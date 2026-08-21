'Mekies speelde sleutelrol bij contractverlenging Verstappen'

Het lijkt erop dat Laurent Mekies een grote rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de contractverlenging van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zette deze week zijn krabbel onder een nieuw contract dat hem tot en met 2030 aan Red Bull verbindt. De Red Bull-top en Mekies lijken alles op alles te hebben gezet om hem binnenboord te houden.

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 en bij Red Bull was in de afgelopen maanden hét onderwerp van gesprek in de racewereld. Verstappen werd in verband gebracht met een F1-pensioen of een vertrek bij Red Bull. Door de tegenvallende prestaties van dit jaar zou hij gebruik kunnen maken van zijn exitclausules, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Na maanden vol geruchten besloot Verstappen zijn krabbel te zetten onder een nieuw contract, en voor sommigen kwam dat als een enorme verrassing.

Wat deed de Red Bull-top om Verstappen te behouden?

Volgens De Telegraaf heeft de Red Bull-top er achter de schermen alles aan gedaan om Verstappen binnenboord te houden. De gesprekken tussen beide partijen zouden al vroeg op gang zijn gekomen, en er wordt ook gewezen naar de veelbesproken bijeenkomst in juni in het Oostenrijkse Salzburg. Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen werden hier gespot in het gezelschap van Red Bull-aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya en Oliver Mintzlaff.

Wat is de rol van Mekies?

Maar al ver voor die bijeenkomst zou Red Bull-teambaas Laurent Mekies met het kamp Verstappen om tafel hebben gezeten. Volgens De Telegraaf krijgt Mekies vanuit de Red Bull-top steeds meer vertrouwen om het team opnieuw op te bouwen. Daarnaast zou hij in korte tijd een uitstekende relatie hebben opgebouwd met de viervoudig wereldkampioen.

Mekies zou Verstappen, zijn vader Jos en manager Vermeulen in de tweede week van mei hebben uitgenodigd op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Daar zou hij ze een PowerPoint-presentatie hebben laten zien om de Verstappens uit te leggen wat er in de pijplijn zat voor Red Bull. Het zou hierbij zijn gegaan om de auto, de motor en hoe Mekies de topposities in het team wil invullen. Daarnaast zou Verstappen ook een kijkje hebben genomen in de nieuwe windtunnel.