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Waarom verkoos Verstappen Red Bull boven Mercedes of McLaren?

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Waarom verkoos Verstappen Red Bull boven Mercedes of McLaren?

Max Verstappen heeft vlak voor de Dutch Grand Prix een einde gemaakt aan de speculaties over zijn toekomst. De Nederlander verlengde zijn contract bij Red Bull Racing, maar volgens Ralf Schumacher was een overstap naar McLaren nooit echt een serieuze optie.

Volgens Schumacher waren er simpelweg te weinig alternatieven voor Verstappen. Mercedes en Ferrari hadden hun line-ups al vaststaan, terwijl McLaren vasthield aan Oscar Piastri en Lando Norris. Vanuit het kamp van Verstappen werden wel gesprekken gevoerd met de Britse renstal, maar een deal kwam uiteindelijk niet van de grond.

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Schumacher wijst naar McLaren en Mercedes

"McLaren werd de laatste tijd regelmatig genoemd, maar blijkbaar konden ze het benodigde geld niet vrijmaken", vertelt Schumacher aan Bild. "Verstappen verdient enorm veel en McLaren had met Piastri en Norris al twee absolute toppers onder contract staan. Daarnaast vertrouwen de Verstappens bijna niemand."

Ook de Mercedes-motor van McLaren zou volgens Schumacher een rol hebben gespeeld. Verstappen zou twijfels hebben gehad over de mate waarin McLaren de krachtbron optimaal kan benutten. "McLaren rijdt met een Mercedes-motor en er zijn geruchten dat Mercedes niet al zijn kennis direct deelt met klantenteams. Dat kan hebben meegespeeld bij de keuze van Max."

'Verstappen kan groter worden dan het team'

Schumacher ziet daarnaast een risico voor McLaren als Verstappen daadwerkelijk naar de renstal zou verhuizen. "Als Verstappen wint, zou iedereen zeggen dat het door de coureur komt. Als hij verliest, zou het verhaal zijn dat zelfs Verstappen niet met die auto kan winnen. Vanuit het perspectief van McLaren zou dat ook een risico zijn", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

De Duitser haalt daarbij het voorbeeld van Lewis Hamilton aan, die na zijn overstap naar Ferrari een moeilijke periode kende. "Kijk naar wat er met Hamilton gebeurde na zijn transfer. Hij had zonder veel testtijd met de nieuwe auto een moeilijke periode. Ik denk dat Max momenteel het beste af is bij Red Bull. Hij kent het team en Red Bull doet er alles aan om hem zo goed mogelijk te laten presteren."

Hoewel Verstappen zijn toekomst voorlopig aan Red Bull heeft verbonden, is een vertrek op langere termijn niet uitgesloten. Zijn nieuwe contract bevat naar verluidt mogelijkheden om te vertrekken als Red Bull niet opnieuw om de wereldtitel kan strijden. Een overstap naar McLaren blijft daardoor mogelijk, maar door de contracten van Norris en Piastri lijkt een transfer vóór 2029 onwaarschijnlijk.

Mrduplex

Posts: 1.815

Omdat ie voor het geld koos….🤮
We gaan zien of ie de komende jaren van een sjagerijn in een ouw-sjagerijn veranderd.

  • 1
  • 27 aug 2026 - 13:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher McLaren Red Bull Racing Mercedes

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.020

    Jaarlijks 92.000.000 redenen om bij Redbull te blijven..... dát was de reden.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 12:50
  • Mrduplex

    Posts: 1.815

    Omdat ie voor het geld koos….🤮
    We gaan zien of ie de komende jaren van een sjagerijn in een ouw-sjagerijn veranderd.

    • + 1
    • 27 aug 2026 - 13:49
  • F1 bekijker

    Posts: 509

    Omdat die geen plek hadden en het geld niet wilden betalen.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 14:18
  • Wingleader

    Posts: 3.449

    Voor de poen, RedBull sponsort ook zijn gt avonturen. Hij heeft zijn doel al 4x bereikt. Cashen tot 2030.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 14:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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