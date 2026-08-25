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F1-historie lonkt voor jarige Antonelli

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F1-historie lonkt voor jarige Antonelli

Voor Andrea Kimi Antonelli is het vandaag een speciale dag. De Italiaanse Mercedes-coureur viert vandaag zijn twintigste verjaardag, en mag zich gaan verheugen op een aantal mooie en belangrijke maanden. Antonelli is bezig met een recordbrekend jaar, en dat kan alleen maar mooier worden.

Antonelli werd op 25 augustus 2006 geboren in het Italiaanse Bologna, en kreeg vorig jaar tot verrassing van velen de kans bij het grote Mercedes als vervanger van Lewis Hamilton. Na een wisselvallig debuutseizoen laat Antonelli dit jaar zien tot wat hij in staat is, en voert hij momenteel de strijd om het wereldkampioenschap aan. Hij viert vandaag zijn twintigste verjaardag, maar heeft al zes bekers op de schoorsteenmantel staan. Weinig mensen hadden verwacht dat hij al zo vroeg zou pieken.

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Indrukwekkende reeks

Voorafgaand aan het seizoen werd Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell door veel mensen aangewezen als de grote titelfavoriet. Russell won de openingsrace in Australië, maar Antonelli maakte veel indruk door zich knap te herstellen van een zware crash in de derde vrije training. Antonelli pakte daarop in China zijn eerste pole position en zijn eerste zege, en dat leek een soort verlossing te zijn. Antonelli bleef namelijk winnen en was vrijwel elk raceweekend sneller dan Russell.

F1-historie in beeld

Russells titeldromen werden in de ijskast gezet, en Antonelli bouwde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. Antonelli herschreef de geschiedenisboekjes en werd de jongste polesitter uit de geschiedenis van de Formule 1. Daarnaast was alleen Max Verstappen jonger toen hij zijn eerste race wist te winnen. Antonelli is geen tiener meer, maar hij is nog wel een jongeling. De geschiedenisboekjes kunnen dit jaar nog wat vaker worden herschreven, en één groot record lonkt.

Als Antonelli zijn voorsprong kan verdedigen, en de wereldtitel pakt, dan is hij de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis van de Formule 1. Dat record staat nu nog op naam van Sebastian Vettel, die in 2010 23 jaar, 4 maanden en 11 dagen oud was toen hij in Abu Dhabi wereldkampioen werd.

Thuisrace op komst

Antonelli rijdt over anderhalve week zijn thuisrace in Monza, en de tribunes zullen vol zitten met zijn fans. In Italië is er een soort Antonelli-hype losgebarsten, maar ze weten nu al dat het een lastige race zal worden voor hun held. Antonelli zal vrijwel zeker een motorstraf incasseren in Monza, aangezien inhalen daar makkelijker is. Hij heeft dit jaar laten zien tot wat hij in staat is, en zijn fans mogen zich dan ook verheugen op een mooie race.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (4)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.388

    🎊🎉🎂🎀✨💗🥳 𝐻𝒶𝓅𝓅𝓎 B𝒾𝓇𝓉𝒽𝒹𝒶𝓎 🎉🍾🍰✨🥂🎊🥳

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 12:57
    • Larry Perkins

      Posts: 67.418

      Dank je, maar dat duurt nog wel ruim een half jaar hoor!
      Moet de laatste slingers nog (laten) opruimen...

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:30
  • The Wolf

    Posts: 1.387

    Gefeliciflapstaart!!!

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 13:26

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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