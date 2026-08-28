Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese is het helemaal niet zo erg dat Zandvoort van de kalender gaat verdwijnen. Afgelopen weekend werd de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix verreden, en volgens Patrese is dat geen grote ramp. Hij voelt wel mee met Max Verstappen, die zijn thuisrace verliest.

Afgelopen weekend viel het doek voor de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Het historische circuit keerde in 2021 terug op de F1-kalender, en elke editie was een groot feestje met een hoofdrol voor thuisheld Verstappen. De organisatie besloot zelf de stekker uit de race te trekken, omdat ze geen staatssteun krijgen en er in de toekomst dus niet zeker van zijn dat ze er geld aan kunnen verdienen. De laatste editie van de race was weer een groot succes, maar voor Verstappen eindigde het in teleurstelling.

'Max wilde niet als vierde finishen'

Verstappen crashte hard in de laatste bocht van de eerste ronde, en oud-coureur Patrese geeft daar nu zijn mening over bij gokplatform Betpack: "Het was een trieste manier om daar zijn thuisrace te eindigen. Maar het liet wel zien dat Max ook menselijk is, want hij maakte een fout."

Patrese vindt het niet gek dat Verstappen zo diep ging: "Zoals ik Max zie, had hij in zijn eigen race in Nederland niet als vierde of vijfde willen eindigen. Dus ging hij ervoor om te proberen op het podium te komen. Er zit meer glamour in om er op deze manier af te crashen."

'Zandvoort niet meer van deze tijd'

Maar dat Zandvoort van de kalender verdwijnt, is volgens Patrese niet zo erg: "Ben ik overstuur dat Zandvoort nu niet meer op de F1-kalender staat? Nee, niet echt. Het was niet veel veranderd sinds mijn tijdperk. Om eerlijk te zijn vind ik het erg moeilijk om daar in te halen, het is erg smal en ook de faciliteiten, de paddock en de pits zijn erg oud. Het is niet geschikt voor de moderne Formule 1."

Patrese stelt dat hij uit eigen ervaring spreekt: "Ik was daar, ik denk in 2021, omdat mijn zoon Lorenzo aan het racen was en de paddocks waren echt zoals ze in 2021 waren. Zeer slechte kwaliteit."