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Verstappen duidelijk over Red Bull: "Dat wordt doorbijten"

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Verstappen duidelijk over Red Bull: "Dat wordt doorbijten"

Max Verstappen heeft iets meer duidelijkheid gegeven over de redenen achter zijn contractverlenging bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen voelt zich nog altijd zeer op zijn plaats bij het team, en stelde eerder al dat het aanvoelde als een tweede familie. Wel geeft hij nu toe dat het de komende twee jaar doorbijten wordt.

Verstappens toekomst was maandenlang hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, terwijl zijn naam ook viel bij Mercedes. Voorafgaand aan het raceweekend in Zandvoort kwam hij echter met groot nieuws naar buiten. Hij heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030 en lijkt zijn loopbaan ook bij dit team te gaan afsluiten.

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'Dat wordt doorbijten'

De contractverlenging kwam voor sommigen als een verrassing, maar voor Verstappen is het een logisch besluit. Bij Viaplay gaf hij aan wat de doorslag gaf: "Uiteindelijk de mensen binnen het team. En natuurlijk de gesprekken, ook met de Formule 1, over de toekomst van de sport. Dit jaar en misschien de komende twee jaar, wordt het een beetje doorbijten met het hele product. En dan hopen we dat het in de toekomst wat beter gaat worden met de auto, de batterij en dat soort zaken."

Waarom niets zeker is

Verstappen weet echter niet of het in de toekomst beter zal gaan met Red Bull. Die garantie kan niemand hem immers geven: "Maar met het team, dat weet je niet. Uiteindelijk is het ons doel om weer zo snel mogelijk naar de top te gaan. Ik denk wel dat het dit seizoen lastig gaat worden, maar ik denk dat we al veel dingen hebben begrepen die niet optimaal zijn aan de auto van dit jaar. Hopelijk kunnen we dat veranderen voor volgend jaar."

Drama in Zandvoort

Verstappen beleefde tijdens zijn thuisrace in Zandvoort een drama. Hij probeerde na een slechte kwalificatie plekken goed te maken in de openingsronde, maar in de laatste bocht ging het mis. Hij klapte vol in de muur, en de schade aan zijn auto was groot. Verstappen staat nog altijd op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 112 punten achter zijn naam.

Larry Perkins

Posts: 67.472

Hierboven klaagt Verstappen niet maar vertelt gewoon hoe de (nabije) toekomst er bij RBR volgens hem uit gaat zien. Hij benoemd de realiteit, het is zoals het is...

  • 7
  • 27 aug 2026 - 12:19
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (13)

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  • gridiron

    Posts: 3.716

    Hij heeft vrijwillig bijgetekend, dus als er geklaagd moet worden, moet dit intern gebeuren en niet in de media.

    • + 2
    • 27 aug 2026 - 12:11
    • Larry Perkins

      Posts: 67.471

      Hierboven klaagt Verstappen niet maar vertelt gewoon hoe de (nabije) toekomst er bij RBR volgens hem uit gaat zien. Hij benoemd de realiteit, het is zoals het is...

      • + 6
      • 27 aug 2026 - 12:19
    • f(1)orum

      Posts: 10.351

      Volgens mij heeft Max het hier vooral over het F1 'product' wat n.a.v. de 2026 is ontstaan en dat we dus nog even hiermee te dealen zullen moeten hebben.

      • + 3
      • 27 aug 2026 - 12:27
    • Need5Speed

      Posts: 4.378

      Hij heeft 3 jaar geleden al zijn tanden gezet in het concept waar ze nu mee racen. En dat concept is er nog wel eventjes. Dus gewoon doorbijten.

      • + 2
      • 27 aug 2026 - 12:39
    • F1jos

      Posts: 5.563

      Max had het over de zure appel heen bijten.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 12:42
    • Need5Speed

      Posts: 4.378

      Waar dan? Verder dan 'doorbijten met het hele product' kom ik hier niet.

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 12:55
    • NicoS

      Posts: 21.170

      Dat doorbijten slaat op de huidige reglementen met die accu motoren, niet over het team zelf.
      Staat hier weer wat vaag beschreven, elders staat het veel gedetailleerder en begrijpelijk.
      Hier knippen en plakken ze wat, en dat geeft een ander beeld dan wat er gezegd is door Max.

      • + 2
      • 27 aug 2026 - 12:59
  • Supa

    Posts: 2.740

    Doorbijten tot 2023

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 12:44
    • schwantz34

      Posts: 42.706

      Het is nu even doorbijten maar daarna begint het oogsten, dus Ik denk zomaar dat Max zijn 3e titel kan gaan pakken in 23.

      • + 4
      • 27 aug 2026 - 12:49
    • Larry Perkins

      Posts: 67.471

      "Supa" is in sommige streken straattaal voor "zuipen", zo te lezen is dat een specialiteit van @Supa...

      • + 2
      • 27 aug 2026 - 13:13
    • The Wolf

      Posts: 1.422

      het is even aanpakken, maar het ziet er goed uit ik denk dat Max z'n F1 debuut kan maken in 2015, maar pin me er alsjeblieft niet op vast

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 13:13
  • Regenrace

    Posts: 2.903

    Wat een aperte onzin weer - wat is dan die 'duidelijk' over zijn contractverlenging?
    "Ja, het waren de mensen."
    Maar die mensen van Red Bull waren er al en kende je al - waarom dan toch leuren bij Mercedes en Mclaren?

    • + 1
    • 27 aug 2026 - 13:27
    • The Wolf

      Posts: 1.422

      Geld,
      nee wacht even, ik ben abuis,
      heul heul heul heul veul geld

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 13:40

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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