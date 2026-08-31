Isack Hadjar lijkt ook in 2027 voor Red Bull Racing uit te komen. De Oostenrijkse renstal zou volgens bronnen dicht bij een contractverlenging van de 21-jarige Fransman zijn. Dat is goed nieuws voor Hadjar, maar tegelijkertijd een flinke domper voor Liam Lawson, die na zijn sterke optreden op Zandvoort opnieuw op een Red Bull-zitje hoopte.

Hadjar kreeg dit seizoen de kans om zich naast Max Verstappen te bewijzen en heeft die mogelijkheid met beide handen aangegrepen. De Fransman maakt indruk met zijn prestaties en lijkt Red Bull ervan te hebben overtuigd dat hij ook volgend jaar in de RB22 thuishoort. Volgens Auto Motor und Sport wordt er inmiddels gewerkt aan een nieuw contract, dat naar verwachting snel officieel wordt gemaakt.

Hadjar lijkt langer bij Red Bull te blijven

Hadjar tekende voor 2026 een eenjarig contract bij Red Bull nadat hij in zijn debuutseizoen bij Racing Bulls veel indruk had gemaakt. Het was de bedoeling dat de Fransman zou laten zien wat hij in een topauto kon. Dat heeft hij volgens verschillende kenners binnen de Formule 1 meer dan waargemaakt. Hadjar doet het bovendien op bepaalde momenten beter tegen Verstappen dan eerdere teamgenoten van de Nederlander.

De contractverlenging van Hadjar lijkt daardoor slechts een kwestie van tijd. Red Bull heeft met Verstappen bovendien al duidelijkheid over de toekomst van de andere kant van de garage. De viervoudig wereldkampioen heeft zich onlangs tot en met 2030 aan de Oostenrijkse renstal verbonden. Alles wijst er nu op dat ook Hadjar onderdeel blijft van het plan voor de komende jaren.

Lawson opnieuw slachtoffer van Red Bull-keuze

Voor Lawson is dat een flinke tegenvaller. De Nieuw-Zeelander mocht tijdens de Grand Prix van Nederland tijdelijk terugkeren bij Red Bull als vervanger van de geblesseerde Hadjar. Hij maakte daar direct indruk door als zevende te finishen en Red Bull de enige punten van het weekend te bezorgen. Daarmee liet Lawson zien dat hij mogelijk klaar is voor een nieuwe kans bij de topformatie.

Die kans lijkt er door de verwachte verlenging van Hadjar echter niet te komen. Sterker nog, zelfs zijn toekomst bij Racing Bulls is volgens Auto Motor und Sport nog niet zeker. Nikola Tsolov klopt nadrukkelijk op de deur en ook Arvid Lindblad maakt indruk tijdens zijn debuutseizoen. Lawson dreigt daardoor opnieuw tussen wal en schip te vallen. Een terugkeer naar Red Bull lijkt voorlopig uitgesloten, terwijl hij ook zijn Formule 1-zitje elders nog niet veilig heeft gesteld.