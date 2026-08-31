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'Nike werkt aan mogelijke F1-comeback'

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'Nike werkt aan mogelijke F1-comeback'

Het grote kledingmerk Nike lijkt te werken aan een terugkeer in de Formule 1. Veel grote kledingbedrijven hebben in de afgelopen jaren deals gesloten met Formule 1-teams, en mogelijk volgt Nike nu dit pad. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over een mogelijke partner.

Veel grote sportmerken hebben in de afgelopen jaren deals gesloten met F1-teams. Zo tekende Mercedes een grote deal met Adidas, werken veel teams samen met Castore en werkt Ferrari al jaren samen met Puma. Begin dit jaar werd duidelijk dat Max Verstappens team Red Bull Racing een miljoenendeal heeft gesloten met Adidas, en daarmee volgden ze een pad dat veel teams de laatste jaren al volgden. Het laat de aantrekkingskracht van de koningsklasse zien, en er zou nog meer interesse zijn.

Wat ligt er op tafel?

Volgens het Amerikaanse Sports Business Journal overweegt sportkledinggigant Nike een herintrede in de Formule 1 te maken. Vertegenwoordigers van Haas waren eerder al aanwezig bij de Grand Prix van Miami, waar ze Cadillac-CEO Dan Towriss en zijn vrouw Cassidy speciale schoenen cadeau gaven. Daarnaast werden Cadillac-coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas gespot op speciale Nike-schoenen. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze in zee gaan met het Amerikaanse team, dat nu nog samenwerkt met Tommy Hilfiger.

Volgens Sports Business Journal zou Nike ook gesprekken hebben gevoerd met de FOM over een potentiële deal. Dit zou dan gaan over sponsoring en licenties, al is het volgens het Amerikaanse medium niet duidelijk wat er precies is besproken. De Formule 1 werkt momenteel samen met andere kledingleveranciers, en het is niet duidelijk wat dit zou betekenen voor een eventuele komst van Nike.

Geen onbekend terrein

De Formule 1 is geen onbekend terrein voor Nike. In 1996 sloot het Amerikaanse bedrijf een deal met F1-legende Michael Schumacher, die later zou uitgroeien tot zevenvoudig wereldkampioen. De deal met Schumacher liep tot en met 2002, waarna de Duitser overstapte naar Fila. Nike kan nu een terugkeer maken naar de autosport, waar ze minder actief zijn dan de concurrentie. Wel werken samen met het NASCAR-team 23XI Racing, waar basketballegende Michael Jordan mede-eigenaar is.

F1 Nieuws Cadillac Nike

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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