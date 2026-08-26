Toto Wolff denkt dat het silly season dit jaar voorbij is nu Max Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd. Verstappen werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een vertrek, maar dat is nu definitief van de baan.

Verstappens toekomst was hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Door de tegenvallende prestaties van Red Bull en zijn positie in het wereldkampioenschap, werd zijn naam in verband gebracht met meerdere teams. De viervoudig wereldkampioen werd genoemd bij het team van McLaren, terwijl hij ook in verband werd gebracht met Mercedes. Deze verhalen konden uiteindelijk de prullenbak in, want vlak voor de start van het raceweekend in Zandvoort werd bekend dat hij zijn contract had verlengd tot en met 2030.

'Ik denk dat dat het belangrijkste is'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in Zandvoort uitgebreid gereageerd op de contractverlenging van Verstappen. Hij wijst naar zijn eigen team, en verklaart in gesprek met de aanwezige media dat de situatie voor zijn team al snel duidelijk was: "Ik denk dat het belangrijkste was dat er al lange tijd duidelijkheid bestond binnen het team. We hadden ons al volledig gefocust op George en op Kimi, en dat was in zekere zin een logisch gevolg, denk ik."

Is het silly season voorbij?

Nu Verstappen zijn contract heeft verlengd bij Red Bull, lijkt de rijdersmarkt ook weer tot rust te zijn gekomen. Wolff deelt die mening, en verwacht dat het in de komende maanden niet langer over deze zaak zal gaan: "Met wat er nu is gebeurd, is het silly season wel officieel voorbij, en kan iedereen zich weer gaan concentreren op het racen."

Weinig veranderingen op komst

Verstappen wilde in de afgelopen maanden niets kwijt over zijn toekomst, maar heeft met zijn contractverlenging een duidelijke boodschap afgegeven. Het lijkt er dan ook niet op dat er bij de andere topteams iets gaat veranderen. Bij Mercedes, McLaren en Ferrari beschikken de coureurs immers over langlopende contracten.