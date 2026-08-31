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VeeKay glundert na geweldige podiumplaats: "Echt super blij mee!"

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VeeKay glundert na geweldige podiumplaats: "Echt super blij mee!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een geweldig IndyCar-weekend op de Milwaukee Mile achter de rug. De Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing liet in de twee races zien wat hij in huis had, en mocht voor de eerste keer dit jaar naar het podium. Het zorgde voor veel vreugde bij VeeKay.

Het IndyCar-weekend op de oval van Milwaukee kende twee races van 250 rondjes. Het schema was helder: één race werd verreden op zaterdag en één race werd verreden op zondag. Regenval verpestte de planning, en de race op zaterdag werd uiteindelijk na 91 rondjes stilgelegd. Het was een domper voor VeeKay, die als 24ste was gestart en bezig was met een opmars. De organisatie besloot het restant van race 1 pas ná race 2 af te werken, wat opvallend was. Voor VeeKay maakte het weinig uit, want hij kwam als zevende over de streep in de tweede race.

Meer over Rinus van Kalmthout VeeKay baalt na uitvalbeurt in bijzondere race: "Deze doet nog wel even pijn"

VeeKay baalt na uitvalbeurt in bijzondere race: "Deze doet nog wel even pijn"

24 aug

Voor de tweede race had VeeKay zich als twaalfde gekwalificeerd, en wist hij zich aardig op te werken. De zevende plaats was goed, maar er had meer ingezeten. Hij beloonde zichzelf uiteindelijk in het restant van de eerste race, en werkte zich goed naar voren. Hij beloonde zichzelf en kwam op een zeer knappe derde plek over de streep.

'Het is een geweldig resultaat!'

VeeKay was enorm trots op zichzelf, zo liet hij na afloop weten: "Een podium en een zevende plaats, helemaal geen slechte dag! Ik ben er echt super blij mee, een geweldig resultaat. Helemaal als je bedenkt dat ik deze race waarin ik op het podium ben geëindigd, ben begonnen vanaf de 24ste plaats. Onze pace was heel erg sterk, in beide races. Na die vierde plaatsen die we dit jaar hebben gescoord, is het wel heel erg lekker om eens een beker mee naar huis te nemen."

'We hebben samen stappen gezet'

De Nederlandse coureurs is trots, en ook op zijn team: "Ik ben ontzettend trots op Juncos Hollinger Racing. Dit is het tweede IndyCar-podium uit hun bestaan, trouwens ook voor de tweede keer op dit circuit, maar ze bewijzen echt met de grote teams in deze klasse mee te kunnen vechten. We hebben samen stappen voorwaarts gezet en dit is de bekroning op een fantastisch eerste seizoen van onze samenwerking."

Nieuwe titel voor Palou

De Mexicaanse Arrow McLaren-coureur Patricio O'Ward wist beide races op de oval van Milwaukee op zijn naam te schrijven, terwijl Alex Palou ook mocht juichen. De Spaanse superster claimde met nog één raceweekend te gaan zijn vijfde IndyCar-titel.

WickieDeViking

Posts: 1.410

Hij verdient echt een zitje bij een beter team.

  • 5
  • 31 aug 2026 - 10:48
IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (7)

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  • oale

    Posts: 823

    Hij reed weer geweldig. Alleen jammer dat VK zo vaak gewonnen plaatsen weer kwijtraakt die matige pitstop. Als ze dat onder controle krijgen, is top vijf veel vaker mogelijk.

    • + 2
    • 31 aug 2026 - 10:20
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.428

      Ik heb de hele rit over meerdere dagen en nachten uitgezeten, de actie op de baan was prima! het mag eigenlijk geen oval heten, nauwelijks banking enorm veel hobbels, de snelheden zijn laag, O'ward zei het treffend, de gene die het snelst langzaam rijdt wint. Rinus was echt goed, verder liet Indycar zich weer van zijn meest amateuristische kant zien, gegijzeld door mede aandeelhouder Fox, wat een gehannes zeg, motorwissel van race 2, die dan ook geldt voor race 1 die later werd gehouden. Verder de publieke belangstelling was om te JANKEN, vooral race 1 (de tweede race dus op zondag), zat nauwelijks iemand op de tribune. Bij Nascar krijgen ze dit baantje wel met fatsoenlijk publiek gevuld. De entree prijzen zijn overigens voor de Indycar een stuk lager dan voor de Nascar race.

      • + 0
      • 31 aug 2026 - 12:37
  • Larry Perkins

    Posts: 67.543

    Veel meer info VeeKay…

    Kijk voor meer informatie, race-highlights en interviews onder het bericht:
    Marko vindt Verstappen niet belangrijkste Red Bull-aanwinst
    (gepubliceerd op 31 augustus 2026 om 07.36 uur)

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 10:27
  • WickieDeViking

    Posts: 1.410

    Hij verdient echt een zitje bij een beter team.

    • + 5
    • 31 aug 2026 - 10:48
  • TylaHunter

    Posts: 10.889

    Leuke bekroning op een sterk seizoen.

    Volgens mij ook dikke kans op een top10 plek in het kampioenschap (volgens mij moet Power dan volgende week iets matige doen en dan is dat garant)

    • + 2
    • 31 aug 2026 - 10:50
  • Damon Hill

    Posts: 19.951

    Eigenlijk gewoon een heel indrukwekkend seizoen gereden als je je bedenkt dat Rinus bij een heel klein / matig team zit. En nee, ik ben niet chauvinistisch, mensen die mij kennen weten dat ik verre van dat ben. Rinus verdient op zijn minst een keer een serieuze kans bij een beter team. Bij de betere teams zitten een hoop coureurs die inmiddels nogal op leeftijd zijn en amper indruk maken.

    Tja, en Palou... wat moet ik nog zeggen. Feitelijk rolt hij al jaren het hele veld op. Wat meer moet deze man doen om opnieuw in de picture te komen bij een F1-team? In ieder geval... zolang dat niet gebeurt zal Palou waarschijnlijk ook de komende jaren de titel pakken.

    Wat mij betreft krijgt Rinus het zitje NAAST Palou en worden ze directe teamgenoten.

    • + 3
    • 31 aug 2026 - 11:18
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.428

      @Damon, Juncos wordt uitgekocht, (de nieuwe website domain is al geclaimd) de verwachting is dat er een mooie nieuwe aandeelhouder komt, met echte dollars en dan zullen ze naar verwachting toch echt wel richting sub-top gaan. Zeker als er idd een samenwerking komt met Arrow Mclaren, zo verwoorde Marshall Pruet het in ieder geval, en die weet dingen.

      • + 0
      • 31 aug 2026 - 12:40

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China
Shanghai International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
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Oostenrijk
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Rinus van Kalmthout -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 11 sep 2000 (25)
  • Geb. plaats Hoofddorp, Netherlands, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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