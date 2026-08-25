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Vakantie niet voorbij: Verstappen vliegt naar Sardinië

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Vakantie niet voorbij: Verstappen vliegt naar Sardinië

Max Verstappen lijkt even te gaan bijkomen na de teleurstellend verlopen Dutch Grand Prix van afgelopen weekend. Op zijn thuiscircuit in Zandvoort viel Verstappen uit na een crash in de openingsronde, en hij had al aangegeven zich niet lekker te voelen. Hij lijkt te gaan uitzieken op zijn boot, want zijn privéjet zet vanavond koers naar Sardinië.

Verstappen stond afgelopen weekend in het middelpunt van de aandacht in Zandvoort. Aan de Noord-Hollandse kust werkte hij voorlopig voor het laatst zijn thuisrace af, en de tribunes zaten weer propvol met enthousiaste oranjefans. Verstappen voelde zich echter het hele weekend grieperig, en gaf meerdere keren aan dat hij het liefst even wilde liggen. Na een slechte kwalificatie startte hij de race op de zevende plaats, en deed hij zijn best naar voren te komen. In de laatste bocht maakte hij een foutje, en crashte hij hard.

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Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen stapte balend uit, zwaaide naar de fans en stelde na afloop dat hij de komende twee weken voor de Italiaanse Grand Prix gaat gebruiken om uit te rusten. Het lijkt er echter op dat hij gaat bijkomen op zijn jacht voor de kust van Sardinië. GPToday.net heeft namelijk begrepen dat Verstappens privéjet vanavond koers zet naar het vliegveld van Olbia, wat ligt op Sardinië. Verstappens jacht 'Unleash the Lion' ligt nog steeds voor de kust van het eiland, en de kans is dan ook groot dat hij hier even gaat rusten.

Verstappens privéjet zal na aankomst een uurtje blijven staan op het vliegveld van Olbia, alvorens deze terugvliegt naar Nice. Of Verstappen aan boord zit, is niet helemaal duidelijk. De kans is echter klein dat het vliegtuig alleen heen en weer vliegt om iemand op te pikken. Verstappens vriendin Kelly Piquet was afgelopen weekend immers ook aanwezig in Zandvoort.

Geen onbekend terrein

Verstappen bracht afgelopen zomerstop ook veel tijd door voor de kust van Sardinië. Hij dobberde hier dagenlang rond met zijn gezin op zijn boot. Verstappen werd meermaals gespot en kwam een aantal bekende gezichten tegen; hij werd gefotografeerd met Mercedes-teambaas Toto Wolff en ook Williams-coureur Alexander Albon had hem gezien.

Focus op Monza

Over anderhalve week moet Verstappen weer aan de bak, want dan staat de Italiaanse Grand Prix op het programma. Op het circuit van Monza gaat hij jagen op eerherstel. Hij geldt niet als de topfavoriet, maar schreef de race vorig jaar wel op zijn naam.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • VER

    Posts: 596

    Wat er echt gebeurde: "Ik ben er gvd helemaal klaar mee, flikker op allemaal! Ja, ook jij Kel, ik ga ff met Pa de kroeg in en daarna iemand op zn smoel rammen in zuid limboland. Je neemt de jet maar terug naar Nice.., zie je volgende week wel! Love U!"

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 12:13
  • Snork

    Posts: 22.969

    Het is een zwaar leven....

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 12:16
  • f(1)orum

    Posts: 10.332

    Vakantie in Sardinië? Ik heb hele andere associaties hiermee; bij mij doemt dan altijd het beeld op van mega veel zielige visjes dicht tegen elkaar gedrukt in een asociaal klein blikkie.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 12:34
    • Larry Perkins

      Posts: 67.415

      Sardinië is meer dan zielige visjes in een blikkie, neem bijvoorbeeld...

      Olbia

      Olbia is een stad in de Italiaanse autonome regio Sardinië. Qua inwonertal is Olbia de vierde stad van Sardinië. De huidige stad is modern maar heeft wellicht een Griekse of Punische oorsprong.
      Olbia is een van de belangrijkere Sardijnse havensteden. De afstand van het eiland tot het Italiaanse vasteland is hier op zijn kleinst; 125 mijl.
      De belangrijkste veerverbinding van Olbia is die met Civitavecchia.
      De luchthaven Olbia-Costa Smeralda ligt op ca. 3 km van de stad.

      Nabij Olbia liggen twee interessante prehistorische plekken. Ten eerste het nuraghecomplex van Cabu Abbas en ten tweede de heilige put Sa Testa.

      Bezienswaardigheden
      • Kerk "San Simplicio"
      • Kerk "San Paolo Apostolo"
      • Nuraghe Cabu Abbas

      Cycloon Cleopatra
      Op 18 november 2013 trok cycloon Cleopatra over het eiland waarbij Olbia het zwaarst getroffen werd. In een uur tijd werd een halve meter regen aangevoerd, waardoor veel modderstromen ontstonden.
      Er vielen zestien doden te betreuren, 1700 personen werden in hotels ondergebracht.
      Premier Letta riep de noodtoestand voor Sardinië uit en stelde twintig miljoen euro voor noodhulp beschikbaar.

      Bron: @LP-aujourd'hui.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:02
    • MrStef85

      Posts: 6.613

      Blikkie in de water?

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:15

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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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