Max Verstappen keert volgende maand terug waar de basis voor zijn Formule 1-carrière werd gelegd. De Red Bull Racing-coureur gaat op Silverstone een gigantische kartrace aan, waarin hij het opneemt tegen liefst honderd tegenstanders. De Nederlander start bovendien helemaal achteraan en krijgt maar één opdracht: iedereen inhalen.

Het evenement draagt de naam 'Max vs 100' en wordt op 16 september live uitgezonden via Disney+. Op een speciaal aangelegd kartcircuit krijgt Verstappen te maken met een mix van ervaren coureurs, Red Bull-atleten, beroemdheden, contentmakers en fans uit verschillende landen. De grote vraag is of iemand de viervoudig wereldkampioen kan verslaan wanneer hij met een enorme achterstand aan de race begint.

Verstappen keert terug naar zijn roots

Verstappen begon al op vierjarige leeftijd met karten en reed vanaf zijn zevende mee in wedstrijden. De Nederlander groeide uit tot een groot talent en boekte successen in Nederland en België, voordat hij ook Europese en wereldtitels veroverde. Zijn indrukwekkende seizoen in 2013 vormde uiteindelijk de springplank naar de Formule 1.

Op Silverstone keert Verstappen terug naar de discipline waarin hij de eerste stappen van zijn carrière zette. "In de karts leer je alles wat je nodig hebt: starten, verdedigen en inhalen. Ik heb een groot deel van mijn leven gekart, dus het is altijd mooi om terug te keren. Je moet vooral goed aanvoelen hoeveel grip je hebt. Na zoveel jaren komt dat gevoel snel terug. Ik heb vooral zin om te zien welke chaos er voor me ontstaat", vertelt Verstappen.

'Honderd coureurs op één baan is nog nooit vertoond'

Speciaal voor het evenement wordt op Silverstone een nieuw kartcircuit aangelegd. Voormalig autocoureur en kartwereldkampioen David Terrien ontwierp de baan en verwacht een spektakel. "Honderd coureurs tegelijk op één circuit laten rijden, is nog nooit gedaan. Dat maakt het enorm spannend. Als Max iedereen van achteren moet achtervolgen, wordt dit waarschijnlijk een ervaring die de deelnemers nooit meer vergeten", stelt Terrien.

Volgens Terrien wordt vooral het race-inzicht van Verstappen op de proef gesteld. De Nederlander moet voortdurend het verkeer voor zich lezen en meerdere bochten vooruit denken om zo efficiënt mogelijk in te halen. Ook simracer Sebastian Job, tweevoudig wereldkampioen in iRacing, verwacht dat het een zware opdracht wordt. "Honderd karts inhalen wordt extreem moeilijk. Tijdens de eerste test reden we met vijftig karts en zelfs dat was al een enorme uitdaging binnen de beschikbare tijd. Verstappen krijgt het dus echt niet makkelijk." Tijdens de uitzending zijn onder meer live racegegevens, speciale graphics en dronebeelden te zien. Verstappen kan bovendien rechtstreeks communiceren met de deelnemers tijdens de race.