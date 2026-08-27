Max Verstappen heeft vlak voor de Dutch Grand Prix een einde gemaakt aan de speculaties over zijn toekomst. De Nederlander verlengde zijn contract bij Red Bull Racing, maar volgens Ralf Schumacher was een overstap naar McLaren nooit echt een serieuze optie.

Volgens Schumacher waren er simpelweg te weinig alternatieven voor Verstappen. Mercedes en Ferrari hadden hun line-ups al vaststaan, terwijl McLaren vasthield aan Oscar Piastri en Lando Norris. Vanuit het kamp van Verstappen werden wel gesprekken gevoerd met de Britse renstal, maar een deal kwam uiteindelijk niet van de grond.

Schumacher wijst naar McLaren en Mercedes

"McLaren werd de laatste tijd regelmatig genoemd, maar blijkbaar konden ze het benodigde geld niet vrijmaken", vertelt Schumacher aan Bild. "Verstappen verdient enorm veel en McLaren had met Piastri en Norris al twee absolute toppers onder contract staan. Daarnaast vertrouwen de Verstappens bijna niemand."

Ook de Mercedes-motor van McLaren zou volgens Schumacher een rol hebben gespeeld. Verstappen zou twijfels hebben gehad over de mate waarin McLaren de krachtbron optimaal kan benutten. "McLaren rijdt met een Mercedes-motor en er zijn geruchten dat Mercedes niet al zijn kennis direct deelt met klantenteams. Dat kan hebben meegespeeld bij de keuze van Max."

'Verstappen kan groter worden dan het team'

Schumacher ziet daarnaast een risico voor McLaren als Verstappen daadwerkelijk naar de renstal zou verhuizen. "Als Verstappen wint, zou iedereen zeggen dat het door de coureur komt. Als hij verliest, zou het verhaal zijn dat zelfs Verstappen niet met die auto kan winnen. Vanuit het perspectief van McLaren zou dat ook een risico zijn", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

De Duitser haalt daarbij het voorbeeld van Lewis Hamilton aan, die na zijn overstap naar Ferrari een moeilijke periode kende. "Kijk naar wat er met Hamilton gebeurde na zijn transfer. Hij had zonder veel testtijd met de nieuwe auto een moeilijke periode. Ik denk dat Max momenteel het beste af is bij Red Bull. Hij kent het team en Red Bull doet er alles aan om hem zo goed mogelijk te laten presteren."

Hoewel Verstappen zijn toekomst voorlopig aan Red Bull heeft verbonden, is een vertrek op langere termijn niet uitgesloten. Zijn nieuwe contract bevat naar verluidt mogelijkheden om te vertrekken als Red Bull niet opnieuw om de wereldtitel kan strijden. Een overstap naar McLaren blijft daardoor mogelijk, maar door de contracten van Norris en Piastri lijkt een transfer vóór 2029 onwaarschijnlijk.