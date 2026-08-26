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Medelijden voor Verstappen: "Hij zat gefrustreerd in de auto"

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Medelijden voor Verstappen: "Hij zat gefrustreerd in de auto"

Ralf Schumacher heeft een beetje medelijden met Max Verstappen na diens harde crash in de Nederlandse Grand Prix van afgelopen weekend. Verstappen maakte een zeldzaam foutje en zorgde daarmee voor flinke teleurstelling bij de tienduizenden fans op de tribunes. Schumacher denkt dat frustratie ook een rol speelde bij het incident.

Verstappen reed afgelopen weekend zijn voorlopig laatste thuisrace op het circuit van Zandvoort, maar hij kon de fans geen mooi cadeau geven. Hij startte de race na een matige kwalificatie vanaf de zevende plaats, en probeerde zich daarna naar voren te werken. In de eerste ronde reed hij met het mes tussen de tanden, maar raakte hij in de deels natte laatste bocht de witte lijn en vloog hij de muur in. De schade was groot, en Verstappen stak na afloop de hand in eigen boezem.

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'Hij zat gefrustreerd in de auto'

Oud-coureur Ralf Schumacher leeft mee met Verstappen, en deelt zijn kijk op de zaak in de podcast Backstage Boxengasse: "Wat betekent een rijdersfout bij Max? Ik denk dat iemand die in principe altijd tot de limiet gaat, juist in dit soort wisselvallige omstandigheden, het verschil kan maken. Het gaat hier om een coureur die graag en veel in de regen racet, en juist op zo'n halfdroog circuit het verschil kan maken. Maar hij was behoorlijk gefrustreerd door de auto."

Schumacher zet dan ook vraagtekens bij de oorzaak van de crash: "Dan moet ik zeggen: ja, je kunt stellen dat het een rijdersfout was, of dat hij op een ongelukkige natte plek terechtkwam. Op die plek is het echt niet grappig. Hij vloog er behoorlijk hard af, zoals ik het zag. Ik denk dat hij nu wel wat hoofdpijn heeft. Arme kerel."

'Hij wilde meer risico nemen'

Die frustratie was volgens Schumacher heel groot bij Verstappen. Hij zag het al ontstaan bij de start: "Ik denk dat er ook een beetje frustratie bij zat. De start was al niet optimaal. Zijn teamgenoot wist daar stand te houden en ik denk dat hij probeerde het verschil te maken, er voorbij te komen en meer risico te nemen."

Politik

Posts: 10.068

Ik begrijp dat niet zo goed. Waarom zou Max gelaten moeten zijn of de huidge situatie geaccepteerd moeten hebben?

Er wordt net gedaan of hij een zeepkist van een auto heeft, die net goed genoeg is voor een plek tussen p10.en p16.

Hij heeft dit jaar gewoon een prima auto. In ieder geval goed ge... [Lees verder]

  • 3
  • 26 aug 2026 - 13:19
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (10)

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  • Sander

    Posts: 1.929

    Ik denk dat Max het staduim van frustratie al ver voorbij is. Het lijkt meer op gelatenheid waardoor je misschien wat minder scherp bent, alhoewel we dat niet zo goed van hem kennen. Ook de uitleg van Max dat hij wat te vroeg op het gas ging en dat hij verrast werd door de snap-oversteer kan wellicht ook weer met het deployement te maken hebben?

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 12:53
    • NicoS

      Posts: 21.163

      Gelatenheid of acceptatie dat de situatie is zoals hij is. Ik denk het laatste, je weet dat je afhankelijk bent van wat je tot je beschikking hebt. Max zal altijd proberen om er het maximale uit te halen.
      Op dit moment zal hij meer risico’s moeten nemen om bij de top aan te haken.
      Geen idee of dat nu het geval was, of gewoon ongelukkig zoals hij zelf aangaf, maar kan een oorzaak zijn dat hij hierdoor net iets teveel risico nam.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 13:01
    • snailer

      Posts: 34.616

      Denk het ook Noco. Die fout in de race was ook gewoon een inschattingsfout. Met grote gevolgen. Dus ook gewoon een grote fout.

      Frustratie zou zijn als hij was vertrokken bij RBR.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 13:18
    • snailer

      Posts: 34.616

      Sorry. Was antwoord op Sander. Niet Nico. Hoewel Ni o ook een goede analyse doet wat mij betreft.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 13:19
    • Politik

      Posts: 10.068

      Ik begrijp dat niet zo goed. Waarom zou Max gelaten moeten zijn of de huidge situatie geaccepteerd moeten hebben?

      Er wordt net gedaan of hij een zeepkist van een auto heeft, die net goed genoeg is voor een plek tussen p10.en p16.

      Hij heeft dit jaar gewoon een prima auto. In ieder geval goed genoeg om -afhankelijk van het circuit- voor het podium te vechten.
      En nee, die auto is op dit moment niet goed genoeg om voor de overwinningen te strijden. Maar vergaat dan maar meteen de hele wereld?

      Juist de huidge.positie van RB.zou een reden moeten zijn om er volop tegenaan te gaan, met als doel die laatste stap te zetten, zodat je wel voor de overwinningen kan strijden, zie vorig jaar vanaf Monza.

      Gelatenheid.......pfffff

      • + 3
      • 26 aug 2026 - 13:19
    • NicoS

      Posts: 21.163

      Wie zegt dat de hele wereld vergaat @politik..
      ik geef ook aan dat ik denk dat het geen gelatenheid is, dat is in mijn ogen niet het geval. Wel acceptatie dat het niet altijd loopt zoals ze willen.
      Verstappen zal altijd alles in het werk stellen om een zo’n goed mogelijk resultaat te behalen. Hij zal niet gelaten z’n rondjes rijden, dat zit gewoon niet in het aard van het beestje, en daarom zal hij vaak wat meer risico moeten nemen dan hij misschien zou willen.
      Op Zandvoort kwamen ze gewoon tekort op de andere top teams, zoveel was duidelijk.
      Nogmaals, of dit met de crash te maken heeft gehad is voor mij niet duidelijk, ik denk eerder een verkeerde inschatting op dat moment.

      • + 1
      • 26 aug 2026 - 13:52
    • Politik

      Posts: 10.068

      'Wie zegt dat de hele wereld vergaat'

      Beeldspraak @Nicos.
      Niet alles te letterlijk nemen.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 13:53
    • Politik

      Posts: 10.068

      'Nogmaals, of dit met de crash te maken heeft gehad is voor mij niet duidelijk, ik denk eerder een verkeerde inschatting op dat moment.'

      Ik denk het ook.
      Opgeven zit niet in zijn karakter.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 13:54
    • F1jos

      Posts: 5.562

      Vermeulen heeft het maximale gehaald en Max het minimaal.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 14:03
    • Sander

      Posts: 1.929

      Politik, gelatenheid / berusting in het feit dat onder normale omstandigheden RBR deze specifieke race geen enkele redelijke kans zou maken op het podium. Wellicht of onscherp of juist overmoedig of toch een onvoorspelbare auto?

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 14:19

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Verenigde Staten van Amerika
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Spanje
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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