Het lijkt er sterk op dat het team van Aston Martin achter de schermen bezig is met een plan B voor als de Honda-samenwerking mislukt. De Britse renstal van Lawrence Stroll rijdt sinds dit jaar met Honda-krachtbronnen, maar dat is vooralsnog geen succes. Volgens de geruchten zou Aston Martin niet alleen met Mercedes, maar ook met Red Bull hebben gesproken.

Het team van Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Er gelden sinds dit jaar nieuwe regels in de sport, en Aston Martin werd voorafgaand aan het seizoen getipt als een outsider voor zeges. Al snel bleek echter dat de problemen groot waren, en dat de nieuwe krachtbron van Honda nog te langzaam was. Aston Martin voerde vlak voor de zomerstop een grote update door, en in Zandvoort deed Honda hetzelfde. Ze zagen er al wat beter uit, maar de topposities zijn ver uit zicht.

Wat is er aan de hand met Red Bull?

Nu de resultaten dit seizoen tegenvallen, gonst het van de geruchten over de toekomst. Eerder deze week kwam naar buiten dat Aston Martin met een plan B bezig zou zijn, mocht het project met Honda echt mislukken. De focus van het team ligt al meer op 2027, maar mocht het dan weer misgaan, dan kan er zomaar naar een andere motorpartner worden gekeken. Er gingen al geruchten rond over gesprekken met Mercedes, maar volgens het Italiaanse AutoRacer zou er ook zijn gesproken met Red Bull Powertrains Ford.

Waarom niets nog zeker is

Red Bull rijdt sinds dit seizoen met eigen motoren, en dat project verloopt naar wens. Red Bull Racing en Racing Bulls rijden met de motoren die in samenwerking met Ford worden geproduceerd, en de FIA wees de krachtbron aan als de sterkste qua verbrandingsmotor. Red Bull heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze in de toekomst open zouden staan voor mogelijke klantenteams.

Volgens AutoRacer is er nog niets in kannen en kruiken, en zou het vooral gaan over verkennende gesprekken. Honda kan ook in de toekomst de motorleverancier blijven, maar de gesprekken zouden wel een teken aan de wand zijn.