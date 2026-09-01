Lando Norris is in een extreem goede vorm. De McLaren-coureur heeft de afgelopen twee races gewonnen en lijkt daarmee opnieuw aansluiting te vinden bij de strijd om het wereldkampioenschap. Volgens voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe wordt de Grand Prix van Italië echter een belangrijke graadmeter. Op het snelle circuit van Monza moet blijken of Norris zich daadwerkelijk tot een van de grote titelkandidaten van 2026 mag rekenen.

Norris heeft zijn seizoen een nieuwe impuls gegeven door zowel de laatste race voor als de eerste race na de zomerstop te winnen. Daardoor heeft de regerend wereldkampioen zijn achterstand op Andrea Kimi Antonelli aanzienlijk verkleind. Waar het verschil eerder nog 101 punten bedroeg, kijkt Norris inmiddels tegen een achterstand van 83 punten aan. De Italiaan blijft daarmee voorlopig stevig aan de leiding.

Monza is een test voor Norris

De reden waarom Monza zo belangrijk is voor de regerend wereldkampioen, is de karakteristiek van het circuit. McLaren was de afgelopen races erg sterk op de Hungaroring en Zandvoort, twee circuits waarop veel neerwaartse druk wordt gebruikt. Monza is juist een compleet andere uitdaging, met lange rechte stukken en aanzienlijk minder downforce. In de F1 Nation-podcast vertelt Hinchcliffe waarom hij uitkijkt naar de prestaties van McLaren.

"We hebben twee min of meer vergelijkbare circuits achter elkaar gehad. Ik denk echt dat Monza een aantal vragen gaat beantwoorden. Ik denk dat het competitiviteitsniveau dat we van McLaren op Monza zien echt de toon zal zetten voor de vraag of zij, en Lando specifiek, een kans maken op dit kampioenschap."

Ex-Formule 1-coureur Jolyon Palmer is eveneens te gast in de podcast en sluit zich aan bij de analyse van Hinchcliffe. Volgens de Brit verdient Norris veel krediet voor de manier waarop hij zich de afgelopen races heeft hersteld. "Lando stond op zijn slechtst dit jaar 101 punten achter. Ik vind eigenlijk dat hij ongelooflijk goed rijdt. Hij is in beeld voor coureur van het seizoen; hij en Kimi zijn voor mij de twee uitblinkers geweest."

Achterstand is groot

Hoewel Norris de afgelopen twee Grands Prix wist te winnen, blijft de achterstand op Antonelli aanzienlijk. De Mercedes-coureur kende een uitstekende eerste seizoenshelft en heeft na twaalf races al zes overwinningen achter zijn naam staan. Norris zal daarom nog een flinke inhaalslag moeten maken om zich serieus te mengen in de titelstrijd.

Palmer blijft dan ook voorzichtig over de kansen van de Brit. "Maar hij staat nog steeds 83 punten achter. Ik denk dat Hinch er helemaal op zit; als je naar de laatste races kijkt - Boedapest, Zandvoort - dan zijn het allebei circuits met veel downforce. Als je mij een lijst zou geven met de vraag welke coureurs op deze circuits zouden liggen, zou ik Lando's naam direct naast allebei zetten."

De prestaties van Norris op Monza geven eveneens reden tot voorzichtigheid. De McLaren-coureur heeft nog nooit gewonnen op het Italiaanse circuit, maar wist er wel drie keer op het podium te eindigen. Palmer ziet wel positieve aanknopingspunten in het verleden van Norris en McLaren. "Hij heeft daar een geweldige staat van dienst; McLaren heeft op beide een geweldige staat van dienst, en hij heeft absoluut briljante overwinningen geleverd, maar kunnen ze het op Monza? Dat is waar ik niet zeker van ben."