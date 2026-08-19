Netflix brengt een nieuwe documentaire uit over Michael Schumacher. De Duitse autosportlegende schreef in 1994 geschiedenis door wereldkampioen te worden met Benetton. Het allereerste kampioenschapsjaar van de zevenvoudig wereldkampioen wordt uitgebreid belicht door de streamingsdienst.

1994 markeerde het derde volledige seizoen van Schumacher bij Benetton. Na zeven races had de Duitser al zes keer gewonnen, maar na een mindere tweede seizoenshelft kwam Damon Hill gevaarlijk dichtbij. Uiteindelijk pakte Schumacher de wereldtitel met 92 punten, terwijl Hill op 91 punten eindigde. Twee jaar later zou de Brit zelf wereldkampioen worden.

Nieuwe documentaire

In dat seizoen werd Schumacher de allereerste Duitse wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1. Vanaf 2 oktober is te zien hoe Schumacher dat jaar beleefde, zo meldt het Duitse Bild. De documentaire draagt de titel 'Schumacher '94 - The Birth of a Legend'. Van de openingszege in Brazilië tot de seizoensfinale in Adelaide: het complete seizoen komt uitgebreid aan bod.

Persoonlijke banden

Regisseur Christin Freitag toont in de documentaire ook nooit eerder vertoonde beelden uit deze periode. Daarmee krijgt de kijker een persoonlijk inkijkje in het leven van de destijds 25-jarige Duitser. Ook zijn vrouw Corinna komt aan het woord in de documentaire en vertelt onder meer over het begin van hun relatie.

De documentaire wordt verder versterkt door bijdragen van bekende namen uit het leven van Schumacher. Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard, Willi Weber en de Duitse tv-persoonlijkheiden Kai Ebel en Heike Wasser nlikken terug op Schumacher als coureur én mens. Netflix richt zich daarbij niet alleen op zijn prestaties op het circuit, maar ook op zijn persoonlijkheid buiten de paddock als gevoelige en empathische man.

1994 is meer dan een kampioenschapsjaar

1994 markeert niet alleen het eerste wereldkampioenschap van Schumacher, maar ook een van de meest ingrijpende seizoenen uit de Formule 1-geschiedenis. Ayrton Senna en Roland Ratzenberger kwamen tijdens het weekend in Imola tragisch om het leven. Ook Schumacher zelf raakte in opspraak, omdat hij zich moest verdedigen tegen beschuldigingen van manipulatie. Het is niet de eerste Netflix-documentaire over de Duitser: in 2021 bracht de streamingdienst al 'Schumacher' uit.