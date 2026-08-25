Voor Andrea Kimi Antonelli is het vandaag een speciale dag. De Italiaanse Mercedes-coureur viert vandaag zijn twintigste verjaardag, en mag zich gaan verheugen op een aantal mooie en belangrijke maanden. Antonelli is bezig met een recordbrekend jaar, en dat kan alleen maar mooier worden.

Antonelli werd op 25 augustus 2006 geboren in het Italiaanse Bologna, en kreeg vorig jaar tot verrassing van velen de kans bij het grote Mercedes als vervanger van Lewis Hamilton. Na een wisselvallig debuutseizoen laat Antonelli dit jaar zien tot wat hij in staat is, en voert hij momenteel de strijd om het wereldkampioenschap aan. Hij viert vandaag zijn twintigste verjaardag, maar heeft al zes bekers op de schoorsteenmantel staan. Weinig mensen hadden verwacht dat hij al zo vroeg zou pieken.

Indrukwekkende reeks

Voorafgaand aan het seizoen werd Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell door veel mensen aangewezen als de grote titelfavoriet. Russell won de openingsrace in Australië, maar Antonelli maakte veel indruk door zich knap te herstellen van een zware crash in de derde vrije training. Antonelli pakte daarop in China zijn eerste pole position en zijn eerste zege, en dat leek een soort verlossing te zijn. Antonelli bleef namelijk winnen en was vrijwel elk raceweekend sneller dan Russell.

F1-historie in beeld

Russells titeldromen werden in de ijskast gezet, en Antonelli bouwde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. Antonelli herschreef de geschiedenisboekjes en werd de jongste polesitter uit de geschiedenis van de Formule 1. Daarnaast was alleen Max Verstappen jonger toen hij zijn eerste race wist te winnen. Antonelli is geen tiener meer, maar hij is nog wel een jongeling. De geschiedenisboekjes kunnen dit jaar nog wat vaker worden herschreven, en één groot record lonkt.

Als Antonelli zijn voorsprong kan verdedigen, en de wereldtitel pakt, dan is hij de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis van de Formule 1. Dat record staat nu nog op naam van Sebastian Vettel, die in 2010 23 jaar, 4 maanden en 11 dagen oud was toen hij in Abu Dhabi wereldkampioen werd.

Thuisrace op komst

Antonelli rijdt over anderhalve week zijn thuisrace in Monza, en de tribunes zullen vol zitten met zijn fans. In Italië is er een soort Antonelli-hype losgebarsten, maar ze weten nu al dat het een lastige race zal worden voor hun held. Antonelli zal vrijwel zeker een motorstraf incasseren in Monza, aangezien inhalen daar makkelijker is. Hij heeft dit jaar laten zien tot wat hij in staat is, en zijn fans mogen zich dan ook verheugen op een mooie race.