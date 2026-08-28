MotoGP zet F1-top onder druk met ingrijpend besluit

De MotoGP lijkt vooruit te lopen op de Formule 1 met een keuze over de racekalender van dit jaar. Door de onrust in het Midden-Oosten zijn er al meerdere races van de kalenders geschrapt, en de MotoGP lijkt dat nu te doen met Qatar. De druk op de Formule 1-top begint daardoor toe te nemen.

Door de onrust in het Midden-Oosten moest de Formule 1 begin dit jaar hard ingrijpen. De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië werden van de kalender gehaald, en ook een plan om de race in Bahrein alsnog door te laten gaan, kon de prullenbak in. De F1-top heeft ingegrepen, en ze hebben een extra race in Maleisië aan de kalender toegevoegd. Deze race zal echter wel worden verreden onder de noemer Grand Prix van Bahrein.

Wat is er aan de hand?

De zorgen zijn nog niet verdwenen, want er bestaat nog veel onduidelijkheid over het doorgaan van de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. Volgens The Race heeft de MotoGP wél een knoop doorgehakt over het racen in het Midden-Oosten. Het medium meldt dat de hoge heren van de MotoGP de al eerder verschoven race in Qatar gaan schrappen, en dat is een opvallend besluit.

Waarom dit belangrijk is voor de Formule 1

De MotoGP zou namelijk gaan rijden op het circuit van Losail, waar ook de F1-race wordt afgewerkt. Daarnaast is het ook zo dat de Formule 1 én de MotoGP allebei eigendom zijn van Liberty Media. Dat de MotoGP nu wel een stap naar voren zet, is dus opvallend. In de Formule 1 lijken ze nog te twijfelen, en CEO Stefano Domenicali wilde in Zandvoort nog geen duidelijkheid geven over de zaak.

Alternatief in Europa

Mochten de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi niet doorgaan, dan heeft de F1-top al een alternatief plan achter de hand. De kans is dan groot dat het seizoen wordt afgesloten met een extra race in Europa, vrijwel zeker op het circuit van Imola in Italië. Zolang er echter nog geen besluit is genomen, is dit echter ook nog niet officieel het geval.