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Steun voor F1-exit Zandvoort: "Niet meer van deze tijd"

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Steun voor F1-exit Zandvoort: "Niet meer van deze tijd"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese is het helemaal niet zo erg dat Zandvoort van de kalender gaat verdwijnen. Afgelopen weekend werd de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix verreden, en volgens Patrese is dat geen grote ramp. Hij voelt wel mee met Max Verstappen, die zijn thuisrace verliest.

Afgelopen weekend viel het doek voor de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het historische circuit keerde in 2021 terug op de F1-kalender, en elke editie was een groot feestje met een hoofdrol voor thuisheld Verstappen. De organisatie besloot zelf de stekker uit de race te trekken, omdat ze geen staatssteun krijgen en er in de toekomst dus niet zeker van zijn dat ze er geld aan kunnen verdienen. De laatste editie van de race was weer een groot succes, maar voor Verstappen eindigde het in teleurstelling.

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'Max wilde niet als vierde finishen'

Verstappen crashte hard in de laatste bocht van de eerste ronde, en oud-coureur Patrese geeft daar nu zijn mening over bij gokplatform Betpack: "Het was een trieste manier om daar zijn thuisrace te eindigen. Maar het liet wel zien dat Max ook menselijk is, want hij maakte een fout."

Patrese vindt het niet gek dat Verstappen zo diep ging: "Zoals ik Max zie, had hij in zijn eigen race in Nederland niet als vierde of vijfde willen eindigen. Dus ging hij ervoor om te proberen op het podium te komen. Er zit meer glamour in om er op deze manier af te crashen."

'Zandvoort niet meer van deze tijd'

Maar dat Zandvoort van de kalender verdwijnt, is volgens Patrese niet zo erg: "Ben ik overstuur dat Zandvoort nu niet meer op de F1-kalender staat? Nee, niet echt. Het was niet veel veranderd sinds mijn tijdperk. Om eerlijk te zijn vind ik het erg moeilijk om daar in te halen, het is erg smal en ook de faciliteiten, de paddock en de pits zijn erg oud. Het is niet geschikt voor de moderne Formule 1."

Patrese stelt dat hij uit eigen ervaring spreekt: "Ik was daar, ik denk in 2021, omdat mijn zoon Lorenzo aan het racen was en de paddocks waren echt zoals ze in 2021 waren. Zeer slechte kwaliteit."

Cyril Ratatouille

Posts: 3.424

Monaco is ook niet van deze tijd.

  • 5
  • 28 aug 2026 - 12:26
F1 Nieuws Max Verstappen Riccardo Patrese Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (7)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.026

    Tis natuurlijk ouwe meuk, maar dat wil niet zeggen dat het niet werkt.
    De F1 heeft alles goed gekeurd dus dat wil zeggen dat het aan alle eisen voldoet.

    Eigenlijk vind ik het jammer dat de F1 in Zandvoort niet meer terugkomt....de sfeer was wel goed daar.....ondanks de oranje t-shirt dragende horde.

    • + 1
    • 28 aug 2026 - 12:22
    • The Wolf

      Posts: 1.443

      Het is goedgekeurd, het werkt en er kan m.i. beter geracet worden dan in Monte Carlo..
      En waar Patrese het verder over heeft zoals paddock, pits en andere faciliteiten, dat zijn allemaal randzaken die totaal niet relevant zijn voor de race zelf en voor fans/publiek. Patrese moet dat weten, in vroegere tijden dat hij op Zandvoort reed was de pits niet meer dan een rijtje garageboxen

      • + 1
      • 28 aug 2026 - 13:16
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.424

    Monaco is ook niet van deze tijd.

    • + 5
    • 28 aug 2026 - 12:26
    • Spearhead

      Posts: 557

      Spot on Cyril !

      • + 2
      • 28 aug 2026 - 12:31
    • LEPPIE

      Posts: 146

      Ricardo is van 17 apr 1954 (72) .......is dus ook niet van deze tijd

      • + 4
      • 28 aug 2026 - 12:47
  • Larry Perkins

    Posts: 67.489

    Waar heeft opa Patrese het over, Italië barst van de ouwe meuk...

    Het Colosseum in Rome is nooit gerenoveerd en een ruïne. Pompeï is ooit bedekt door een bull lava en de spaghettivreters zijn nog te lui om de rotzooi op te ruimen. De Scheve Toren van Pisa staat al sinds mensenheugenis scheef en ze verrekken het om er iets aan te doen. En zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan...

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 13:34
  • Need5Speed

    Posts: 4.387

    Als hij er in 2021 was dat was dat rond en mogelijk zelfs voor de eerste moderne GP Zandvoort. Kan best zijn dat hij beschrijft hoe het was vlak voor het werd opgeknapt.

    Dat het circuit smal is en er moeilijk valt in te halen is waar, maar het leverde wel spannende races op in de diverse klassen. Op veel circuits is het inhalen lastig zelfs als het een stuk breder is, of het is juist zo makkelijk dat er niks aan is.

    • + 0
    • 28 aug 2026 - 13:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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