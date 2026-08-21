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'Mekies speelde sleutelrol bij contractverlenging Verstappen'

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'Mekies speelde sleutelrol bij contractverlenging Verstappen'

Het lijkt erop dat Laurent Mekies een grote rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de contractverlenging van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zette deze week zijn krabbel onder een nieuw contract dat hem tot en met 2030 aan Red Bull verbindt. De Red Bull-top en Mekies lijken alles op alles te hebben gezet om hem binnenboord te houden.

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 en bij Red Bull was in de afgelopen maanden hét onderwerp van gesprek in de racewereld. Verstappen werd in verband gebracht met een F1-pensioen of een vertrek bij Red Bull. Door de tegenvallende prestaties van dit jaar zou hij gebruik kunnen maken van zijn exitclausules, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Na maanden vol geruchten besloot Verstappen zijn krabbel te zetten onder een nieuw contract, en voor sommigen kwam dat als een enorme verrassing.

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Wat deed de Red Bull-top om Verstappen te behouden?

Volgens De Telegraaf heeft de Red Bull-top er achter de schermen alles aan gedaan om Verstappen binnenboord te houden. De gesprekken tussen beide partijen zouden al vroeg op gang zijn gekomen, en er wordt ook gewezen naar de veelbesproken bijeenkomst in juni in het Oostenrijkse Salzburg. Verstappen en zijn manager Raymond Vermeulen werden hier gespot in het gezelschap van Red Bull-aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya en Oliver Mintzlaff.

Wat is de rol van Mekies?

Maar al ver voor die bijeenkomst zou Red Bull-teambaas Laurent Mekies met het kamp Verstappen om tafel hebben gezeten. Volgens De Telegraaf krijgt Mekies vanuit de Red Bull-top steeds meer vertrouwen om het team opnieuw op te bouwen. Daarnaast zou hij in korte tijd een uitstekende relatie hebben opgebouwd met de viervoudig wereldkampioen.

Mekies zou Verstappen, zijn vader Jos en manager Vermeulen in de tweede week van mei hebben uitgenodigd op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Daar zou hij ze een PowerPoint-presentatie hebben laten zien om de Verstappens uit te leggen wat er in de pijplijn zat voor Red Bull. Het zou hierbij zijn gegaan om de auto, de motor en hoe Mekies de topposities in het team wil invullen. Daarnaast zou Verstappen ook een kijkje hebben genomen in de nieuwe windtunnel.

Foto's Grand Prix van Nederland 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (2)

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  • Polleke2

    Posts: 2.070

    Ik lees net ongeveer 450 miljoen alleen al van RedBull ,plus alle vrijheid om zijn andere hobbies uit te oefenen.
    Denk dat Max dat goed gedaan heeft eigenlijk,plus dat er best redenen zijn om weer vooruit de kijken met de RedBull auto.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 11:15
    • MrStef85

      Posts: 6.610

      450 miljoen redenen ;)

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:32

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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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