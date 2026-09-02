Racen is voor Max Verstappen een van de allerbelangrijkste dingen in zijn leven. Dat heeft de Nederlander laten zien door vier wereldkampioenschappen en 71 overwinningen te behalen in de Formule 1. Toch is er voor de Red Bull Racing-coureur iets dat nog belangrijker is: zijn familie. Verstappen onthult met welke mensen hij na een Grand Prix als eerste contact opneemt.

Verstappen is al jarenlang een vaste waarde in de Formule 1 en wordt door velen gezien als een van de beste coureurs uit de geschiedenis van de motorsport. Zijn familie speelt daarbij een belangrijke rol. Zowel tijdens hoogte- als dieptepunten van zijn carrière kan hij op zijn naasten rekenen, waardoor zij een belangrijke steun vormen naast het leven op het circuit.

Familie is belangrijk voor Verstappen

In een video voor het YouTube-kanaal van Red Bull Racing krijgt Verstappen vragen door een oortje terwijl hij met een remote-auto racet. Zo wordt hem ook gevraagd met wie hij na afloop van een Grand Prix contact opneemt. "Het hangt er eigenlijk een beetje van af. De ene keer bel ik gelijk met mijn vriendin. Het kan ook wel zijn dat het mijn vader is, maar soms ook mijn moeder", aldus Verstappen. De Nederlander laat zien dat hij een familiemens is in hart en nieren.

Slechte resultaten maken niets uit

Het resultaat van een race heef geen invloed op dat contactmoment. Hoewel Verstappen in de voorgaande jaren de GP-overwinningen aan elkaar wist te rijgen, verloopt zijn seizoen tot nu toe een stuk moeizamer. Na twaalf Grands Prix heeft de viervoudig wereldkampioen nog geen overwinning behaald. Toch verandert dat niets aan zijn behoefte om na afloop te bellen. "Nee, dat is zeker niet het geval. Ik bel altijd na de race", zo legt de viervoudig wereldkampioen duidelijk uit. "Het gaat er niet om dat het een goed of een slecht resultaat is."

Verstappen benadrukt daarmee dat zijn familie niet alleen belangrijk is na succesvolle races, maar juist ook op momenten waarop het minder goed gaat. De allerlaatste editie van de Grand Prix van Nederland leverde hem weinig op, waardoor hij in Monza op zoek gaat naar eerherstel. Red Bull hoopt daar komend weekend een beter resultaat te behalen.