Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is gewond geraakt bij opnames voor een Duitse tv-show. Schumacher probeerde een jetski op te klimmen, maar zijn schouder raakte uit de kom. Hij moet worden geopereerd, maar zal aankomend weekend wel aanwezig zijn bij de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza.

Oud-coureur Schumacher is vandaag de dag één van de meest uitgesproken analisten uit de paddock. In zijn thuisland Duitsland nam hij deel aan het Jetski Star World Championship, een liveshow gepresenteerd door Stefan Raab. Schumacher genoot van het uitstapje, maar het ging mis toen hij samen met Raab om een boei probeerde te varen. Ze vielen van de jetski, die vervolgens omsloeg. Toen de oud-coureur van onder meer Jordan weer op de jetski probeerde te klimmen, ging het mis.

Wat was er aan de hand?

Eenmaal terug op het droge verklaarde Schumacher wat er aan de hand was: "Mijn schouder raakte uit de kom toen ik de jetski zo snel probeerde om te draaien. Het scheelde niet veel of het was de eerste keer ook al gebeurd. Ik hoop dat er niets is gebroken. Godzijdank. Veel dank aan het team dat me er zo snel mogelijk uit heeft gehaald. En dank aan de dokter die mijn schouder weer op zijn plek heeft gezet. Het is niet heel prettig, dat geef ik toe. Maar voorlopig gaat het goed."

Geen gevolgen voor Monza

Na een MRI-scan kwam Schumacher met meer nieuws naar buiten: "De schouder was inderdaad ontwricht, maar helaas is er ook een stukje bot afgebroken. Ik heb nu een kleine operatie nodig." De F1-paddock hoeft hem echter niet te missen: "De operatie zal snel achter de rug zijn, en dan ben ik weer terug in Monza. Ik hoef alleen mijn microfoon met mijn linkerhand vast te houden."

Schumacher is analist voor de Duitse tak van Sky Sports, en is vrijwel elk raceweekend op de circuits aanwezig. Hij maakt ook de podcast Backstage Boxengasse waarin hij zijn meningen deelt over de Formule 1-wereld.