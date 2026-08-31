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Ralf Schumacher raakt gewond bij tv-opnames met jetski

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Ralf Schumacher raakt gewond bij tv-opnames met jetski

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is gewond geraakt bij opnames voor een Duitse tv-show. Schumacher probeerde een jetski op te klimmen, maar zijn schouder raakte uit de kom. Hij moet worden geopereerd, maar zal aankomend weekend wel aanwezig zijn bij de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza.

Oud-coureur Schumacher is vandaag de dag één van de meest uitgesproken analisten uit de paddock. In zijn thuisland Duitsland nam hij deel aan het Jetski Star World Championship, een liveshow gepresenteerd door Stefan Raab. Schumacher genoot van het uitstapje, maar het ging mis toen hij samen met Raab om een boei probeerde te varen. Ze vielen van de jetski, die vervolgens omsloeg. Toen de oud-coureur van onder meer Jordan weer op de jetski probeerde te klimmen, ging het mis.

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Wat was er aan de hand?

Eenmaal terug op het droge verklaarde Schumacher wat er aan de hand was: "Mijn schouder raakte uit de kom toen ik de jetski zo snel probeerde om te draaien. Het scheelde niet veel of het was de eerste keer ook al gebeurd. Ik hoop dat er niets is gebroken. Godzijdank. Veel dank aan het team dat me er zo snel mogelijk uit heeft gehaald. En dank aan de dokter die mijn schouder weer op zijn plek heeft gezet. Het is niet heel prettig, dat geef ik toe. Maar voorlopig gaat het goed."

Geen gevolgen voor Monza

Na een MRI-scan kwam Schumacher met meer nieuws naar buiten: "De schouder was inderdaad ontwricht, maar helaas is er ook een stukje bot afgebroken. Ik heb nu een kleine operatie nodig." De F1-paddock hoeft hem echter niet te missen: "De operatie zal snel achter de rug zijn, en dan ben ik weer terug in Monza. Ik hoef alleen mijn microfoon met mijn linkerhand vast te houden."

Schumacher is analist voor de Duitse tak van Sky Sports, en is vrijwel elk raceweekend op de circuits aanwezig. Hij maakt ook de podcast Backstage Boxengasse waarin hij zijn meningen deelt over de Formule 1-wereld.

F1 Nieuws Ralf Schumacher Sky Sports

Reacties (3)

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  • Golf-GTI

    Posts: 1.856

    Was zeker gebeurt bij een schnabbel voor wir kaufen dein Jetski…

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 12:59
  • Sander

    Posts: 1.947

    "Ik hoef alleen mijn microfoon met mijn linkerhand vast te houden."
    Dan is het net of iemand anders die vast heeft.

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 13:05
  • Larry Perkins

    Posts: 67.546

    Ralf: "Gelukkig valt het mee want nu hoeft de GP op Monza niet te worden uitgesteld..."

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 14:47

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1
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Red Bull Racing
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Ralf Schumacher -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 30 jun 1975 (51)
  • Geb. plaats Hurth, West Germany, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,78 m
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