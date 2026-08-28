De Duitse autogigant BMW sluit een terugkeer in de Formule 1 voorlopig uit. In de afgelopen jaren hebben veel fabrikanten interesse getoond in de koningsklasse, maar bij BMW zijn ze dat niet van plan. Ze vinden dat het niet aansluit bij het bedrijf.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische regels in de Formule 1, en dat heeft de interesse gewekt van veel fabrikanten. Audi debuteert dit jaar in de sport, terwijl Honda is teruggekeerd, Cadillac een eigen team heeft en Ford samen met Red Bull krachtbronnen bouwt. Cadillac rijdt nu nog met motoren van Ferrari, maar General Motors wil in de toekomst eigen krachtbronnen gaan bouwen. Daarnaast toonde de Chinese gigant BYD interesse in de sport, terwijl Porsche enkele jaren geleden ook werd genoemd.

Waarom is dit niet mogelijk?

Bij BMW hebben ze echter geen zin in een comeback in de Formule 1. BMW M-baas Frank van Meel is er heel helder over, en hij gooit de deur direct dicht. In gesprek met Motor1 geeft Van Meel aan waarom ze dit niet gaan doen: "De Formule 1 is te veel verwijderd van ons. Het is te veel een soort laboratorium en dat kunnen we niet goed vertalen richting onze productieauto's."

Daar kunnen ze bij BMW niets mee, zo legt Van Meel uit: "In de Formule 1 heb je een compleet afhankelijk technologisch centrum nodig, helemaal afgezonderd van de rest."

'Dit past niet bij ons'

Hij weet echter wel dat de BMW-fans wél fan zijn van de koningsklasse van de autosport: "Onze klanten en onze fans vinden de Formule 1 zeker leuk, maar ze vinden vormen van autosport die direct en dichterbij de productieauto's liggen ook heel interessant. Het verhaal achter BMW M is dat we de autosport weten te vertalen in de productieauto's. En de Formule 1 past daar voor ons gewoon niet bij."

Veel F1-ervaring

BMW is momenteel vooral actief in de langeafstandsracerij. Zo rijden ze met Hypercars in het WEC en het IMSA-kampioenschap, en rijden ze onder meer op de Nürburgring met GT3's. BMW stond in 2009 voor het laatst op de Formule 1-grid met het team van Sauber. Daarvoor werkten ze deze eeuw samen met Williams, terwijl ze in de jaren '80 veel successen kenden met Nelson Piquet bij Brabham.