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Red Bull laat grote updates thuis voor thuisrace Verstappen

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Red Bull laat grote updates thuis voor thuisrace Verstappen

Max Verstappen moet het dit weekend in Zandvoort doen zonder grote updates van Red Bull. Net als veel andere teams kiest de Oostenrijkse renstal ervoor om dit sprintweekend geen grote veranderingen door te voeren. Bij de teams van Aston Martin en Alpine denken ze daar echter heel anders over.

Na een zomerstop van bijna een maand barst vandaag het F1-circus weer los in Zandvoort, en dat betekent ook dat de teams er direct moeten staan. Zandvoort staat voorlopig voor het laatst op de F1-kalender, en ze willen er met een knal uitgaan. Ze organiseren dit weekend een sprintrace, en dat betekent dat het voor de teams niet het ideale weekend is om veel nieuwe updates te introduceren. Verstappen moet het in zijn thuisrace doen zonder grote updates, want Red Bull past dit weekend alleen iets kleins aan aan de voorzijde van de RB22.

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Wat doen de andere topteams?

Uit de documenten van de FIA blijkt dat veel teams ervoor kiezen om dit weekend geen, of geen grote updates, door te voeren. Bij McLaren passen ze een aantal zaken aan de auto's van regerend wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri aan. Ze hebben de achtervleugel aangepast, en dat zorgt voor een aantal wijzigingen aan het bodywork. Bij Mercedes hebben ze een kleine aanpassing doorgevoerd aan de front brake duct, terwijl Ferrari zoals verwacht een andere route kiest en met een nieuwe vloer is afgereisd naar Zandvoort.

Wat doet Alpine?

De aanpassingen van Ferrari zijn opvallend, maar ze zijn niet het team dat de grootste veranderingen doorvoert. Het team van Alpine heeft er namelijk voor gekozen om een flink updatepakket mee te nemen naar de Noord-Hollandse duinen. Ze passen de vloer aan op meerdere punten, komen met een nieuwe diffuser, passen het bodywork van de sidepods aan en komen met aanpassingen aan de rear drum face om de flow te verbeteren. Dit heeft echter ook te maken met de aanpassingen aan de vloer.

Aston Martin pakt door

Ook het team van Aston Martin zit niet stil, en ze hebben zoals verwacht weer veel updates doorgevoerd. Na het enorme updatepakket in Hongarije, kiezen ze nu weer voor de nodige veranderingen. Zo is de voorvleugel aangepast, zijn er kleine veranderingen doorgevoerd aan de floor fences en is ook de diffuser aangepast. Motorleverancier Honda introduceert dit weekend ook een update, die het geplaagde team naar voren moet helpen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.957

Dat komt omdat ze dat kauwgomballen-sap massaal verkopen aan de verslaafde jongeren.
Ik denk dat weinig volwassenen dat spul zuipen.....of je moet 'n pauper zijn.

  • 1
  • 21 aug 2026 - 11:26
Foto's Grand Prix van Nederland 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Alpine GP Nederland 2026

Reacties (7)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.957

    Laurent Mekies: "Die loonsverhoging die we Max, onder dwang van "The Smasher", hebben moeten betalen hakte er zó in dat we de geplande updates later in het seizoen brengen".

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 11:03
    • HarryLam

      Posts: 5.673

      Als er een team geld zat heeft is het Red Bull wel...

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 11:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.957

      Dat komt omdat ze dat kauwgomballen-sap massaal verkopen aan de verslaafde jongeren.
      Ik denk dat weinig volwassenen dat spul zuipen.....of je moet 'n pauper zijn.

      • + 1
      • 21 aug 2026 - 11:26
    • Snork

      Posts: 22.924

      Je zou verbaast zijn hoeveel paupers er dan dus rondlopen. Deze vakantie bij tankstations heel veel volwassenen aan die zoete zooi zien lurken.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:58
  • beerkuh

    Posts: 3.825

    de echte update (software) hoeft niet benoemd te worden

    • + 1
    • 21 aug 2026 - 12:34
    • Snork

      Posts: 22.924

      Heeft Kelly nieuwe tieten?

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:58
  • Larry Perkins

    Posts: 67.305

    Max heeft nog niet bijgetekend of ze gaan bij RBR achterover leunen...

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 13:23

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  • Sprint

    12:00 - 13:00

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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