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MotoGP zet F1-top onder druk met ingrijpend besluit

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MotoGP zet F1-top onder druk met ingrijpend besluit

De MotoGP lijkt vooruit te lopen op de Formule 1 met een keuze over de racekalender van dit jaar. Door de onrust in het Midden-Oosten zijn er al meerdere races van de kalenders geschrapt, en de MotoGP lijkt dat nu te doen met Qatar. De druk op de Formule 1-top begint daardoor toe te nemen.

Door de onrust in het Midden-Oosten moest de Formule 1 begin dit jaar hard ingrijpen. De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië werden van de kalender gehaald, en ook een plan om de race in Bahrein alsnog door te laten gaan, kon de prullenbak in. De F1-top heeft ingegrepen, en ze hebben een extra race in Maleisië aan de kalender toegevoegd. Deze race zal echter wel worden verreden onder de noemer Grand Prix van Bahrein.

Wat is er aan de hand?

De zorgen zijn nog niet verdwenen, want er bestaat nog veel onduidelijkheid over het doorgaan van de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. Volgens The Race heeft de MotoGP wél een knoop doorgehakt over het racen in het Midden-Oosten. Het medium meldt dat de hoge heren van de MotoGP de al eerder verschoven race in Qatar gaan schrappen, en dat is een opvallend besluit.

Waarom dit belangrijk is voor de Formule 1

De MotoGP zou namelijk gaan rijden op het circuit van Losail, waar ook de F1-race wordt afgewerkt. Daarnaast is het ook zo dat de Formule 1 én de MotoGP allebei eigendom zijn van Liberty Media. Dat de MotoGP nu wel een stap naar voren zet, is dus opvallend. In de Formule 1 lijken ze nog te twijfelen, en CEO Stefano Domenicali wilde in Zandvoort nog geen duidelijkheid geven over de zaak.

Alternatief in Europa

Mochten de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi niet doorgaan, dan heeft de F1-top al een alternatief plan achter de hand. De kans is dan groot dat het seizoen wordt afgesloten met een extra race in Europa, vrijwel zeker op het circuit van Imola in Italië. Zolang er echter nog geen besluit is genomen, is dit echter ook nog niet officieel het geval.

Mr.Rofl

Posts: 918

Hopelijk gaan we weer racen op Mugello en Portimao.

  • 2
  • 28 aug 2026 - 18:30
F1 Nieuws GP Qatar 2026

Reacties (3)

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  • Distortion

    Posts: 1.555

    De reden is natuurlijk behoorlijk waardeloos. Maar dat er dit jaar waarschijnlijk geen races zijn in de Zandbak voor nagenoeg lege tribunes lijkt me niet zo'n ramp. Ik zie liever een race op Imola dan ergens in die zandbak. Er mogen sowieso wel weer wat meer Europese races bij komen.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 18:07
  • Mr.Rofl

    Posts: 918

    Hopelijk gaan we weer racen op Mugello en Portimao.

    • + 2
    • 28 aug 2026 - 18:30
  • Mr Marly

    Posts: 8.064

    Nou Mercedes en Audi gooi er wat centen tegenaan zodat Hockenheim in de plaats komt, niet het beste circuit maar wel leuk genoeg en een Duitse gp is alweer te lang geleden.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 19:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
11
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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