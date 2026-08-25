George Russell staat voor een lastige opdracht in de tweede seizoenshelft van het Formule 1-seizoen. De Brit had voorafgaand aan het seizoen de beste papieren om een gooi te doen naar de wereldtitel, maar werd in de eerste seizoenshelft meermaals afgetroefd door zijn teamgenoot Kimi Antonelli, die het wereldkampioenschap leidt na elf races.

Guenther Steiner is enorm kritisch op de Mercedes-coureur. Volgens hem moet Russell zichzelf echt gaan bewijzen in de tweede seizoenshelft, anders maakt wij weinig kans om nog een keer om het wereldkampioenschap te strijden. Steiner denkt namelijk dat de carrière van de Brit dan in de middenmoot gaat eindigen in plaats van aan de top.

Russell kent pech

Het zijn niet alleen teleurstellende prestaties van Russell, want hij heeft ook de nodige pechmomenten beleefd. Zo viel hij meermaals uit door mechanische problemen. Voor Steiner is dat niet goed genoeg. De voormalig teambaas van Haas is van mening dat Russell de Zilverpijlen had moeten leiden in plaats van Antonelli. In The Red Flags Podcast vertelt Steiner zelfs dat Russell Mercedes moet gaan verlaten als hij niet beter presteert.

"Ik denk eerlijk gezegd dat hij nu echt met de resultaten moet komen", maakt Steiner duidelijk. "Anders weten we wel waar dit naartoe gaat. De goede tijden zijn voorbij als hij zich niet herpakt." Steiner is er zich ervan bewust dat Russell zelf weet dat zijn prestaties beter moeten. "Maar ik denk dat hij dat wel weet, en hij heeft in de eerste helft van het seizoen een paar pechmomenten gehad. Ik bedoel, hij had niet altijd geluk. En ik denk dat niemand zich er meer van bewust is dan hijzelf dat hij beter moet presteren. Hij heeft ons drie clowns niet nodig om hem te vertellen dat dit niet goed genoeg was."

Russell eindigt in de middenmoot

Steiner vreest het ergste voor Russells carrière als hij niet verbetert. De top vier teams in de Formule 1, Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull, willen het allerbeste. Steiner is bang dat de huidige Mercedes-coureur een plekje in de top verliest als hij zijn prestaties niet kan verbeteren. "Ik bedoel, hij is nog steeds een goede coureur, maar hij zal uiteindelijk niet bij een van de top vier teams terechtkomen. Hij zal terugvallen naar het middenveld."

Meerdere coureurs hebben deze situatie meegemaakt. Alex Albon werd bijvoorbeeld gedegradeerd bij Red Bull en tekende daarna voor Williams. Na het ontslag van Sergio Pérez bij Red Bull moest hij het doen met een tussenjaar en uiteindelijk een zitje bij Cadillac. Momenteel staat Russell op de derde plek in het wereldkampioenschap en bedraagt het verschil met Antonelli 59 punten. Met nog twaalf races te gaan dit seizoen is er dus nog van alles mogelijk voor de Brit, maar hij zal wel aan de bak moeten.