Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een geweldig IndyCar-weekend op de Milwaukee Mile achter de rug. De Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing liet in de twee races zien wat hij in huis had, en mocht voor de eerste keer dit jaar naar het podium. Het zorgde voor veel vreugde bij VeeKay.

Het IndyCar-weekend op de oval van Milwaukee kende twee races van 250 rondjes. Het schema was helder: één race werd verreden op zaterdag en één race werd verreden op zondag. Regenval verpestte de planning, en de race op zaterdag werd uiteindelijk na 91 rondjes stilgelegd. Het was een domper voor VeeKay, die als 24ste was gestart en bezig was met een opmars. De organisatie besloot het restant van race 1 pas ná race 2 af te werken, wat opvallend was. Voor VeeKay maakte het weinig uit, want hij kwam als zevende over de streep in de tweede race.

Meer over Rinus van Kalmthout VeeKay baalt na uitvalbeurt in bijzondere race: "Deze doet nog wel even pijn"

Voor de tweede race had VeeKay zich als twaalfde gekwalificeerd, en wist hij zich aardig op te werken. De zevende plaats was goed, maar er had meer ingezeten. Hij beloonde zichzelf uiteindelijk in het restant van de eerste race, en werkte zich goed naar voren. Hij beloonde zichzelf en kwam op een zeer knappe derde plek over de streep.

'Het is een geweldig resultaat!'

VeeKay was enorm trots op zichzelf, zo liet hij na afloop weten: "Een podium en een zevende plaats, helemaal geen slechte dag! Ik ben er echt super blij mee, een geweldig resultaat. Helemaal als je bedenkt dat ik deze race waarin ik op het podium ben geëindigd, ben begonnen vanaf de 24ste plaats. Onze pace was heel erg sterk, in beide races. Na die vierde plaatsen die we dit jaar hebben gescoord, is het wel heel erg lekker om eens een beker mee naar huis te nemen."

'We hebben samen stappen gezet'

De Nederlandse coureurs is trots, en ook op zijn team: "Ik ben ontzettend trots op Juncos Hollinger Racing. Dit is het tweede IndyCar-podium uit hun bestaan, trouwens ook voor de tweede keer op dit circuit, maar ze bewijzen echt met de grote teams in deze klasse mee te kunnen vechten. We hebben samen stappen voorwaarts gezet en dit is de bekroning op een fantastisch eerste seizoen van onze samenwerking."

Nieuwe titel voor Palou

De Mexicaanse Arrow McLaren-coureur Patricio O'Ward wist beide races op de oval van Milwaukee op zijn naam te schrijven, terwijl Alex Palou ook mocht juichen. De Spaanse superster claimde met nog één raceweekend te gaan zijn vijfde IndyCar-titel.