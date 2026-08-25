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Verstappen gaat bizarre kartrace rijden op Silverstone

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Verstappen gaat bizarre kartrace rijden op Silverstone

Max Verstappen keert volgende maand terug waar de basis voor zijn Formule 1-carrière werd gelegd. De Red Bull Racing-coureur gaat op Silverstone een gigantische kartrace aan, waarin hij het opneemt tegen liefst honderd tegenstanders. De Nederlander start bovendien helemaal achteraan en krijgt maar één opdracht: iedereen inhalen.

Het evenement draagt de naam 'Max vs 100' en wordt op 16 september live uitgezonden via Disney+. Op een speciaal aangelegd kartcircuit krijgt Verstappen te maken met een mix van ervaren coureurs, Red Bull-atleten, beroemdheden, contentmakers en fans uit verschillende landen. De grote vraag is of iemand de viervoudig wereldkampioen kan verslaan wanneer hij met een enorme achterstand aan de race begint.

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Verstappen keert terug naar zijn roots

Verstappen begon al op vierjarige leeftijd met karten en reed vanaf zijn zevende mee in wedstrijden. De Nederlander groeide uit tot een groot talent en boekte successen in Nederland en België, voordat hij ook Europese en wereldtitels veroverde. Zijn indrukwekkende seizoen in 2013 vormde uiteindelijk de springplank naar de Formule 1.

Op Silverstone keert Verstappen terug naar de discipline waarin hij de eerste stappen van zijn carrière zette. "In de karts leer je alles wat je nodig hebt: starten, verdedigen en inhalen. Ik heb een groot deel van mijn leven gekart, dus het is altijd mooi om terug te keren. Je moet vooral goed aanvoelen hoeveel grip je hebt. Na zoveel jaren komt dat gevoel snel terug. Ik heb vooral zin om te zien welke chaos er voor me ontstaat", vertelt Verstappen.

'Honderd coureurs op één baan is nog nooit vertoond'

Speciaal voor het evenement wordt op Silverstone een nieuw kartcircuit aangelegd. Voormalig autocoureur en kartwereldkampioen David Terrien ontwierp de baan en verwacht een spektakel. "Honderd coureurs tegelijk op één circuit laten rijden, is nog nooit gedaan. Dat maakt het enorm spannend. Als Max iedereen van achteren moet achtervolgen, wordt dit waarschijnlijk een ervaring die de deelnemers nooit meer vergeten", stelt Terrien.

Volgens Terrien wordt vooral het race-inzicht van Verstappen op de proef gesteld. De Nederlander moet voortdurend het verkeer voor zich lezen en meerdere bochten vooruit denken om zo efficiënt mogelijk in te halen. Ook simracer Sebastian Job, tweevoudig wereldkampioen in iRacing, verwacht dat het een zware opdracht wordt. "Honderd karts inhalen wordt extreem moeilijk. Tijdens de eerste test reden we met vijftig karts en zelfs dat was al een enorme uitdaging binnen de beschikbare tijd. Verstappen krijgt het dus echt niet makkelijk." Tijdens de uitzending zijn onder meer live racegegevens, speciale graphics en dronebeelden te zien. Verstappen kan bovendien rechtstreeks communiceren met de deelnemers tijdens de race.

StevenQ

Posts: 10.702

1 keer in 245 starts doet hij dat en jij doet meteen alsof hij dat altijd doet?

sommige accounts hier lijken echt hun eigen zielige leventje te moeten afreageren met onzinposts

  • 11
  • 25 aug 2026 - 16:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • HarryLam

    Posts: 5.686

    Wordt helemaal niks want hij wordt er vast afgereden voor de 100 klaar is.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 15:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.008

    Eerste ronde....Max rijd over de witte lijn of curbs ....en BAM ende KNOTS!!!

    • + 4
    • 25 aug 2026 - 16:21
    • StevenQ

      Posts: 10.702

      1 keer in 245 starts doet hij dat en jij doet meteen alsof hij dat altijd doet?

      sommige accounts hier lijken echt hun eigen zielige leventje te moeten afreageren met onzinposts

      • + 10
      • 25 aug 2026 - 16:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.008

      Ik vind het wel humor hoor Steven.

      • + 7
      • 25 aug 2026 - 16:28
    • StevenQ

      Posts: 10.702

      Jij bent de enige die kan lachen om je eigen humor, dat zegt genoeg

      • + 7
      • 25 aug 2026 - 17:08
    • Robin

      Posts: 3.437

      Mijn god Steven… jij gaat hier toch al een poosje mee he.
      En je reageert echt alsof hij het bloedserieus meent.

      • + 3
      • 25 aug 2026 - 17:56
    • schwantz34

      Posts: 42.701

      Zodra er een Verstappen artikel verschijnt (of dat nou over Max of Jos, of beide gaat doet er niet toe) snuiftt hij altijd eerst ff een wit lijntje voordat hij weer helemaal los gaat met zijn Ouw-knuppeltje.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 18:30
  • Erwinnaar

    Posts: 5.827

    Welk type karts?

    Zou hem wel eens in een superkart willen zien rijden.

    Kijk maar eens op youtube. Die gaan behoorlijk vlotjes....

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 17:24
    • f(1)orum

      Posts: 10.336

      In ieder geval niet in een Mario kart, want daar rijdt hij al heel 2026 in.

      • + 2
      • 25 aug 2026 - 17:26
  • Pietje Bell

    Posts: 36.398

    Hij vertrekt over goed 1,5 uur weer naar Sardinië. Ben benieuwd of dat is om ook nog
    een paar dagen met Penelope vakantie te kunnen vieren die al voor de 7e week bij
    haar vader en bonus moeder is.
    Dit is van zojuist. Ze zijn in een klimpark voor kinderen van 3-12 jaar dichtbij Nice,
    Le Bois des Lutins in Villeneuve-Loubet (ca. 20 km ten zuidwesten van Nice)
    volgens Google Lens.
    Gisteren lieten ze zien dat ze met Daniil aan het schaken was. Je zag alleen haar handje.

    ibb.co/CKwGfkfY

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 17:32
    • Larry Perkins

      Posts: 67.429

      Villeneuve-Loubet

      Villeneuve-Loubet (Occitaans: Vilanuòva e Lo Lobet; Italiaans: Villanova Lobetto) is een gemeente in het Franse departement Alpes-Maritimes (regio Provence-Alpes-Côte d'Azur). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Grasse. Villeneuve-Loubet telde op 1 januari 2023 17.548 inwoners.
      De oppervlakte van Villeneuve-Loubet bedroeg op 1 januari 2023 19,6 vierkante kilometer; de bevolkingsdichtheid was toen 895,3 inwoners per km².
      De gemeente ligt aan de Baie des Anges tussen Antibes en Cagnes-sur-Mer.

      Bezienswaardigheden
      • Musée Escoffier de l'Art culinaire. Dit museum is sinds 1966 gevestigd in het geboortehuis van chef-kok Auguste Escoffier (1846-1935). Het is gewijd aan de kookkunst in al haar facetten.

      Overleden
      In 1967 is de Franse filmactrice Françoise Dorléac in Villeneuve-Loubet overleden, zoals iedereen weet was zij de zuster van Catherine Deneuve.

      Le Bois des Lutins Villeneuve-Loubet
      • 5 tot 64 jaar: 16€
      • 2 tot 4 jaar / 65 jaar en ouder: 8€

      Bron: @LP-aujourd'hui.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 18:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.557
  • Podiums 131
  • Grand Prix 245
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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