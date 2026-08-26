Ralf Schumacher heeft een beetje medelijden met Max Verstappen na diens harde crash in de Nederlandse Grand Prix van afgelopen weekend. Verstappen maakte een zeldzaam foutje en zorgde daarmee voor flinke teleurstelling bij de tienduizenden fans op de tribunes. Schumacher denkt dat frustratie ook een rol speelde bij het incident.

Verstappen reed afgelopen weekend zijn voorlopig laatste thuisrace op het circuit van Zandvoort, maar hij kon de fans geen mooi cadeau geven. Hij startte de race na een matige kwalificatie vanaf de zevende plaats, en probeerde zich daarna naar voren te werken. In de eerste ronde reed hij met het mes tussen de tanden, maar raakte hij in de deels natte laatste bocht de witte lijn en vloog hij de muur in. De schade was groot, en Verstappen stak na afloop de hand in eigen boezem.

'Hij zat gefrustreerd in de auto'

Oud-coureur Ralf Schumacher leeft mee met Verstappen, en deelt zijn kijk op de zaak in de podcast Backstage Boxengasse: "Wat betekent een rijdersfout bij Max? Ik denk dat iemand die in principe altijd tot de limiet gaat, juist in dit soort wisselvallige omstandigheden, het verschil kan maken. Het gaat hier om een coureur die graag en veel in de regen racet, en juist op zo'n halfdroog circuit het verschil kan maken. Maar hij was behoorlijk gefrustreerd door de auto."

Schumacher zet dan ook vraagtekens bij de oorzaak van de crash: "Dan moet ik zeggen: ja, je kunt stellen dat het een rijdersfout was, of dat hij op een ongelukkige natte plek terechtkwam. Op die plek is het echt niet grappig. Hij vloog er behoorlijk hard af, zoals ik het zag. Ik denk dat hij nu wel wat hoofdpijn heeft. Arme kerel."

'Hij wilde meer risico nemen'

Die frustratie was volgens Schumacher heel groot bij Verstappen. Hij zag het al ontstaan bij de start: "Ik denk dat er ook een beetje frustratie bij zat. De start was al niet optimaal. Zijn teamgenoot wist daar stand te houden en ik denk dat hij probeerde het verschil te maken, er voorbij te komen en meer risico te nemen."