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Verstappen geniet van zijn familie: "Bel altijd na de race"

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Verstappen geniet van zijn familie: "Bel altijd na de race"

Racen is voor Max Verstappen een van de allerbelangrijkste dingen in zijn leven. Dat heeft de Nederlander laten zien door vier wereldkampioenschappen en 71 overwinningen te behalen in de Formule 1. Toch is er voor de Red Bull Racing-coureur iets dat nog belangrijker is: zijn familie. Verstappen onthult met welke mensen hij na een Grand Prix als eerste contact opneemt.

Verstappen is al jarenlang een vaste waarde in de Formule 1 en wordt door velen gezien als een van de beste coureurs uit de geschiedenis van de motorsport. Zijn familie speelt daarbij een belangrijke rol. Zowel tijdens hoogte- als dieptepunten van zijn carrière kan hij op zijn naasten rekenen, waardoor zij een belangrijke steun vormen naast het leven op het circuit.

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Familie is belangrijk voor Verstappen

In een video voor het YouTube-kanaal van Red Bull Racing krijgt Verstappen vragen door een oortje terwijl hij met een remote-auto racet. Zo wordt hem ook gevraagd met wie hij na afloop van een Grand Prix contact opneemt. "Het hangt er eigenlijk een beetje van af. De ene keer bel ik gelijk met mijn vriendin. Het kan ook wel zijn dat het mijn vader is, maar soms ook mijn moeder", aldus Verstappen. De Nederlander laat zien dat hij een familiemens is in hart en nieren.

Slechte resultaten maken niets uit

Het resultaat van een race heef geen invloed op dat contactmoment. Hoewel Verstappen in de voorgaande jaren de GP-overwinningen aan elkaar wist te rijgen, verloopt zijn seizoen tot nu toe een stuk moeizamer. Na twaalf Grands Prix heeft de viervoudig wereldkampioen nog geen overwinning behaald. Toch verandert dat niets aan zijn behoefte om na afloop te bellen. "Nee, dat is zeker niet het geval. Ik bel altijd na de race", zo legt de viervoudig wereldkampioen duidelijk uit. "Het gaat er niet om dat het een goed of een slecht resultaat is." 

Verstappen benadrukt daarmee dat zijn familie niet alleen belangrijk is na succesvolle races, maar juist ook op momenten waarop het minder goed gaat. De allerlaatste editie van de Grand Prix van Nederland leverde hem weinig op, waardoor hij in Monza op zoek gaat naar eerherstel. Red Bull hoopt daar komend weekend een beter resultaat te behalen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.055

Ben ik benieuwd hoe het gesprek is gegaan na de ...race?....op Zandvoort anderhalve week geleden.

Ring:" Hier met Kelly"
Ja, hier met Max!

Kelly: "Je belt al vroeg Max, is de race uitgesteld"?
Max: "Nee, ik heb de auto geparkeerd tegen de muur"
Kelly: "Oh"
Max: "En het mooie is, ik kan niemand ... [Lees verder]

  • 6
  • 2 sep 2026 - 09:23
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.054

    Ben ik benieuwd hoe het gesprek is gegaan na de ...race?....op Zandvoort anderhalve week geleden.

    Ring:" Hier met Kelly"
    Ja, hier met Max!

    Kelly: "Je belt al vroeg Max, is de race uitgesteld"?
    Max: "Nee, ik heb de auto geparkeerd tegen de muur"
    Kelly: "Oh"
    Max: "En het mooie is, ik kan niemand de schuld geven".
    Kelly: "Oh"
    Max: "Nee, ik deed het helemaal zelf"
    Kelly: "Oh"
    Max: "De regenrijder" zoals ze me noemen, ging slippen op 'n beetje damp"
    Kelly: "Dat meen je niet!!"
    Max: "Ik ging eraf onder het toeziend oog van de horde die het massaal zagen.."
    Kelly: Klik...

    • + 6
    • 2 sep 2026 - 09:23
    • Pietje Bell

      Posts: 36.519

      Wonderbaarlijk dat Max Kelly heeft gebeld terwijl ze samen in zijn motorhome de race hebben bekeken volgens Max.

      ibb.co/LDXSTFmG

      • + 5
      • 2 sep 2026 - 09:32
    • The Wolf

      Posts: 1.468

      Het gaat niet goed met de relatie, ze kijken elkaar niet meer aan dus zelfs al zitten ze naast elkaar communiceren ze alleen via de telefoon

      • + 3
      • 2 sep 2026 - 10:47
    • snailer

      Posts: 34.650

      Het is vast de schuld van Kelly dat Verstappen niet belt omdat ze naast hem stond.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 11:15
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.248

    In 2023 belde Max tijdens de races. En dan ook nog eens met twee vingers in zn neue

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 10:10
    • Need5Speed

      Posts: 4.410

      Ja dat was lachen bij de GP Monaco.
      "Ja, ik ben bijna thuis"
      "Oh, nou rijd ik weer de andere kant op"
      "Nou moet ik hangen, ik rijd zo een tunnel in"

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 13:30
  • Pietje Bell

    Posts: 36.519

    Voor wie het interesseert.

    De bemanning heeft Max zijn jacht op 24 juli naar Olbia gevaren en is vannacht
    2 september om 3uur onze tijd weer aan de terugreis begonnen (in een slakkengangetje).

    ibb.co/fYgCh9B2

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 11:46
    • schwantz34

      Posts: 42.749

      (in een slakkengangetje)


      Kapitein Iglo moet vast eerst die lege rukbatterij weer opladen voordat hij weer vol op het gas kan...

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 13:17
    • Pietje Bell

      Posts: 36.519

      Zonder gekheid: Leclerc was zelf aan boord op de terugweg van Sardinië
      naar Monaco en had hele route 28 kn op de teller staan en Max zijn bemanning 14/15.

      • + 0
      • 2 sep 2026 - 13:42
  • Di Stefano

    Posts: 403

    En dit is F1-nieuws????

    Het wordt tijd dat er weer geracet wordt....

    • + 0
    • 2 sep 2026 - 15:20

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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Hongarije
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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