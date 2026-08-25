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Russell wordt gewaarschuwd: "Anders eindig je in de middenmoot"

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Russell wordt gewaarschuwd: "Anders eindig je in de middenmoot"

George Russell staat voor een lastige opdracht in de tweede seizoenshelft van het Formule 1-seizoen. De Brit had voorafgaand aan het seizoen de beste papieren om een gooi te doen naar de wereldtitel, maar werd in de eerste seizoenshelft meermaals afgetroefd door zijn teamgenoot Kimi Antonelli, die het wereldkampioenschap leidt na elf races. 

Guenther Steiner is enorm kritisch op de Mercedes-coureur. Volgens hem moet Russell zichzelf echt gaan bewijzen in de tweede seizoenshelft, anders maakt wij weinig kans om nog een keer  om het wereldkampioenschap te strijden. Steiner denkt namelijk dat de carrière van de Brit dan in de middenmoot gaat eindigen in plaats van aan de top. 

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Russell kent pech

Het zijn niet alleen teleurstellende prestaties van Russell, want hij heeft ook de nodige pechmomenten beleefd. Zo viel hij meermaals uit door mechanische problemen. Voor Steiner is dat niet goed genoeg. De voormalig teambaas van Haas is van mening dat Russell de Zilverpijlen had moeten leiden in plaats van Antonelli. In The Red Flags Podcast vertelt Steiner zelfs dat Russell Mercedes moet gaan verlaten als hij niet beter presteert. 

"Ik denk eerlijk gezegd dat hij nu echt met de resultaten moet komen", maakt Steiner duidelijk. "Anders weten we wel waar dit naartoe gaat. De goede tijden zijn voorbij als hij zich niet herpakt." Steiner is er zich ervan bewust dat Russell zelf weet dat zijn prestaties beter moeten. "Maar ik denk dat hij dat wel weet, en hij heeft in de eerste helft van het seizoen een paar pechmomenten gehad. Ik bedoel, hij had niet altijd geluk. En ik denk dat niemand zich er meer van bewust is dan hijzelf dat hij beter moet presteren. Hij heeft ons drie clowns niet nodig om hem te vertellen dat dit niet goed genoeg was."

Russell eindigt in de middenmoot

Steiner vreest het ergste voor Russells carrière als hij niet verbetert. De top vier teams in de Formule 1, Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull, willen het allerbeste. Steiner is bang dat de huidige Mercedes-coureur een plekje in de top verliest als hij zijn prestaties niet kan verbeteren. "Ik bedoel, hij is nog steeds een goede coureur, maar hij zal uiteindelijk niet bij een van de top vier teams terechtkomen. Hij zal terugvallen naar het middenveld."

Meerdere coureurs hebben deze situatie meegemaakt. Alex Albon werd bijvoorbeeld gedegradeerd bij Red Bull en tekende daarna voor Williams. Na het ontslag van Sergio Pérez bij Red Bull moest hij het doen met een tussenjaar en uiteindelijk een zitje bij Cadillac. Momenteel staat Russell op de derde plek in het wereldkampioenschap en bedraagt het verschil met Antonelli 59 punten. Met nog twaalf races te gaan dit seizoen is er dus nog van alles mogelijk voor de Brit, maar hij zal wel aan de bak moeten. 

TylaHunter

Posts: 10.882

Meeste ervaring binnen het team, mercedes powerunit was topnotch en mercedes had meeste kennis hoe perfect motor in te bouwen in chassis.

Zijn CV was daarmee beter dan dat van de rest. Maar evenals recruitment... een cv vertelt maar het halve verhaal.

  • 2
  • 25 aug 2026 - 13:49
F1 Nieuws George Russell Guenther Steiner Mercedes

Reacties (9)

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  • zoefroef

    Posts: 1.756

    Leg eens uit waarom russell de beste papieren had om kampioen te worden?

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 13:42
    • TylaHunter

      Posts: 10.882

      Meeste ervaring binnen het team, mercedes powerunit was topnotch en mercedes had meeste kennis hoe perfect motor in te bouwen in chassis.

      Zijn CV was daarmee beter dan dat van de rest. Maar evenals recruitment... een cv vertelt maar het halve verhaal.

      • + 2
      • 25 aug 2026 - 13:49
    • Kubica

      Posts: 5.796

      Op basis van vorig jaar waarin hij veel beter presteerde dan Antonelli, die gewoonweg teveel fouten maakte. Tel daarbij op de beste auto …

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 14:23
  • The Wolf

    Posts: 1.394

    Wat een onzin van Steiner. George hoeft helemaal nergens naartoe ook niet als hij achter Kimi eindigt dit jaar. Dat hij beter moet dat zal hij zelf ook wel begrijpen. En niks is onmogelijk, Kimi is nog onervaren en komt misschien ook op een punt dat zijn prestaties even ineen zakken. Het is Rosberg ook gelukt om kampioen te worden naast een rijder die met meer natuurlijk talent gezegend was.

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 13:58
  • ben

    Posts: 334

    Kimi moet dit jaar kampioen worden,Toto heeft gekozen!

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 14:04
  • Larry Perkins

    Posts: 67.435

    Onze George heeft net op Zandvoort een flinke dosis vertrouwen getankt, komt 'het afval van de Formule 1' weer langs om hem de grond in te trappen...

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 14:35
    • Snork

      Posts: 22.973

      George schrijf je met S-J-O-R-S.
      Sjors in de volksmond.
      Of zoals het gezegde het zegt: hij is de Sjors.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 16:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.008

      Ja, of V.R.I.E.N.D.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 16:32
    • Larry Perkins

      Posts: 67.435

      En Russell schrijf je met dubbel l zodat je makkelijk een U kunt neerzetten tussen de L en de L.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 18:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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