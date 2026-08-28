Max Verstappen heeft wederom een bizarre reeks neergezet in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen is op de dag af al tien jaar niet buiten de punten over de streep gekomen, wat een opvallende prestatie is. In die tien jaar is Verstappen overigens wel meerdere keren uitgevallen.

Verstappen is dit jaar bezig met een lastig seizoen in de Formule 1, maar in elke race die hij wist uit te rijden, kwam hij wel in de punten over de finish. Hij heeft nog geen Grand Prix gewonnen, maar stond wel meerdere keren op het podium. Voor de zomerstop stond hij bijvoorbeeld op het podium in België en Hongarije, terwijl hij afgelopen weekend voor de ogen van zijn fans hard crashte in de Nederlandse Grand Prix.

Wat heeft Verstappen gedaan?

Als Verstappen over de finish komt, dan doet hij dat vrijwel altijd in de punten. De laatste keer dat Verstappen buiten de top tien over de streep kwam, was in de Belgische Grand Prix op 28 augustus 2016. Verstappen raakte in die race betrokken bij meerdere incidenten met de Ferrari's en maakte een gefrustreerde indruk. Het resulteerde op die dag in een elfde plaats, en het is tot op de dag van vandaag de laatste Grand Prix waarin hij buiten de punten over de lijn kwam.

Waarom uitvalbeurten niet meetellen

Verstappen is dus al tien jaar (!) niet buiten de punten over de streep gekomen, en dat is iets wat weinig mensen voor elkaar hebben gekregen in de Formule 1. Bij deze reeks wordt er echter alleen gekeken naar de races die Verstappen is gefinisht; hij is in de afgelopen tien jaar dan ook meerdere keren uitgevallen. In deze races kwam hij echter niet over de finishlijn, dus die tellen niet mee bij deze prestatie. Voor Verstappen zal dit resultaat weinig uitmaken, en hij zal zich vooral focussen op de komende Grand Prix, die over ruim een weekend plaatsvindt op het circuit van Monza.