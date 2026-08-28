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Bizarre reeks Verstappen: al tien jaar niet buiten de punten gefinisht

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Bizarre reeks Verstappen: al tien jaar niet buiten de punten gefinisht

Max Verstappen heeft wederom een bizarre reeks neergezet in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen is op de dag af al tien jaar niet buiten de punten over de streep gekomen, wat een opvallende prestatie is. In die tien jaar is Verstappen overigens wel meerdere keren uitgevallen.

Verstappen is dit jaar bezig met een lastig seizoen in de Formule 1, maar in elke race die hij wist uit te rijden, kwam hij wel in de punten over de finish. Hij heeft nog geen Grand Prix gewonnen, maar stond wel meerdere keren op het podium. Voor de zomerstop stond hij bijvoorbeeld op het podium in België en Hongarije, terwijl hij afgelopen weekend voor de ogen van zijn fans hard crashte in de Nederlandse Grand Prix.

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Wat heeft Verstappen gedaan?

Als Verstappen over de finish komt, dan doet hij dat vrijwel altijd in de punten. De laatste keer dat Verstappen buiten de top tien over de streep kwam, was in de Belgische Grand Prix op 28 augustus 2016. Verstappen raakte in die race betrokken bij meerdere incidenten met de Ferrari's en maakte een gefrustreerde indruk. Het resulteerde op die dag in een elfde plaats, en het is tot op de dag van vandaag de laatste Grand Prix waarin hij buiten de punten over de lijn kwam.

Waarom uitvalbeurten niet meetellen

Verstappen is dus al tien jaar (!) niet buiten de punten over de streep gekomen, en dat is iets wat weinig mensen voor elkaar hebben gekregen in de Formule 1. Bij deze reeks wordt er echter alleen gekeken naar de races die Verstappen is gefinisht; hij is in de afgelopen tien jaar dan ook meerdere keren uitgevallen. In deze races kwam hij echter niet over de finishlijn, dus die tellen niet mee bij deze prestatie. Voor Verstappen zal dit resultaat weinig uitmaken, en hij zal zich vooral focussen op de komende Grand Prix, die over ruim een weekend plaatsvindt op het circuit van Monza.

Larry Perkins

Posts: 67.502

Ook opvallend en opmerkelijk. Verstappen is zijn hele F1-carriere elke sessie nog met zijn helm op de pitlane uitgereden.
En niemand komt daarbij in de buurt, zelfs veteranen als Alonso en Hamilton niet, zij zijn zelfs nog nooit met de helm van Verstappen op de pits uitgereden. F*cking bizar!

  • 10
  • 28 aug 2026 - 16:16
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.501

    Ook opvallend en opmerkelijk. Verstappen is zijn hele F1-carriere elke sessie nog met zijn helm op de pitlane uitgereden.
    En niemand komt daarbij in de buurt, zelfs veteranen als Alonso en Hamilton niet, zij zijn zelfs nog nooit met de helm van Verstappen op de pits uitgereden. F*cking bizar!

    • + 10
    • 28 aug 2026 - 16:16
    • Babs

      Posts: 284

      Naar verluidt heeft Max tijdens alle Grands Prix die hij reed een onderbroek gedragen. Werkelijk bizar!

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 18:20
  • TheStijg

    Posts: 4.052

    Het woord bizar is onderhevig aan een enorme devaluatie. Gewoon bizar.. !

    • + 1
    • 28 aug 2026 - 18:00
  • Larry Perkins

    Posts: 67.501

    Terugblik van Red Bull Racing…

    Behind The Charge at the FINAL Dutch Grand Prix!
    (Oracle Red Bull Racing, 12,20 minuten)

    urlr.me/ymTSeE

    Behind The Charge keert terug van de zomerstop wanneer Oracle Red Bull Racing arriveert in Zandvoort voor de laatste Grand Prix van Nederland.
    Voorafgaand aan de start van de circuitactie verbond Max Verstappen zijn toekomst bij het team en tekende een contractverlenging tot 2030.
    Elders zorgde een polsblessure voor Isack Hadjar ervoor dat Liam Lawson terugkeerde in het team.

    Chapters:
    00:00 Intro
    00:16 Max Stays!
    01:26 Liam In For Injured Isack!
    03:39 How's the wirst, Isack?
    04:42 Time To Get On Track!
    06:15 Celebrating Max's news
    08:07 Race Day in Zandvoort

    Dat snoep je toch maar mooi ff mee!

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 18:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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