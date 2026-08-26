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Wolff denkt dat silly season voorbij is na groot Verstappen-nieuws

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Wolff denkt dat silly season voorbij is na groot Verstappen-nieuws

Toto Wolff denkt dat het silly season dit jaar voorbij is nu Max Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd. Verstappen werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een vertrek, maar dat is nu definitief van de baan.

Verstappens toekomst was hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Door de tegenvallende prestaties van Red Bull en zijn positie in het wereldkampioenschap, werd zijn naam in verband gebracht met meerdere teams. De viervoudig wereldkampioen werd genoemd bij het team van McLaren, terwijl hij ook in verband werd gebracht met Mercedes. Deze verhalen konden uiteindelijk de prullenbak in, want vlak voor de start van het raceweekend in Zandvoort werd bekend dat hij zijn contract had verlengd tot en met 2030.

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'Ik denk dat dat het belangrijkste is'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in Zandvoort uitgebreid gereageerd op de contractverlenging van Verstappen. Hij wijst naar zijn eigen team, en verklaart in gesprek met de aanwezige media dat de situatie voor zijn team al snel duidelijk was: "Ik denk dat het belangrijkste was dat er al lange tijd duidelijkheid bestond binnen het team. We hadden ons al volledig gefocust op George en op Kimi, en dat was in zekere zin een logisch gevolg, denk ik."

Is het silly season voorbij?

Nu Verstappen zijn contract heeft verlengd bij Red Bull, lijkt de rijdersmarkt ook weer tot rust te zijn gekomen. Wolff deelt die mening, en verwacht dat het in de komende maanden niet langer over deze zaak zal gaan: "Met wat er nu is gebeurd, is het silly season wel officieel voorbij, en kan iedereen zich weer gaan concentreren op het racen."

Weinig veranderingen op komst

Verstappen wilde in de afgelopen maanden niets kwijt over zijn toekomst, maar heeft met zijn contractverlenging een duidelijke boodschap afgegeven. Het lijkt er dan ook niet op dat er bij de andere topteams iets gaat veranderen. Bij Mercedes, McLaren en Ferrari beschikken de coureurs immers over langlopende contracten.

NicoS

Posts: 21.166

We hebben voornamelijk silly reglementen dit seizoen…..;(

  • 1
  • 26 aug 2026 - 14:49
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • shakedown

    Posts: 1.962

    Silly season werd boring season.

    De vele 1000den berichten over wie waarheen gaat en wat allemaal al helemaal in kannen en kruiken zou zijn: iedereen blijft zitten waar ie zit.

    Ik verwacht eigenlijk ook geen grote bewegingen de aankomende 3 jaar....

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 14:13
  • f(1)orum

    Posts: 10.343

    Ik moest wel glimlachen om Toto's reactie op de vraag van Viaplay over contractverlenging van Max:

    "Nou...............................wat kan ik zeggen...............................euh.......................Ik denk dat Raymond een zeer goed klus geklaard heeft..........................euh....................................en dat...en dat....euh, weetje....................laten we kijken....."

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 14:30
  • snailer

    Posts: 34.620

    Er is nooit een silly season geweest.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 14:33
    • NicoS

      Posts: 21.166

      We hebben voornamelijk silly reglementen dit seizoen…..;(

      • + 1
      • 26 aug 2026 - 14:49
    • snailer

      Posts: 34.620

      En silly speculaaspoppen en planken. Sommigen bakken zelf de speculaas.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 15:15
    • Larry Perkins

      Posts: 67.452

      Spot on @Snailer! Dit schreef ik een wat maanden terug al...
      _____________________

      Zo is het…

      Silly SEASON of silly YEAR (silly MEDIA)?

      Het wordt m.i. tijd dat ‘we’ silly season gaan herdefiniëren, of beter gezegd in tweeën opdelen.
      Oorspronkelijk stond silly season daadwerkelijk voor het SEIZOEN waarin onderhandelingen en contractaankondigingen van de coureurs plaatsvonden met (officiële) persberichten van teams en coureurs, te weten de ZOMER(stop).

      Maar omdat silly season voor de media een super belangrijk verdienmodel is, begint silly season elk jaar eerder, dit jaar begon de geruchtenstroom al in januari en nam daarna qua intensiteit alleen maar toe. Dat leidt tot constante speculatie over welke coureurs van team zullen wisselen of de sport zullen verlaten.
      Wat betreft kwam Verstappen zijn deelname aan De 24 uur van de Nürburgring als een bijzonder welkome onderbreking van de stroom aan geneuzelberichten over eventuele rijderswisselingen, etc.

      Echter, het zeer geslaagde evenement was nog niet voorbij of de (nep)media had weer dollartekens in de ogen en rekende erop dat ‘wij’ als F1-fans er wel intrappen, maar het overgrote merendeel van de - elkaar vaak tegensprekende - roddels en achterklap kan zo rechtstreeks de prullenmand in!

      Kortom, de bagger waarmee de meeste media komen opdraven kan het beste silly YEAR (of silly MEDIA) worden genoemd en de periode waarin teams en coureurs zelf naar buiten treden met transfernieuws (het echte nieuws!) kan men dan silly SEASON blijven noemen.
      _____________________

      Kortom, het nooit verder dan "silly YEAR" of "silly MEDIA" gekomen!
      F*ck de media, de nep-journalisten, analisten en pundits...

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 15:20
  • DutchTifosi

    Posts: 2.896

    Hoho... dan vergeet hij Lance Stroll nog.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 14:37
  • Larry Perkins

    Posts: 67.452

    Samenstelling F1-teams seizoen 2027

    McLaren
    Lando Norris ✅, Oscar Piastri ✅

    Mercedes
    Andrea Kimi Antonelli ✅, George Russell ✅

    Red Bull Racing
    Max Verstappen ✅, Hadjar ✅

    Ferrari
    Charles Leclerc ✅, Lewis Hamilton ✅

    Cadillac
    Sergio Pérez ✅, Valtteri Bottas ❓(volgens ESPN blijft Bottas)

    Williams
    Alexander Albon ✅, Carlos Sainz ✅

    Racing Bulls
    Arvid Lindblad ✅, Liam Lawson ❓

    Aston Martin
    Fernando Alonso ✅, Lance Stroll ✅

    Haas
    Oliver Bearman ✅, Esteban Ocon ❌

    Audi
    Nico Hülkenberg ✅, Gabriel Bortoleto ✅

    Alpine
    Pierre Gasly ✅, Franco Colapinto ✅

    ✅ = coureur blijft
    ❓ = coureur blijft wellicht
    ❌ = coureur vertrekt

    (gedeeltelijk herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 15:24

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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