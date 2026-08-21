Max Verstappen moet het dit weekend in Zandvoort doen zonder grote updates van Red Bull. Net als veel andere teams kiest de Oostenrijkse renstal ervoor om dit sprintweekend geen grote veranderingen door te voeren. Bij de teams van Aston Martin en Alpine denken ze daar echter heel anders over.

Na een zomerstop van bijna een maand barst vandaag het F1-circus weer los in Zandvoort, en dat betekent ook dat de teams er direct moeten staan. Zandvoort staat voorlopig voor het laatst op de F1-kalender, en ze willen er met een knal uitgaan. Ze organiseren dit weekend een sprintrace, en dat betekent dat het voor de teams niet het ideale weekend is om veel nieuwe updates te introduceren. Verstappen moet het in zijn thuisrace doen zonder grote updates, want Red Bull past dit weekend alleen iets kleins aan aan de voorzijde van de RB22.

Wat doen de andere topteams?

Uit de documenten van de FIA blijkt dat veel teams ervoor kiezen om dit weekend geen, of geen grote updates, door te voeren. Bij McLaren passen ze een aantal zaken aan de auto's van regerend wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri aan. Ze hebben de achtervleugel aangepast, en dat zorgt voor een aantal wijzigingen aan het bodywork. Bij Mercedes hebben ze een kleine aanpassing doorgevoerd aan de front brake duct, terwijl Ferrari zoals verwacht een andere route kiest en met een nieuwe vloer is afgereisd naar Zandvoort.

Wat doet Alpine?

De aanpassingen van Ferrari zijn opvallend, maar ze zijn niet het team dat de grootste veranderingen doorvoert. Het team van Alpine heeft er namelijk voor gekozen om een flink updatepakket mee te nemen naar de Noord-Hollandse duinen. Ze passen de vloer aan op meerdere punten, komen met een nieuwe diffuser, passen het bodywork van de sidepods aan en komen met aanpassingen aan de rear drum face om de flow te verbeteren. Dit heeft echter ook te maken met de aanpassingen aan de vloer.

Aston Martin pakt door

Ook het team van Aston Martin zit niet stil, en ze hebben zoals verwacht weer veel updates doorgevoerd. Na het enorme updatepakket in Hongarije, kiezen ze nu weer voor de nodige veranderingen. Zo is de voorvleugel aangepast, zijn er kleine veranderingen doorgevoerd aan de floor fences en is ook de diffuser aangepast. Motorleverancier Honda introduceert dit weekend ook een update, die het geplaagde team naar voren moet helpen.