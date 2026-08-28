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BMW sluit F1-comeback volledig uit

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BMW sluit F1-comeback volledig uit

De Duitse autogigant BMW sluit een terugkeer in de Formule 1 voorlopig uit. In de afgelopen jaren hebben veel fabrikanten interesse getoond in de koningsklasse, maar bij BMW zijn ze dat niet van plan. Ze vinden dat het niet aansluit bij het bedrijf.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorische regels in de Formule 1, en dat heeft de interesse gewekt van veel fabrikanten. Audi debuteert dit jaar in de sport, terwijl Honda is teruggekeerd, Cadillac een eigen team heeft en Ford samen met Red Bull krachtbronnen bouwt. Cadillac rijdt nu nog met motoren van Ferrari, maar General Motors wil in de toekomst eigen krachtbronnen gaan bouwen. Daarnaast toonde de Chinese gigant BYD interesse in de sport, terwijl Porsche enkele jaren geleden ook werd genoemd.

Waarom is dit niet mogelijk?

Bij BMW hebben ze echter geen zin in een comeback in de Formule 1. BMW M-baas Frank van Meel is er heel helder over, en hij gooit de deur direct dicht. In gesprek met Motor1 geeft Van Meel aan waarom ze dit niet gaan doen: "De Formule 1 is te veel verwijderd van ons. Het is te veel een soort laboratorium en dat kunnen we niet goed vertalen richting onze productieauto's."

Daar kunnen ze bij BMW niets mee, zo legt Van Meel uit: "In de Formule 1 heb je een compleet afhankelijk technologisch centrum nodig, helemaal afgezonderd van de rest."

'Dit past niet bij ons'

Hij weet echter wel dat de BMW-fans wél fan zijn van de koningsklasse van de autosport: "Onze klanten en onze fans vinden de Formule 1 zeker leuk, maar ze vinden vormen van autosport die direct en dichterbij de productieauto's liggen ook heel interessant. Het verhaal achter BMW M is dat we de autosport weten te vertalen in de productieauto's. En de Formule 1 past daar voor ons gewoon niet bij."

Veel F1-ervaring

BMW is momenteel vooral actief in de langeafstandsracerij. Zo rijden ze met Hypercars in het WEC en het IMSA-kampioenschap, en rijden ze onder meer op de Nürburgring met GT3's. BMW stond in 2009 voor het laatst op de Formule 1-grid met het team van Sauber. Daarvoor werkten ze deze eeuw samen met Williams, terwijl ze in de jaren '80 veel successen kenden met Nelson Piquet bij Brabham.

Larry Perkins

Posts: 67.500

Nou is Porsche ein-de-lijk weer aan de beurt voor een bericht...

  • 1
  • 28 aug 2026 - 15:47
F1 Nieuws BMW

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.029

    Waarom dit bericht dan.
    Ik ga dit jaar niet meer op vakantie....is eigenlijk hetzelfde!

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 15:38
    • schwantz34

      Posts: 42.715

      Je kan er van vinden wat je wilt, maar die BMW M-baas Frank praat (itt tot veel van die andere F1 luchtbellenverkopers )in elk geval niet met meel in de mond.

      • + 1
      • 28 aug 2026 - 15:54
  • Larry Perkins

    Posts: 67.500

    Nou is Porsche ein-de-lijk weer aan de beurt voor een bericht...

    • + 1
    • 28 aug 2026 - 15:47
  • Damon Hill

    Posts: 19.948

    Tja, wat was dat dom in 2008. Kubica ging dat seizoen werkelijk fantastisch van start en reed eigenlijk beter dan Hamilton én Massa. Na race 7 in Canada, die Kubica won, ging Kubica zelfs aan de leiding van het klassement. Maar wat deed BMW.... de overwinning was binnen dus geen enkele upgrade meer en alle focus op 2009.... wat uiteindelijk een flutseizoen werd. Daardoor raakte BMW in 2008 achterop en maakte Kubica geen serieuze kans meer. Als BMW gewoon door had blijven ontwikkelen op 2008 had Kubica gewoon een serieuze kans gemaakt op de titel. Eeuwig zonde en vooral dom!

    • + 1
    • 28 aug 2026 - 16:58
    • TylaHunter

      Posts: 10.886

      T grappige was, in Melbourne leek de gok het waard te zijn... maar daar leerden ze dat Melbourne 0,0 representatief is voor de rest van het seizoen.

      Hedendaags iets meer door het grote gros stratencircuits + parkeerplaats circuits, maar toen der tijd 0,0.

      • + 0
      • 28 aug 2026 - 17:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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