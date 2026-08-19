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Netflix werkt aan nieuwe Schumacher-documentaire

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Netflix werkt aan nieuwe Schumacher-documentaire

Netflix brengt een nieuwe documentaire uit over Michael Schumacher. De Duitse autosportlegende schreef in 1994 geschiedenis door wereldkampioen te worden met Benetton. Het allereerste kampioenschapsjaar van de zevenvoudig wereldkampioen wordt uitgebreid belicht door de streamingsdienst. 

1994 markeerde het derde volledige seizoen van Schumacher bij Benetton. Na zeven races had de Duitser al zes keer gewonnen, maar na een mindere tweede seizoenshelft kwam Damon Hill gevaarlijk dichtbij. Uiteindelijk pakte Schumacher de wereldtitel met 92 punten, terwijl Hill op 91 punten eindigde. Twee jaar later zou de Brit zelf wereldkampioen worden.

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Nieuwe documentaire 

In dat seizoen werd Schumacher de allereerste Duitse wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1. Vanaf 2 oktober is te zien hoe Schumacher dat jaar beleefde, zo meldt het Duitse Bild. De documentaire draagt de titel 'Schumacher '94 - The Birth of a Legend'. Van de openingszege in Brazilië tot de seizoensfinale in Adelaide: het complete seizoen komt uitgebreid aan bod. 

Persoonlijke banden

Regisseur Christin Freitag toont in de documentaire ook nooit eerder vertoonde beelden uit deze periode. Daarmee krijgt de kijker een persoonlijk inkijkje in het leven van de destijds 25-jarige Duitser. Ook zijn vrouw Corinna komt aan het woord in de documentaire en vertelt onder meer over het begin van hun relatie.

De documentaire wordt verder versterkt door bijdragen van bekende namen uit het leven van Schumacher. Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard, Willi Weber en de Duitse tv-persoonlijkheiden Kai Ebel en Heike Wasser nlikken terug op Schumacher als coureur én mens. Netflix richt zich daarbij niet alleen op zijn prestaties op het circuit, maar ook op zijn persoonlijkheid buiten de paddock als gevoelige en empathische man.

1994 is meer dan een kampioenschapsjaar

1994 markeert niet alleen het eerste wereldkampioenschap van Schumacher, maar ook een van de meest ingrijpende seizoenen uit de Formule 1-geschiedenis. Ayrton Senna en Roland Ratzenberger kwamen tijdens het weekend in Imola tragisch om het leven. Ook Schumacher zelf raakte in opspraak, omdat hij zich moest verdedigen tegen beschuldigingen van manipulatie. Het is niet de eerste Netflix-documentaire over de Duitser: in 2021 bracht de streamingdienst al 'Schumacher' uit.

Larry Perkins

Posts: 67.264

Walgelijk joh!

  • 4
  • 19 aug 2026 - 19:37
F1 Nieuws Michael Schumacher

Reacties (5)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.351

    Een documentaire of een necrologie verpakt als documentaire?

    • + 1
    • 19 aug 2026 - 19:30
    • Larry Perkins

      Posts: 67.256

      Walgelijk joh!

      • + 4
      • 19 aug 2026 - 19:37
    • schwantz34

      Posts: 42.639

      Wtf, necrologie? Jij bent vast een grootheid op X en Feestboek!

      • + 2
      • 19 aug 2026 - 20:12
    • Snork

      Posts: 22.912

      meister, wat een achterlijke reactie. Koekoek!!

      • + 2
      • 19 aug 2026 - 20:49
    • Pietje Bell

      Posts: 36.271

      Onvoorstelbaar! Heb hier geen woorden voor!

      • + 2
      • 19 aug 2026 - 22:10

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

DE Michael Schumacher 7
  • Team Mercedes
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 3 jan 1969 (57)
  • Geb. plaats Hürth, DE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,74 m
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