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'Red Bull wil Hadjar verlengen: Verstappen behoudt teamgenoot'

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'Red Bull wil Hadjar verlengen: Verstappen behoudt teamgenoot'

Isack Hadjar lijkt ook in 2027 voor Red Bull Racing uit te komen. De Oostenrijkse renstal zou volgens bronnen dicht bij een contractverlenging van de 21-jarige Fransman zijn. Dat is goed nieuws voor Hadjar, maar tegelijkertijd een flinke domper voor Liam Lawson, die na zijn sterke optreden op Zandvoort opnieuw op een Red Bull-zitje hoopte.

Hadjar kreeg dit seizoen de kans om zich naast Max Verstappen te bewijzen en heeft die mogelijkheid met beide handen aangegrepen. De Fransman maakt indruk met zijn prestaties en lijkt Red Bull ervan te hebben overtuigd dat hij ook volgend jaar in de RB22 thuishoort. Volgens Auto Motor und Sport wordt er inmiddels gewerkt aan een nieuw contract, dat naar verwachting snel officieel wordt gemaakt.

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Hadjar lijkt langer bij Red Bull te blijven

Hadjar tekende voor 2026 een eenjarig contract bij Red Bull nadat hij in zijn debuutseizoen bij Racing Bulls veel indruk had gemaakt. Het was de bedoeling dat de Fransman zou laten zien wat hij in een topauto kon. Dat heeft hij volgens verschillende kenners binnen de Formule 1 meer dan waargemaakt. Hadjar doet het bovendien op bepaalde momenten beter tegen Verstappen dan eerdere teamgenoten van de Nederlander.

De contractverlenging van Hadjar lijkt daardoor slechts een kwestie van tijd. Red Bull heeft met Verstappen bovendien al duidelijkheid over de toekomst van de andere kant van de garage. De viervoudig wereldkampioen heeft zich onlangs tot en met 2030 aan de Oostenrijkse renstal verbonden. Alles wijst er nu op dat ook Hadjar onderdeel blijft van het plan voor de komende jaren.

Lawson opnieuw slachtoffer van Red Bull-keuze

Voor Lawson is dat een flinke tegenvaller. De Nieuw-Zeelander mocht tijdens de Grand Prix van Nederland tijdelijk terugkeren bij Red Bull als vervanger van de geblesseerde Hadjar. Hij maakte daar direct indruk door als zevende te finishen en Red Bull de enige punten van het weekend te bezorgen. Daarmee liet Lawson zien dat hij mogelijk klaar is voor een nieuwe kans bij de topformatie.

Die kans lijkt er door de verwachte verlenging van Hadjar echter niet te komen. Sterker nog, zelfs zijn toekomst bij Racing Bulls is volgens Auto Motor und Sport nog niet zeker. Nikola Tsolov klopt nadrukkelijk op de deur en ook Arvid Lindblad maakt indruk tijdens zijn debuutseizoen. Lawson dreigt daardoor opnieuw tussen wal en schip te vallen. Een terugkeer naar Red Bull lijkt voorlopig uitgesloten, terwijl hij ook zijn Formule 1-zitje elders nog niet veilig heeft gesteld.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Spearhead

    Posts: 561

    Het zou niet meer dan logisch zijn toch? Ook al ben ik geen fan van de man, kan je niet anders dan zeggen dat hij het prima doet bij RB.

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 12:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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