerken hebben in de afgelopen jaren deals gesloten met F1-teams. Zo tekende Mercedes een grote deal met Adidas, werken veel teams samen met Castore en werkt Ferrari al jaren samen met Puma. Begin dit jaar werd duidelijk dat Max Verstappens team Red Bull Racing een miljoenendeal heeft gesloten met Adidas, en daarmee volgden ze een pad dat veel teams de laatste jaren al volgden. Het laat de aantrekkingskracht van de koningsklasse zien, en er zou nog meer interesse zijn.

Wat ligt er op tafel?

Volgens het Amerikaanse Sports Business Journal overweegt sportkledinggigant Nike een herintrede in de Formule 1 te maken. Vertegenwoordigers van Haas waren eerder al aanwezig bij de Grand Prix van Miami, waar ze Cadillac-CEO Dan Towriss en zijn vrouw Cassidy speciale schoenen cadeau gaven. Daarnaast werden Cadillac-coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas gespot op speciale Nike-schoenen. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze in zee gaan met het Amerikaanse team, dat nu nog samenwerkt met Tommy Hilfiger.

Volgens Sports Business Journal zou Nike ook gesprekken hebben gevoerd met de FOM over een potentiële deal. Dit zou dan gaan over sponsoring en licenties, al is het volgens het Amerikaanse medium niet duidelijk wat er precies is besproken. De Formule 1 werkt momenteel samen met andere kledingleveranciers, en het is niet duidelijk wat dit zou betekenen voor een eventuele komst van Nike.

Geen onbekend terrein

De Formule 1 is geen onbekend terrein voor Nike. In 1996 sloot het Amerikaanse bedrijf een deal met F1-legende Michael Schumacher, die later zou uitgroeien tot zevenvoudig wereldkampioen. De deal met Schumacher liep tot en met 2002, waarna de Duitser overstapte naar Fila. Nike kan nu een terugkeer maken naar de autosport, waar ze minder actief zijn dan de concurrentie. Wel werken samen met het NASCAR-team 23XI Racing, waar basketballegende Michael Jordan mede-eigenaar is.