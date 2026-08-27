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'Aston Martin voert ook gesprekken met Red Bull'

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'Aston Martin voert ook gesprekken met Red Bull'

Het lijkt er sterk op dat het team van Aston Martin achter de schermen bezig is met een plan B voor als de Honda-samenwerking mislukt. De Britse renstal van Lawrence Stroll rijdt sinds dit jaar met Honda-krachtbronnen, maar dat is vooralsnog geen succes. Volgens de geruchten zou Aston Martin niet alleen met Mercedes, maar ook met Red Bull hebben gesproken.

Het team van Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Er gelden sinds dit jaar nieuwe regels in de sport, en Aston Martin werd voorafgaand aan het seizoen getipt als een outsider voor zeges. Al snel bleek echter dat de problemen groot waren, en dat de nieuwe krachtbron van Honda nog te langzaam was. Aston Martin voerde vlak voor de zomerstop een grote update door, en in Zandvoort deed Honda hetzelfde. Ze zagen er al wat beter uit, maar de topposities zijn ver uit zicht.

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Wat is er aan de hand met Red Bull?

Nu de resultaten dit seizoen tegenvallen, gonst het van de geruchten over de toekomst. Eerder deze week kwam naar buiten dat Aston Martin met een plan B bezig zou zijn, mocht het project met Honda echt mislukken. De focus van het team ligt al meer op 2027, maar mocht het dan weer misgaan, dan kan er zomaar naar een andere motorpartner worden gekeken. Er gingen al geruchten rond over gesprekken met Mercedes, maar volgens het Italiaanse AutoRacer zou er ook zijn gesproken met Red Bull Powertrains Ford.

Waarom niets nog zeker is

Red Bull rijdt sinds dit seizoen met eigen motoren, en dat project verloopt naar wens. Red Bull Racing en Racing Bulls rijden met de motoren die in samenwerking met Ford worden geproduceerd, en de FIA wees de krachtbron aan als de sterkste qua verbrandingsmotor. Red Bull heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze in de toekomst open zouden staan voor mogelijke klantenteams.

Volgens AutoRacer is er nog niets in kannen en kruiken, en zou het vooral gaan over verkennende gesprekken. Honda kan ook in de toekomst de motorleverancier blijven, maar de gesprekken zouden wel een teken aan de wand zijn.

Snork

Posts: 22.985

Met de reputatie van Honda dat ze plotseling uit een F1 avontuur kunnen stappen, snap ik dat AM alternatieven onderzoekt, maar dat het niet meer is als het achter de hand hebben van een alternatief voor wanneer de poep in de ventilator komt.
Tegelijkertijd heeft Watanabe van Honda al aangekondig... [Lees verder]

  • 2
  • 27 aug 2026 - 10:59
F1 Nieuws Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (15)

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  • Snork

    Posts: 22.985

    Met de reputatie van Honda dat ze plotseling uit een F1 avontuur kunnen stappen, snap ik dat AM alternatieven onderzoekt, maar dat het niet meer is als het achter de hand hebben van een alternatief voor wanneer de poep in de ventilator komt.
    Tegelijkertijd heeft Watanabe van Honda al aangekondigd (zie artikel van gisteren) dat ze uitkijken naar het volgende seizoen, waarin de prestaties vele malen beter zullen zijn.

    • + 2
    • 27 aug 2026 - 10:59
    • TylaHunter

      Posts: 10.885

      Dat was vooral omdat het nog niet onder HRC viel. Daar is nu een stokje voor gestoken en het F1 budget valt onder HRC dus de hoge pipo's van de automarkt kunnen niet zomaar het F1 project schrappen.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 11:18
    • Pietje Bell

      Posts: 36.444

      Honda heeft totaal niet de intentie om met de F1 en AM te stoppen. Het is Lawrence Stroll die zo wispelturig is.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 11:28
    • Spearhead

      Posts: 555

      "Honda heeft totaal niet de intentie om met de F1 en AM te stoppen. Het is Lawrence Stroll die zo wispelturig is."

      Een beetje zoals Zak Bruin destijds bij Mclaren.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 12:11
    • gridiron

      Posts: 3.716

      Als ze tijdens hun eerste jaar al direct met 2 ander leveranciers gaan praten zal het in elk geval niet gezond zijn voor de relatie met Honda.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 12:15
    • RonHymer

      Posts: 324

      De wanprestatie die Honda nu levert is natuurlijk ook niet bepaald goed voor de verhoudingen bij de koffietafel

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 13:45
  • The Wolf

    Posts: 1.424

    en miss kan Honda in F1 blijven en die krachtbron badgen,
    dan krijg je de; Aston Martin Red Bull Powertrains Ford Honda

    dat lijkt me wel wat

    • + 2
    • 27 aug 2026 - 11:21
    • Snork

      Posts: 22.985

      Heb je wel een hele lang auto voor nodig om dat op het bodywork te kliederen.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 13:01
  • Larry Perkins

    Posts: 67.471

    En dan geeft AM (Newey) Red Bull Powertrains wel ff de 'opdracht' om hun motor aan te passen aan hun auto-ontwerp.
    Wellicht moet AM eerst eens in de spiegel kijken, dit is bij het arrogante af...

    • + 1
    • 27 aug 2026 - 11:48
    • butch3225

      Posts: 87

      dient te zijn ... aan zijn auto ontwerp

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 12:39
    • Larry Perkins

      Posts: 67.471

      Dient moet met een hoofdletter.
      Tussen "zijn" en het beletselteken (…) hoort geen spatie.
      "Aan zijn auto ontwerp" is een citaat en moet derhalve tussen aanhalingstekens geplaatst worden.
      Een zin beëindig je met een punt of een ander leesteken.

      Kortom, waarom kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

      • + 2
      • 27 aug 2026 - 12:53
    • Larry Perkins

      Posts: 67.471

      En het is niet "auto ontwerp" maar "auto-ontwerp", dus met koppelteken.

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 12:59
    • Had ik maar

      Posts: 48

      Volgens mij ging het Butch om de verandering van 'hun auto-ontwerp' naar 'ZIJN auto-ontwerp'. Als in het ontwerp van Newey en niemand anders.

      Bovendien was het juist de kracht van Honda en Red Bull dat Newey zijn auto aanpaste aan de Honda motor en niet anders om.
      Misschien ben je in de war met McLaren in hun laatste Honda periode.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 14:11
  • butch3225

    Posts: 87

    Toch wel leuk voor de geinvesteerde muntjes als ze straks als oud vuil langs het circuit worden gezet door Papa Stroll

    • + 1
    • 27 aug 2026 - 12:40
    • Larry Perkins

      Posts: 67.471

      Een zin beëindig je met een punt of een ander leesteken.

      • + 1
      • 27 aug 2026 - 12:55

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
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Datum
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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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