Max Verstappen heeft iets meer duidelijkheid gegeven over de redenen achter zijn contractverlenging bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen voelt zich nog altijd zeer op zijn plaats bij het team, en stelde eerder al dat het aanvoelde als een tweede familie. Wel geeft hij nu toe dat het de komende twee jaar doorbijten wordt.

Verstappens toekomst was maandenlang hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, terwijl zijn naam ook viel bij Mercedes. Voorafgaand aan het raceweekend in Zandvoort kwam hij echter met groot nieuws naar buiten. Hij heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030 en lijkt zijn loopbaan ook bij dit team te gaan afsluiten.

'Dat wordt doorbijten'

De contractverlenging kwam voor sommigen als een verrassing, maar voor Verstappen is het een logisch besluit. Bij Viaplay gaf hij aan wat de doorslag gaf: "Uiteindelijk de mensen binnen het team. En natuurlijk de gesprekken, ook met de Formule 1, over de toekomst van de sport. Dit jaar en misschien de komende twee jaar, wordt het een beetje doorbijten met het hele product. En dan hopen we dat het in de toekomst wat beter gaat worden met de auto, de batterij en dat soort zaken."

Waarom niets zeker is

Verstappen weet echter niet of het in de toekomst beter zal gaan met Red Bull. Die garantie kan niemand hem immers geven: "Maar met het team, dat weet je niet. Uiteindelijk is het ons doel om weer zo snel mogelijk naar de top te gaan. Ik denk wel dat het dit seizoen lastig gaat worden, maar ik denk dat we al veel dingen hebben begrepen die niet optimaal zijn aan de auto van dit jaar. Hopelijk kunnen we dat veranderen voor volgend jaar."

Drama in Zandvoort

Verstappen beleefde tijdens zijn thuisrace in Zandvoort een drama. Hij probeerde na een slechte kwalificatie plekken goed te maken in de openingsronde, maar in de laatste bocht ging het mis. Hij klapte vol in de muur, en de schade aan zijn auto was groot. Verstappen staat nog altijd op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 112 punten achter zijn naam.