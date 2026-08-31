Racing Bulls heeft in aanloop naar de Grand Prix van Italië een opvallende achtervleugel getest tijdens een filmdag op Imola. De zogenoemde reverse-achtervleugel liet volgens de Italiaanse berichtgeving goede signalen zien en moet in Monza zijn officiële debuut maken. Het team hoopt daarmee een extra troef in handen te hebben in de strijd om de vijfde plaats bij de constructeurs.

Racing Bulls gebruikte de filmdag met vaste coureurs Arvid Lindblad en Liam Lawson niet alleen voor commerciële opnames. De 200 kilometer die de FIA toestaat voor een filming day worden door Formule 1-teams steeds vaker benut als een belangrijke testmogelijkheid in aanloop naar een Grand Prix. Ook Nikola Tsolov kwam vorige week al in actie tijdens een TPC-test met de VCARB02 van vorig jaar.

Racing Bulls komt met opvallende Red Bull-oplossing

De nieuwe achtervleugel is ontwikkeld door het aerodynamische team van Tim Goss en heeft een duidelijke link met Red Bull Racing. Het systeem waarmee de flaps kunnen roteren, vertoont overeenkomsten met de oplossing die op de RB22 wordt gebruikt. Tijdens de test op Imola zou de vleugel bovendien geen betrouwbaarheidsproblemen hebben laten zien. Dat is belangrijk, aangezien een vergelijkbare oplossing bij Red Bull eerder met betrouwbaarheidsproblemen tijdens de ontwikkeling kampte.

In Monza draait alles om aerodynamische efficiëntie en een zo laag mogelijke luchtweerstand. Op het 5,793 kilometer lange circuit is topsnelheid cruciaal, maar de coureurs hebben tegelijkertijd voldoende neerwaartse druk nodig voor de drie chicanes: de Prima Variante, de Variante della Roggia en de Ascari. Racing Bulls hoopt met de nieuwe vleugel precies die balans te vinden en zo optimaal gebruik te maken van de Red Bull-Ford DM01-motor.

Racing Bulls strijdt om vijfde plaats

De renstal uit Faenza jaagt ondertussen op een opvallend resultaat in het constructeurskampioenschap. Racing Bulls wil achter de vier topteams de 'best of the rest' worden en is verwikkeld in een spannende strijd met Alpine om de vijfde plaats. Het verschil tussen beide teams bedraagt momenteel slechts drie punten.

Op Monza krijgt Racing Bulls bovendien de kans om de kwaliteiten van de nieuwe achtervleugel te testen onder omstandigheden waarin motorvermogen en efficiëntie zwaar wegen. De Red Bull-Ford-powerunit werd na de laatste ADUO-analyse door de FIA opnieuw als benchmark gezien. Racing Bulls hoopt die sterke motor, gecombineerd met de nieuwe aerodynamische oplossing, te kunnen omzetten in belangrijke punten.