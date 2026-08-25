Max Verstappen lijkt even te gaan bijkomen na de teleurstellend verlopen Dutch Grand Prix van afgelopen weekend. Op zijn thuiscircuit in Zandvoort viel Verstappen uit na een crash in de openingsronde, en hij had al aangegeven zich niet lekker te voelen. Hij lijkt te gaan uitzieken op zijn boot, want zijn privéjet zet vanavond koers naar Sardinië.

Verstappen stond afgelopen weekend in het middelpunt van de aandacht in Zandvoort. Aan de Noord-Hollandse kust werkte hij voorlopig voor het laatst zijn thuisrace af, en de tribunes zaten weer propvol met enthousiaste oranjefans. Verstappen voelde zich echter het hele weekend grieperig, en gaf meerdere keren aan dat hij het liefst even wilde liggen. Na een slechte kwalificatie startte hij de race op de zevende plaats, en deed hij zijn best naar voren te komen. In de laatste bocht maakte hij een foutje, en crashte hij hard.

Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen stapte balend uit, zwaaide naar de fans en stelde na afloop dat hij de komende twee weken voor de Italiaanse Grand Prix gaat gebruiken om uit te rusten. Het lijkt er echter op dat hij gaat bijkomen op zijn jacht voor de kust van Sardinië. GPToday.net heeft namelijk begrepen dat Verstappens privéjet vanavond koers zet naar het vliegveld van Olbia, wat ligt op Sardinië. Verstappens jacht 'Unleash the Lion' ligt nog steeds voor de kust van het eiland, en de kans is dan ook groot dat hij hier even gaat rusten.

Verstappens privéjet zal na aankomst een uurtje blijven staan op het vliegveld van Olbia, alvorens deze terugvliegt naar Nice. Of Verstappen aan boord zit, is niet helemaal duidelijk. De kans is echter klein dat het vliegtuig alleen heen en weer vliegt om iemand op te pikken. Verstappens vriendin Kelly Piquet was afgelopen weekend immers ook aanwezig in Zandvoort.

Geen onbekend terrein

Verstappen bracht afgelopen zomerstop ook veel tijd door voor de kust van Sardinië. Hij dobberde hier dagenlang rond met zijn gezin op zijn boot. Verstappen werd meermaals gespot en kwam een aantal bekende gezichten tegen; hij werd gefotografeerd met Mercedes-teambaas Toto Wolff en ook Williams-coureur Alexander Albon had hem gezien.

Focus op Monza

Over anderhalve week moet Verstappen weer aan de bak, want dan staat de Italiaanse Grand Prix op het programma. Op het circuit van Monza gaat hij jagen op eerherstel. Hij geldt niet als de topfavoriet, maar schreef de race vorig jaar wel op zijn naam.